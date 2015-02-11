АТО: за сутки погибли 19 украинских военных

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В штабе АТО сообщают о сложной ситуации на Донбассе, Генштаб заявил о 19 погибших и 78 раненых украинских военных в течение суток.

По словам представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, за сутки пророссийские боевики 107 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты, контролируемые Украиной.

"В результате обстрелов, огневых и боевых столкновений Украина потеряла 19 военнослужащих, в том числе 17 представителей Вооруженных сил Украины и двух - министерства внутренних дел", - сказал он.

Г-н Селезнев добавил, что в плену пророссийских боевиков сейчас находятся 204 украинских военнослужащих. Ранее президент Петр Порошенко заявил более чем о 600 пленных украинских гражданах.

Пресс-центр АТО заявил, что в ночь на среду позиции украинских войск были обстреляны 27 раз. Наибольшее количество обстрелов, по данным штаба АТО, зафиксировано на Луганском направлении. Продолжается также боевая активность и на Дебальцевском направлении.

"Ночью трижды велся огонь по самому городу Дебальцево. Кроме этого, пострадали Попасная, Золотое, Луганское", - сообщили в пресс-центре.

В ответ украинская артиллерия нанесла противнику ряд ударов, в результате которых, по словам штаба АТО, погибли десятки сепаратистов. В то же время в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" эти данные не подтверждают, а заявляют о десятках убитых украинских военных.

Обострение перед минской встречей

В среду в Минске должны пройти переговоры лидеров Украины, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако накануне встречи ситуация на Донбассе обострилась.

В результате обстрела контролируемого украинским силовиками города Краматорск погибли 16 человек, среди которых - гражданские и военные.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по месту событий заявили, что обстрел велся с южного и юго-восточного направления.

"Миссия ОБСЕ определила, что три 300-миллиметровых снаряда были выпущены из БМ-30 "Смерч" или реактивной системы залпового огня "Торнадо", - говорится в отчете миссии.

Украинские военные заявили, что огонь по городу велся с территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

В то же время в "ДНР" назвали обстрел "провокацией" со стороны украинских военных.