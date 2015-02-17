Бои в Дебальцеве: Киев обвиняет сепаратистов в нарушении перемирия

Копірайт зображення Reuters Image caption Дорога около Дебальцева

Россия и представители сепаратистских группировок не выполняют договоренности о прекращении огня на востоке Украины, заявил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

По словам представителя администрации президента, пророссийские боевики "хотят окружить" Дебальцево, где продолжаются бои.

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил, Дебальцево уже частично взяли под контроль боевики, силы АТО держат оборону.

Лидер самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что сепаратисты почти полностью контролируют город и оттесняют из него украинских военнослужащих.

Боевики сообщают, что будто бы более 100 украинских военнослужащих сдались в плен.

"В Дебальцеве продолжаются уличные бои, боевики атакуют город штурмовыми группами, при поддержке артиллерии и бронетехники", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ, которое обнародовала пресс-служба Минобороны.

"Силы АТО осуществляют маневр подразделениями и огнем и сдерживают агрессию противника", - заявляют военные.

Украинские военные опровергают информацию сепаратистов, что украинские военные "массово сдаются в плен" в районе Дебальцева. По данным Генштаба, группа военнослужащих попала в засаду и оказалась в плену боевиков, однако детали не разглашаются.

Депутат парламента Тарас Пастух, который сейчас поддерживает связь с бойцами 128-й бригады, сообщил ВВС Украина, что военные в Дебальцеве нуждаются в подкреплении.

"Несколько дней нет подвоза боеприпасов, продуктов и воды. Атакуют со всех сторон, не дают возможность головы поднять", - рассказал политик.

Не допустить военных действий

Заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый заявил, что бои вокруг Дебальцева разрушают мирное урегулирование конфликта.

Копірайт зображення Reuters Image caption Украинские военные на своих позициях около Дебальцева

"Воспользовавшись перемирием и началом отвода тяжелой техники, боевики при поддержке России хотят окружить Дебальцево и таким образом разрушают все возможности дальнейшего процесса выполнения этих договоренностей", - цитирует Чалого агентство "Интерфакс".

По его словам, наблюдатели ОБСЕ до сих пор не могут попасть на место - их блокируют. Валерий Чалый призвал страны ОБСЕ выразить свой протест и "принять все меры, чтобы эта ситуация была решена".

Валерий Чалый сказал, что Украина обращается к постоянным членам Совета безопасности ООН с просьбой не допустить дальнейшего нарушения минских договоренностей.

"Несмотря на все ожидания по поводу ответственной позиции всех сторон, принявших 12 февраля декларацию по реализации комплекса мер, включая Россию (а подписавшими были также так называемые ДНР и ЛНР), к сожалению и РФ, и так называемые ЛНР, ДНР договоренности не выполняют", - сказал Чалый.

Сепаратисты заявляют, что большая часть Дебальцева уже под контролем "ДНР", в частности железнодорожный вокзал, об этом говорится в заявлении "Донецкого агентства новостей".

В то же время в МВД Украины опровергли информацию, что боевики во вторник захватили здание отделения милиции в Дебальцеве.

"Это не так, поскольку здание частично разрушено в результате прямых попаданий боевиков. По моему приказу милиционеры покинули здание и переместились в другое, более укрепленное", - сообщил начальник Донецкого областного управления МВД Вячеслав Аброськин.

Копірайт зображення Getty Image caption Из-за обстрелов в районе Счастье - Нижнетеплое загорелся газопровод

Прекращение огня

Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что с начала перемирия боевики 164 раза обстреляли позиции украинских войск.

В Государственном департаменте США заявили, что "серьезно обеспокоены" ухудшением ситуации в Дебальцеве.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает продолжение атак на этом участке, а также в других местах, в том числе Северодонецке, Луганске и Донецке", - говорится в заявлении.

"Эти агрессивные действия и заявления поддерживаемых Россией сепаратистов угрожают недавно заключенному соглашению о прекращении огня", - отметили в Госдепе.

Во вторник в зоне АТО должен был начаться отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон, что предусмотрено вторым пунктом минских договоренностей.

И украинские войска, и сепаратисты настаивают, что начнут отвод вооружения только после полного прекращения огня.