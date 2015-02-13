Как правильно познакомиться и сохранить отношения

Копірайт зображення THINKSTOCK

Ищете идеального партнера? Интересуетесь, будут ли ваши отношения длительными? Накануне Дня святого Валентина такие вопросы возникают у многих. Так как же найти "своего" человека и удержать его? Ханна Фрай, автор книги "Математика любви", рассказывает о магической формуле из трех частей.

1. Гордитесь собой: подчеркните то, что вас отличает

Всем, кто когда-то регистрировался на сайте знакомств, знакома эта мука - как выбрать лучшее профильное фото, с безупречной прической, сияющей кожей и очаровательной улыбкой. Оказывается, это не стоит ваших хлопот.

Миловидная внешность не является залогом успеха на просторах интернета. Наоборот, если некоторым людям вы кажетесь непривлекательным, это может сыграть вам на руку.

На первый взгляд, это противоречит логике, но статистика это подтверждает. Кристиан Раддер, математик и соучредитель сайта знакомств OKCupid, уже 10 лет собирает и анализирует различные данные о желающих познакомиться.

В частности, пользователи сайта могут оценить привлекательность других пользователей по шкале от 1 до 5. Чтобы исследовать, как связаны привлекательность и популярность, г-н Раддер и его помощники взяли случайную выборку из 5000 женщин и сравнили среднюю оценку за привлекательность каждой с тем, сколько сообщений в месяц она получала.

Можно было бы подумать, что привлекательность будет надежным показателем популярности. Но на самом деле, как выяснила команда OKCupid, этим показателем является разброс между самыми высокими и самыми низкими оценками.

Другими словами, те, кого оценивали неоднозначно, - иногда как "очень красивых", а иногда как "уродливых", - в общем имели больший успех, чем те, которых все считали "хорошенькими".

Image caption Лорен Урасек имеет больше всего сообщений на сайте OKCupid

Это становится понятным, если поставить себя на место отправителей сообщений. Если вы видите однозначно красивую женщину, то подозреваете, что не вы одни пришли к такому мнению, а значит, она уже получает слишком много сообщений. Вы решаете, что лучше не позориться и не вступать в бесперспективное соревнование.

С другой стороны, если во внешности человека есть что-то чудаковатое или нестандартное, вы думаете, что кого-то это точно отпугнет, конкуренция будет меньше, а значит, стоит попробовать силы.

И отсюда вытекает первый совет. Большинство людей, выбирая фото для сайта знакомств, стараются скрыть то, что может показаться кому-то некрасивым. Но надо делать как раз наоборот.

Выбирая профильное фото, не бойтесь кого-то оттолкнуть. Ваша цель - не собрать как можно больше комплиментов из широких масс, поэтому не выставляйте себя стандартной милашкой или красавчиком. Подчеркните свои особенности - это лучший способ привлечь тех, кто вас по-настоящему оценит.

И вот доказательство: больше сообщений на сайте OKCupid (по состоянию на прошлое лето) получила Лорен Урасек, визажист из Манхэттена с экстравагантной внешностью и страстью к стилю ретро, что дополняется несколькими крупными и заметными татуировками.

Итак, акцентируйте то, что отличает вас от других. Гордитесь своей лысиной, покажите это тату, не втягивайте живот - чтобы выделиться в интернете, достаточно быть собой.

2. Будьте активны: добивайтесь желаемого

Представьте, что вместе с другими одинокими людьми вы пришли на вечеринку, где все имеют цель с кем-то познакомиться. Как вам лучше обращаться? Сидеть и ждать, пока кто-то к вам подойдет, или же подойти к привлекательному человеку, несмотря на риск быть отвергнутой? И к кому лучше подойти, чтобы иметь больше шансов на успех?

Если позволить вечеринке разыграться по старомодному сценарию "кавалеры приглашают дам", каждый парень подойдет к желанной девушке. Тогда каждая девушка, к которой подойдет более чем один парень, выберет из них того, кто ей нравится, остальные же перейдут ко второй в рейтинге своих предпочтений, и так далее.

При условии, что никто не хочет остаться один, рано или поздно все найдут себе пару.

Описанный метод, согласно которому одна группа выбирает из другой, отвечает "алгоритму Гейл-Шепли". Из этого алгоритма следует один важный вывод: те, кто проявляет инициативу, всегда получают гораздо лучших партнеров, чем те, кто только ждет предложений.

Это довольно понятно на интуитивном уровне. Если вы имеете активную позицию, начинаете сверху свой список и постепенно продвигаетесь вниз, в конце вы остановитесь на лучшем партнере из тех, для кого вы приемлемы. Если вы сидите и выжидаете, то окажетесь с худшим из приемлемых для вас людей.

Независимо от типа отношений, которые вы хотите построить, всегда выгодно брать инициативу на себя.

3. Не молчите: говорите, если вас что-то не удовлетворяет

Даже лучшие пары периодически ссорятся. Но математики исследовали: то, как вы ссоритесь, определяет ваши шансы на длительные отношения.

Психолог Джон Готтман в течение многих лет записывал разговоры женатых пар, которых просил обсудить сложные вопросы в их отношениях.

Во время обсуждений г-н Готтман и его помощники фиксировали, измеряли и подсчитывали все, что только можно: давление партнеров, их пульс, нервные импульсы и то, как это все соотносилось с содержанием сказанного.

На основе этого исследователи научились предсказывать с точностью до 90%, разведется ли та или иная пара через несколько лет.

Image caption Ханна Фрай, автор книги "Математика любви"

Они обнаружили, что в хороших отношениях супруги имеют глубоко укоренившееся положительное мнение друг о друге, и это отражается в словах, которые они употребляют даже во время ссоры. Они склонны приписывать неприятные поступки партнера чрезвычайным обстоятельствам: "Она просто устала", "В последнее время у него много стрессов на работе".

В отношениях, обреченных на разрыв, все было наоборот. Партнеры были низкого мнения друг о друге, а плохие поступки использовали только для подкрепления этой мысли: "Ты всегда такая!", "Вот видишь, какой ты эгоист!".

Но статистикой все не ограничилось. Джон Готтман объединил усилия с математиком Джеймсом Мюрреем, и вместе они разработали математическую модель на основе своих наблюдений.

Модель предполагает, что в отношениях следует особо замечать прогрессию негативных эмоций, а именно то, что исследователи назвали "порогом негативности". Этот показатель соответствует тому, сколько негативного поведения должен проявить один партнер, чтобы спровоцировать второго на бурную реакцию.

Я всегда думала, что в хороших отношениях главное - находить компромиссы и не пытаться изменить другого человека. Поэтому лучшими должны быть пары, которые не учитывают неприятные моменты (имеют высокий порог негативности).

Но исследователи обнаружили, что и здесь все наоборот! Лучший шанс остаться вместе на долгие годы был как раз у супругов с низким порогом негативности - тех, кто не боится объявлять вслух свои мысли и претензии.

Такие пары решают незначительные проблемы в отношениях на постоянной основе и не допускают, чтобы они накапливались месяцами, пока не взорвутся.

Пусть ваше общение будет положительным, открытым и честным! Кто бы мог подумать, что математика подскажет нам такой приятный жизненный путь?