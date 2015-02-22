Год без Януковича: от "я легитимный" до "виноват Левочкин"
22 февраля исполняется год с момента, когда в 2014 году Верховная Рада отстранила Виктора Януковича от власти.
Первые месяцы он называл себя легитимным президентом, призвал Путина ввести войска, затем признал победу Порошенко, а в последнем интервью возложил вину за разгон Майдана на бывшего главу администрации Сергея Левочкина.
Через несколько дней после расстрелов людей на Майдане Янукович покинул Киев, а Верховная Рада в тот же день отстранила его от власти.
Тогда депутаты назначили исполняющим обязанности президента Александра Турчинова.
По версии самого Виктора Януковича, он сначала поехал в Харьков, оттуда в Донецк, а затем через Крым бежал в Россию.
Согласно последним данным, Янукович сейчас может находиться в Москве, хотя первые месяцы после побега общался с прессой в Ростове-на-Дону.
ВВС Украина пересмотрела все обращения и заявления Виктора Януковича с момента побега и отобрала самые яркие и показательные.
"Я - легитимный"
Обнародованные записи видеокамер в резиденции президента в Межигорье показали, что Янукович начал эвакуацию вещей 19 февраля, а 21 - уже все вывезли. Это произошло как раз во время подписания соглашения с оппозицией и представителями ЕС по мирному урегулированию ситуации.
Однако уже ночью Янукович покинул Киев, не подписав принятое постановление Рады о возвращении Конституции 2004 года, как того требовало соглашение.
Утром 22 февраля в парламенте узнали о бегстве президента из Киева. Сначала была информация, что он отказался от должности и покинул страну, но затем, не установив его местонахождение, депутаты отстранили его от власти.
Ближе к вечеру в интернете обнародовали первое обращение Виктора Януковича, якобы записанное где-то около Харькова.
"Я не собираюсь уезжать из Украины, не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент", - заявил Виктор Янукович на видео, сделанном на фоне какой-то фиолетовой стены.
События в Киеве он назвал "государственным переворотом", решение Рады - незаконными, а сам он делал все, "чтобы не было кровопролития".
"В Киеве по моей машине стреляли. Поеду по юго-востоку страны, который сейчас более безопасный", - рассказал тогда Янукович.
27 февраля Виктор Янукович уже был в России, а агентство ТАСС обнародовало заявление от его имени.
"До сих пор считаю себя законным руководителем Украины, избранным на основе всеобщего волеизъявления украинских граждан", - процитировали Януковича журналисты.
Это был день смены руководства Крыма под дулами автоматов российских военных, которых тогда называли "зелеными человечками".
"Народ на юго-востоке Украины и в Крыму не воспринимает безвластия и беспорядка в стране", - вспомнил о Крыме бывший президент.
Уже на следующий день Виктор Янукович провел часовую пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой последний раз публично отвечал на вопросы журналистов.
"Я действующий президент Украины, как видите, я жив, потому являюсь действующим", - убеждал Янукович.
Он утверждал, что его жизнь и жизнь его семьи были в Украине в опасности.
"Получил звонки семьи, что младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать", - жаловался Виктор Янукович.
История побега
"Я никуда не убегал, из Киева переехал в Харьков. В Киеве обстреляли из автоматического оружия", - повторил экс-президент.
Из Харькова он поехал в Донецк, затем в Крым.
"В Россию я попал благодаря патриотически настроенным офицерам", - добавил Янукович.
В Ростове он оказался потому, что "недалеко живет старый друг, нашел у него временное пристанище".
Хаос в Украине
"В Украине власть захватили националистические профашистские молодчики", - утверждал он.
"Киев заполнен вооруженными людьми, которые начали громить дома, храмы и культовые сооружения. Людей грабят и избивают на улицах, наступили беззаконие, террор и хаос", - убеждал он журналистов.
По его словам, к власти в Киеве "пришли Ярош, Парубий и Тягнибок, которые в Израиле вызывают ужас".
Крым должен остаться в Украине.
Виктор Янукович не увидел российского следа в крымских событиях.
"События в Крыму - естественная реакция на бандитский переворот в Киеве. Понятно желание крымчан создавать отряды самообороны, чтобы себя защитить, но Крым должен остаться в составе Украины, сохраняя автономию", - заявил экс-президент.
Тогда же он сделал самую известную свою оговорку.
"Считаю, что Украина является нашим стратегическим партнером", - вызвал смех журналистов Янукович, комментируя отношения Украины и России.
Путин, введи войска
Он выступил против военного вторжения России в Украину.
"Я категорически против вторжения России в Украину и нарушения ее целостности", - добавил экс-президент.
Однако уже 1 марта на заседании Совета безопасности ООН представитель России Виталий Чуркин зачитал якобы заявление от имени Виктора Януковича, который призывает Владимира Путина с помощью армии восстановить мир в Украине.
