Год без Януковича: от "я легитимный" до "виноват Левочкин"

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22 февраля исполняется год с момента, когда в 2014 году Верховная Рада отстранила Виктора Януковича от власти.

Первые месяцы он называл себя легитимным президентом, призвал Путина ввести войска, затем признал победу Порошенко, а в последнем интервью возложил вину за разгон Майдана на бывшего главу администрации Сергея Левочкина.

Через несколько дней после расстрелов людей на Майдане Янукович покинул Киев, а Верховная Рада в тот же день отстранила его от власти.

Тогда депутаты назначили исполняющим обязанности президента Александра Турчинова.

По версии самого Виктора Януковича, он сначала поехал в Харьков, оттуда в Донецк, а затем через Крым бежал в Россию.

Согласно последним данным, Янукович сейчас может находиться в Москве, хотя первые месяцы после побега общался с прессой в Ростове-на-Дону.

ВВС Украина пересмотрела все обращения и заявления Виктора Януковича с момента побега и отобрала самые яркие и показательные.

"Я - легитимный"

Я не собираюсь уезжать из Украины, не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент Виктор Янукович, обращение от 22 февраля 2014

Обнародованные записи видеокамер в резиденции президента в Межигорье показали, что Янукович начал эвакуацию вещей 19 февраля, а 21 - уже все вывезли. Это произошло как раз во время подписания соглашения с оппозицией и представителями ЕС по мирному урегулированию ситуации.

Однако уже ночью Янукович покинул Киев, не подписав принятое постановление Рады о возвращении Конституции 2004 года, как того требовало соглашение.

Утром 22 февраля в парламенте узнали о бегстве президента из Киева. Сначала была информация, что он отказался от должности и покинул страну, но затем, не установив его местонахождение, депутаты отстранили его от власти.

Ближе к вечеру в интернете обнародовали первое обращение Виктора Януковича, якобы записанное где-то около Харькова.

"Я не собираюсь уезжать из Украины, не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент", - заявил Виктор Янукович на видео, сделанном на фоне какой-то фиолетовой стены.

События в Киеве он назвал "государственным переворотом", решение Рады - незаконными, а сам он делал все, "чтобы не было кровопролития".

"В Киеве по моей машине стреляли. Поеду по юго-востоку страны, который сейчас более безопасный", - рассказал тогда Янукович.

27 февраля Виктор Янукович уже был в России, а агентство ТАСС обнародовало заявление от его имени.

Получил звонки семьи, что младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать Виктор Янукович, бывший президент Украины

"До сих пор считаю себя законным руководителем Украины, избранным на основе всеобщего волеизъявления украинских граждан", - процитировали Януковича журналисты.

Это был день смены руководства Крыма под дулами автоматов российских военных, которых тогда называли "зелеными человечками".

"Народ на юго-востоке Украины и в Крыму не воспринимает безвластия и беспорядка в стране", - вспомнил о Крыме бывший президент.

Уже на следующий день Виктор Янукович провел часовую пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой последний раз публично отвечал на вопросы журналистов.

"Я действующий президент Украины, как видите, я жив, потому являюсь действующим", - убеждал Янукович.

Image caption Один из экспонатов, найденных в Межигорье

Он утверждал, что его жизнь и жизнь его семьи были в Украине в опасности.

"Получил звонки семьи, что младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать", - жаловался Виктор Янукович.

История побега

"Я никуда не убегал, из Киева переехал в Харьков. В Киеве обстреляли из автоматического оружия", - повторил экс-президент.

В Россию я попал благодаря патриотически настроенным офицерам Виктор Янукович

Из Харькова он поехал в Донецк, затем в Крым.

"В Россию я попал благодаря патриотически настроенным офицерам", - добавил Янукович.

В Ростове он оказался потому, что "недалеко живет старый друг, нашел у него временное пристанище".

Хаос в Украине

"В Украине власть захватили националистические профашистские молодчики", - утверждал он.

"Киев заполнен вооруженными людьми, которые начали громить дома, храмы и культовые сооружения. Людей грабят и избивают на улицах, наступили беззаконие, террор и хаос", - убеждал он журналистов.

По его словам, к власти в Киеве "пришли Ярош, Парубий и Тягнибок, которые в Израиле вызывают ужас".

Копірайт зображення Interpol Image caption "Интерпол" объявил в розыск Виктора Януковича

Крым должен остаться в Украине.

Виктор Янукович не увидел российского следа в крымских событиях.

"События в Крыму - естественная реакция на бандитский переворот в Киеве. Понятно желание крымчан создавать отряды самообороны, чтобы себя защитить, но Крым должен остаться в составе Украины, сохраняя автономию", - заявил экс-президент.

Тогда же он сделал самую известную свою оговорку.

Киев заполнен вооруженными людьми, которые начали громить дома, храмы и культовые сооружения. Людей грабят и избивают на улицах, наступили беззаконие, террор и хаос Виктор Янукович

"Считаю, что Украина является нашим стратегическим партнером", - вызвал смех журналистов Янукович, комментируя отношения Украины и России.

Путин, введи войска

Он выступил против военного вторжения России в Украину.

"Я категорически против вторжения России в Украину и нарушения ее целостности", - добавил экс-президент.

Однако уже 1 марта на заседании Совета безопасности ООН представитель России Виталий Чуркин зачитал якобы заявление от имени Виктора Януковича, который призывает Владимира Путина с помощью армии восстановить мир в Украине.

