Донбасс: ОБСЕ пытается попасть в Дебальцево

Копірайт зображення AFP Image caption Режим прекращения огня вступил в силу в воскресенье, 15 февраля

Эксперты наблюдательной миссии ОБСЕ в понедельник вновь пытаются приблизиться к Дебальцево, где, несмотря на объявленное перемирие, в воскресенье продолжались бои.

В миссии сообщили, что сепаратисты накануне не позволили наблюдателям попасть в город.

В остальных районах Донбасса перемирие в целом соблюдается. Согласно заявлению миссии ОБСЕ, по состоянию на 18:00 воскресенья исключениями в режиме прекращении огня были районы вокруг Дебальцево, Райгородка и города Луганск.

Режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу в полночь в воскресенье, 15 февраля.

В штабе АТО в понедельник заявили, что в течение первых суток перемирия боевики 88 раз обстреляли украинские позиции в Дебальцево и окружающих населенных пунктах. По словам представителя АТО Анатолия Стельмаха, боевики 19 раз открывали огонь по городу из установок "Град".

Он отметил, что обстрелы в этом районе даже более интенсивные, чем были в предыдущие дни.

Сепаратисты заявляют, что окружили Дебальцево, поэтому и контролируют этот район. "Конечно мы можем открывать огонь (в Дебальцево. - Ред.). Это наша территория", - заявил один из руководителей так называемой "ДНР" Эдуард Басурин, которого цитирует Reuters.

Украинские военные ранее неоднократно отрицали заявления об окружении в этом районе.

Возобновление обстрелов

Начальник донецкого областного управления МВД Вячеслав Аброськин в понедельник сообщил, что артиллерийские обстрелы города возобновились с утра. "В Дебальцево боевики возобновили артобстрелы жилых домов и объектов инфраструктуры", - написал он в Facebook.

Так называемый "глава ДНР" Александр Захарченко накануне призвал силы АТО в этом районе "организовано оставить город без оружия и техники" и предостерег от "попыток прорыва".

Копірайт зображення Getty Image caption У сепаратистов заявили, что не получали обращения от миссии ОБСЕ относительно посещения Дебальцево

Копірайт зображення Getty Image caption Лидеры Украины, России, Франции и Германии согласились, что перемирие "в целом соблюдается", несмотря на "инциденты местного значения"

Пресс-центр АТО в воскресенье сообщил, что боевики планируют взять под контроль Дебальцево со стороны Горловки и Углегорска - такую информацию военные получили из оперативных источников.

"Боевики получили задание спровоцировать украинских военных и сорвать мирные договоренности. Для этого преступники применяют фактически все виды оружия", - говорится в сообщении.

В так называемой "ДНР" в то же время заявили, что украинские войска за воскресенье 16 раз нарушали перемирие. В частности представитель сепаратистов Денис Пушилин обвинил силы АТО в трех обстрелах Горловки.

Одновременно в МВД Украины заявили, что обстрелы Горловки вели сами боевики, чтобы "скомпрометировать Украину и нарушить договоренности по прекращению огня".

Новые санкции

Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что обеспокоен сообщениями о военных столкновениях, которые продолжаются в Дебальцево. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ООН.

В ООН призвали все стороны соблюдать прекращение огня без каких-либо исключений.

Накануне во время телефонного разговора лидеры Украины, России, Франции и Германии сошлись на том, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом соблюдается", несмотря на "инциденты местного значения".

"Общая позиция "нормандского формата" - прекращение огня должно произойти на всей линии соприкосновения, включая части в районе Дебальцево", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента по итогам разговора.

Несмотря перемирие в понедельник Евросоюз должен приложить к санкционному списку еще 19 имен российских и украинских граждан, причастных к эскалации конфликта на востоке Украины. Им запретят въезд в страны ЕС и заморозят активы. В "черный список" должны добавить также девять юридических лиц.

Новые санкции согласовали на прошлой неделе, однако решили подождать с применением до завершения переговоров в Минске.

Европейские лидеры предупредили Россию о дальнейшем усилении ограничительных мер в случае, если новые минские договоренности не будут выполняться.