Уже 2 апреля 2014 года в интервью Associated Press и российскому каналу НТВ Янукович признал существование такого обращения.
В том интервью Янукович признал, что с его стороны было ошибкой "пригласить" российских военных в Крым и пообещал обсудить с российским президентом Владимиром Путиным возвращение полуострова Украине.
Безоружная милиция
Виктор Янукович целый год повторяет, что европейцы не соблюли соглашение от 21 февраля, а также то, что милиция на Майдане не стреляла первой.
"Я извиняюсь перед бойцами "Беркута", которые стояли и невинно страдали", - заявил Виктор Янукович.
Он настаивал, что никогда не отдавал приказов милиции стрелять, а правоохранители были безоружными до последнего момента, "когда в них начали стрелять".
Я жив
11 марта Виктор Янукович вышел к прессе в Ростове, однако уже не отвечал на вопросы.
В Украине начали распространяться слухи о его смерти, потому Янукович решил их опровергнуть.
"Обо мне ходят разные слухи. Скажу, я жив", - заявил он журналистам.
В Крыму как раз блокировали украинские части и готовились к референдуму. Виктор Янукович назвал себя верховным главнокомандующим и обратился к солдатам не выполнять приказов нового руководства.
"Они хотят поставить армию под знамя Бандеры и развязать гражданскую войну", - заявил Янукович.
Тогда у Виктора Януковича появился новый тезис - о "захвате вооруженными радикалами" правительственных зданий и администрации президента.
11 марта он также назвал назначенные на 25 мая президентские выборы нелегитимными.
"Гражданская война"
12 апреля группа российских боевиков во главе с российским офицером Игорем Гиркиним захватили Славянск, на следующий день Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции.
Тогда же к прессе в Ростове вышел Виктор Янукович, а также бывший глава МВД Виталий Захарченко и генпрокурор Виктор Пшонка.
"Пролилась кровь, Украина одной ногой вступила в гражданскую войну. Киевская "клика" отдала приказ на применение силы против мирного населения на востоке", - заявил Янукович.
Он объяснил события на востоке "неприятием националистов", и посоветовал "не президентские выборы проводить, а широкий диалог на востоке".
Тогда же он озвучил требования, которые тогда к Украине выдвигала Россия - конституционная реформа, референдум и выборность регионального руководства.
Признал Порошенко
Несколько месяцев Виктор Янукович называл себя законным президентом, но сразу после выборов 25 мая изменил свое мнение.
Тогда же и Россия была вынуждена признать власть в Киеве, в том числе и избранного президента.
26 мая государственное российское агентство ТАСС снова опубликовало обращение Виктора Януковича.
"Прошли внеочередные выборы президента. Независимо от того, в каком регионе и сколько проголосовали, я этот выбор, в такое тяжелое для нашей Родины время, уважаю", - говорилось в заявлении Виктора Януковича.
Уже было понятно, что Петр Порошенко выиграл их в первом туре.
Выборы не смогли провести на значительной территории Донецкой и Луганской областей.
8 июня состоялась инаугурация Петра Порошенко, а 13-го обнародовали новое обращение Виктора Януковича.
"Народ устал от противостояния, которое вылилось в войну", - сказал в видеообращении Янукович.
"Каков же был шок, ведь вместо мира - получили кровавое побоище", - отметил экс-президент.
Он осудил первые переговоры о поставках Украине оружия, а закончил выступление почти криком: "Остановитесь!"
Виноват Левочкин
С тех пор Виктор Янукович прекратил практику пресс-конференций и видеообращений.
После долгого молчания 24 декабря 2014 российская газета "Аргументы и Факты" обнародовала интервью, якобы записанное с Виктором Януковичем.
Главным посылом интервью стало обвинение в разгоне студенческого Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года Сергея Левочкина.
Левочкин тогда занимал пост главы администрации президента и вскоре ушел в отставку.
"У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Но такие подозрения имеют достаточно веские обоснования", - заявил Янукович газете.
Сейчас Левочкин является членом парламента и одним из лидеров "Оппозиционного блока".
Хочет вернуться
На годовщину расстрелов людей на Майдане российский "Первый канал" обнародовал часть интервью с Виктором Януковичем.
Главная мысль - Янукович хочет вернуться и возглавить протестное движение, однако боится, что его убьют.
"Мысль вернуться не выходила из головы. Вернуться, сначала возглавить протестное движение, а затем принять участие в защите людей. Но как только вернусь, враги сделают все, чтобы меня уничтожить", - заявил Виктор Янукович.
Он рассказал, что его соратники, "которые мониторят ситуацию в Украине", отсоветовали ему ехать.
Однако Виктор Янукович не оставляет этой мысли, ведь "Господь Бог оставил мне жизнь, я зачем-то нужен".