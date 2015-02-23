3G-интернет: сначала Киев, провинция подождет

Копірайт зображення Getty Image caption В мире уже массово применяют технологии 4G, а также готовятся к внедрению 5G

Скоростной мобильный интернет в формате 3G через полгода должен появиться в Киеве, потом в областных центрах, а в провинции - только через два года.

Открытый конкурс выиграли три крупнейших мобильных оператора: "МТС-Украина", "Киевстар" и "Астелит" (бренд "life"), которые единственные на него и подавались.

Всего за три лицензии заплатили 8,77 миллиарда гривен.

Эксперты прогнозируют: скоростной мобильный интернет появится не сразу по всей Украине, и новая новая услуга будет дороже передачи данных в формате 2G.

Более десяти лет в Украине пытались массово запустить третье поколение передачи данных, уже давно введенное в большинстве стран мира.

Однако конкурсы по распределению частот, которые ранее использовались военными, постоянно срывались.

До сих пор услуги в формате 3G в Украине предоставляли небольшие компании Intertelecom, ТриМоб и Peoplenet.

Что даст 3G?

Связь в формате 3G позволяет получить скоростной мобильный доступ в интернет, который по меньшей мере в десять раз быстрее привычного для украинцев 2G.

К примеру, это дает возможность просматривать потоковое видео и телевидение с телефона без доступа к сети Wi-Fi.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Активисты неоднократно пикетировали Кабмин, требуя наконец запустили 3G связь в Украине

"Качество интернет-связи улучшится как минимум в десять раз. 2 Мбит в секунду - это будет минимальная скорость", - рассказал ВВС Украина эксперт по телекоммуникациям, заместитель директора GFK Украина Глеб Вышлинский.

Он утверждает, что, с технической точки зрения, абонентам не нужно ничего менять, а вот мобильные операторы ждет сложный процесс развития новой сети покрытия.

"Технически ничего абонентам менять не надо. Почти все телефоны, кроме совсем старых, поддерживают новый формат", - утверждает эксперт.

Когда и где появится?

По его словам, операторы смогут использовать старые площадки и вышки, однако на них преимущественно надо ставить новое оборудование.

Передатчики 3G-связи предоставляют более качественный сигнал, но зона их покрытия меньше, чем у 2G.

Оборудование импортное, а потому, из-за резкой девальвации гривны, могут возникнуть проблемы.

Image caption В 2014 году, вслед за большинством стран мира, Афганистан также запустил 3G связь

"С одной стороны, три главных оператора будут конкурировать между собой за качество покрытия высокоскоростного интернета. С другой - из-за девальвации и высокой стоимости импортного оборудования, инвестиционные планы будут осторожными", - считает Глеб Вышлинский.

Как заявил директор компании "Киевстар" Петр Чернышов, уже через шесть месяцев оператор запустит первые услуги связи 3G, но это произойдет в Киеве.

За полгода все основные операторы могут запустить 3G связь в Киеве. Далее сразу пойдут крупнейшие города страны, до конца года сеть может быть в миллионниках Глеб Вышлинский, заместитель директора GFK Украина

В свою очередь, руководитель "МТС-Украина" Иван Золочевский прогнозирует появление первых станций в ноябре, а общие затраты на развитие сети составят 400 млн долларов.

"За полгода все основные операторы могут запустить 3G связь в Киеве. Далее сразу пойдут крупнейшие города страны, до конца года сеть может быть в миллионниках", - считает Вышлинский.

Он признает, что в райцентры и села 3G придет не скоро.

"Даже из европейского опыта видно, что в богатых странах в сельской местности услуга недоступна из-за экономической неоправданности", - добавляет эксперт.

В технических условиях получения лицензии 3G записаны конечные сроки, когда должна быть построена сеть покрытия.

Через шесть месяцев запустить работу в первом регионе, а через полтора года - во всех областных центрах.

Во всех райцентрах и населенных пунктах с населением более 10 тыс. человек 3G должен появиться через шесть лет, а начать там запуск должны через два.

Сколько будет стоить?

Руководитель "Киевстара" прогнозирует, что стоимость услуг 3G будет выше нынешнего стандарта передачи данных 2G.

"Будущий потребитель должен понимать, что по такой же цене новую услугу предоставлять не будут", - заявил Чернышов.

Будущий потребитель должен понимать, что по такой же цене новую услугу предоставлять не будут Олег Чернышов, директор компании "Киевстар"

Точную цифру он не назвал, но полтора месяца назад в интервью изданию "Капитал" признавал, что пользователи 3G должны платить на 30% больше, чем другие абоненты.

"Мы разработаем варианты тарифных моделей, доступные различным категориям потребителей", - заверили ВВС Украина в пресс-службе "Киевстара".

Директор "МТС-Украина" также не смог прояснить ситуацию с ценой, однако спрогнозировал, что инвестиции в 3G могут не окупятся даже за 10-15 лет.

Глеб Вышлинский в разговоре с ВВС Украина предположил, что стоимость интернета должна вырасти, хотя в Европе иногда обходились без этого.

Когда там внедряли технологию, еще не было безлимитных тарифных планов, а потому с новыми возможностями 3G люди больше потребляли интернета, следовательно и операторы зарабатывали больше.

В Украине, по его словам, операторы будут придумывать новые маркетинговые ходы. Другой вариант - повышать стоимость безлимитного интернета по технологии 3G.