Порошенко: Украине надо быть готовой и к миру, и к защите страны

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Украина и ЕС выступят с единой позицией на минском саммите - об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания правительства.

"Ключевая позиция: мы подчеркиваем и настаиваем - нам нужно безусловное, без каких-либо предварительных требований, прекращение огня. Ежедневно Украина платит десятками жизней, в первую очередь мирных граждан. За каждый день этой варварской бесчеловечной агрессии", - заявил глава государства.

"Мы за мир. Надо дать по зубам - дадим по зубам. Надо защищать свою землю - будем защищать до последнего. Я думаю, что, к сожалению, нам надо быть готовыми к обоим вариантам - и к миру, и к тому, чтобы защищать страну", - добавил президент.

По его словам, "боевой дух наших военных намного выше, чем боевой дух в некоторых областных центрах".

Г-н Порошенко также добавил, что после встречи в Минске станет ясно, удастся ли разрешить ситуацию на Донбассе дипломатическим путем или нет.

"Могу подчеркнуть, что и я, и правительство, и Верховная Рада готовы к решению о переходе страны к военному положению", - сказал Петр Порошенко.

Он заверил, что с этим решением в случае необходимости затягивать не будут.