Уже 2 апреля 2014 года в интервью Associated Press и российскому каналу НТВ Янукович признал существование такого обращения.

В том интервью Янукович признал, что с его стороны было ошибкой "пригласить" российских военных в Крым и пообещал обсудить с российским президентом Владимиром Путиным возвращение полуострова Украине.

Безоружная милиция

Считаю, что Украина является нашим стратегическим партнером Виктор Янукович

Виктор Янукович целый год повторяет, что европейцы не соблюли соглашение от 21 февраля, а также то, что милиция на Майдане не стреляла первой.

"Я извиняюсь перед бойцами "Беркута", которые стояли и невинно страдали", - заявил Виктор Янукович.

Он настаивал, что никогда не отдавал приказов милиции стрелять, а правоохранители были безоружными до последнего момента, "когда в них начали стрелять".

Я жив

11 марта Виктор Янукович вышел к прессе в Ростове, однако уже не отвечал на вопросы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Янукович, как и Николай Азаров, переехал в Россию

В Украине начали распространяться слухи о его смерти, потому Янукович решил их опровергнуть.

"Обо мне ходят разные слухи. Скажу, я жив", - заявил он журналистам.

В Крыму как раз блокировали украинские части и готовились к референдуму. Виктор Янукович назвал себя верховным главнокомандующим и обратился к солдатам не выполнять приказов нового руководства.

"Они хотят поставить армию под знамя Бандеры и развязать гражданскую войну", - заявил Янукович.

Обо мне ходят разные слухи. Скажу, я жив Виктор Янукович

Тогда у Виктора Януковича появился новый тезис - о "захвате вооруженными радикалами" правительственных зданий и администрации президента.

11 марта он также назвал назначенные на 25 мая президентские выборы нелегитимными.

"Гражданская война"

12 апреля группа российских боевиков во главе с российским офицером Игорем Гиркиним захватили Славянск, на следующий день Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции.

Тогда же к прессе в Ростове вышел Виктор Янукович, а также бывший глава МВД Виталий Захарченко и генпрокурор Виктор Пшонка.

"Пролилась кровь, Украина одной ногой вступила в гражданскую войну. Киевская "клика" отдала приказ на применение силы против мирного населения на востоке", - заявил Янукович.

Он объяснил события на востоке "неприятием националистов", и посоветовал "не президентские выборы проводить, а широкий диалог на востоке".

Тогда же он озвучил требования, которые тогда к Украине выдвигала Россия - конституционная реформа, референдум и выборность регионального руководства.

Признал Порошенко

Несколько месяцев Виктор Янукович называл себя законным президентом, но сразу после выборов 25 мая изменил свое мнение.

Тогда же и Россия была вынуждена признать власть в Киеве, в том числе и избранного президента.

Копірайт зображення Oleg Tolstov Image caption Весной в Донецке состоялся митинг в поддержку отстраненного президента

26 мая государственное российское агентство ТАСС снова опубликовало обращение Виктора Януковича.

"Прошли внеочередные выборы президента. Независимо от того, в каком регионе и сколько проголосовали, я этот выбор, в такое тяжелое для нашей Родины время, уважаю", - говорилось в заявлении Виктора Януковича.

Уже было понятно, что Петр Порошенко выиграл их в первом туре.

У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Но такие подозрения имеют достаточно веские обоснования Виктор Янукович

Выборы не смогли провести на значительной территории Донецкой и Луганской областей.

8 июня состоялась инаугурация Петра Порошенко, а 13-го обнародовали новое обращение Виктора Януковича.

"Народ устал от противостояния, которое вылилось в войну", - сказал в видеообращении Янукович.

"Каков же был шок, ведь вместо мира - получили кровавое побоище", - отметил экс-президент.

Он осудил первые переговоры о поставках Украине оружия, а закончил выступление почти криком: "Остановитесь!"

Виноват Левочкин

С тех пор Виктор Янукович прекратил практику пресс-конференций и видеообращений.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Янукович называет Сергея Левочкина виновным в разгоне студентов

После долгого молчания 24 декабря 2014 российская газета "Аргументы и Факты" обнародовала интервью, якобы записанное с Виктором Януковичем.

Главным посылом интервью стало обвинение в разгоне студенческого Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года Сергея Левочкина.

Левочкин тогда занимал пост главы администрации президента и вскоре ушел в отставку.

"У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Но такие подозрения имеют достаточно веские обоснования", - заявил Янукович газете.

Сейчас Левочкин является членом парламента и одним из лидеров "Оппозиционного блока".

Хочет вернуться

Как только вернусь, враги сделают все, чтобы меня уничтожить Виктор Янукович

На годовщину расстрелов людей на Майдане российский "Первый канал" обнародовал часть интервью с Виктором Януковичем.

Главная мысль - Янукович хочет вернуться и возглавить протестное движение, однако боится, что его убьют.

"Мысль вернуться не выходила из головы. Вернуться, сначала возглавить протестное движение, а затем принять участие в защите людей. Но как только вернусь, враги сделают все, чтобы меня уничтожить", - заявил Виктор Янукович.

Он рассказал, что его соратники, "которые мониторят ситуацию в Украине", отсоветовали ему ехать.

Однако Виктор Янукович не оставляет этой мысли, ведь "Господь Бог оставил мне жизнь, я зачем-то нужен".