АТО: боевики штурмуют Дебальцево

Копірайт зображення Reuters Image caption В Дебальцево продолжаются ожесточенные бои

Город Дебальцево - самая горячая точка с начала перемирия на Донбассе - пока остается под контролем украинских войск, сообщили ВВС Украина в штабе АТО.

В городе идут ожесточенные бои, боевики пытаются штурмовать украинские позиции, пояснил представитель штаба Анатолий Стельмах,

"Дебальцево находится под обстрелом. Террористы пытаются штурмовать город. Пока, на данный момент, оно под нашим контролем", - сказал он в комментарии ВВС Украина.

Логвиново - поселок к юго-западу от Дебальцево - также частично остается под контролем украинских военных. Там есть блокпосты сил АТО.

Украинские силовики восстановили контроль над трассой Артемовск-Дебальцево, сообщили утром во вторник в пресс-центре АТО.

"Военные свои позиции удерживают, они имеют полное право открывать ответный огонь", - заверил представитель АТО Андрей Лысенко.

Сепаратисты говорят, что большая часть Дебальцево уже под контролем "ДНР". И заявляют, что десятки украинских военных сдались в плен.

"Занят городской отдел милиции (улица Советская) и железнодорожный вокзал, большая часть города под контролем "ДНР", - цитирует Интерфакс представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В МВД Украины опровергли информацию, что боевики во вторник захватили здание отделения милиции в Дебальцево.

"Это не так, поскольку здание частично разрушено в результате прямых попаданий снарядов боевиков. По моему приказу милиционеры оставили здание и переместились в другое, более укрепленное", - сообщил начальник Донецкого областного управления МВД Вячеслав Аброськин.

По словам заместителя Аброськина Ильи Кивы, под частичным контролем боевиков оказался местный железнодорожный вокзал.

"Идут активные боевые действия в черте города, фактически идет борьба за каждый квартал и за каждую улицу", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее наблюдательной миссии ОБСЕ не удалось попасть в Дебальцево для оценки ситуации.

Копірайт зображення AFP Image caption В миссии ОБСЕ ожидают от сторон подтверждения обязательств о прекращении огня

Прекращение огня

В пресс-центре АТО ранее сообщили, что за минувшие сутки сепаратисты 45 раз обстреляли позиции силовиков, используя системы "Град", артиллерию, минометы и гранатометы.

Обстрелы также продолжались на Луганском направлении, близ Донецка и в районе Мариуполя. Как сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль, под огонь в Луганской области попали Попасная и Чернухино.

Всего с начала перемирия боевики 164 раза обстреляли позиции украинских войск, говорят в штабе.

В Государственном департаменте США заявили, что "серьезно обеспокоены" ухудшением ситуации в Дебальцево.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает продолжение атак на этом участке, а также в других местах, в том числе в Северодонецке, Луганске и Донецке", - говорится в заявлении.

"Эти агрессивные действия и заявления поддерживаемых Россией сепаратистов угрожают недавно заключенному соглашению о прекращении огня", - отметили в Госдепе.

Во вторник в зоне АТО должно было начаться отведение тяжелого вооружение от линии соприкосновения сторон, предусмотренное вторым пунктом минских договоренностей.

И украинские войска, и сепаратисты настаивают, что начнут отведение вооружений только после полного прекращения огня.