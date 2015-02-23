Оскар-2015: "Бердмэн" победил в четырех номинациях

Копірайт зображення AFP Image caption Алехандро Гонсалес Иньярриту стал лучшим режиссером

Лента "Бердмэн" мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту признали лучшей на нынешней церемонии Американской киноакадемии.

Г-н Иньярриту также получил статуэтку "Оскар" как лучший режиссер.

Кроме того, фильм отметили за лучшую операторскую работу и лучший оригинальный сценарий.

Лента повествует о бывшем киношном супергерое Риггане Томпсоне (Майкл Китон), который надеется вернуть себе славу, поставив спектакль на Бродвее.

Лучшим актером признали британца Эдди Редмэйна, сыгравшего астрофизика Стивена Хокинга в фильме "Стивен Хокинг. Теория всего".

Лучшей актрисой в этом году стала Джулианна Мур - за роль в фильме "Все еще Элис".

"Я так счастлива, я очень рада, что мы смогли пролить свет на болезнь Альцгеймера. Так много людей, страдающих этим недугом, чувствуют себя на обочине. Люди с болезнью Альцгеймера заслуживают того, чтобы быть увиденными, чтобы мы смогли найти лекарства для них", - сказала г-жа Мур.

"Оскара" за лучший фильм на иностранном языке получила польская черно-белая драма "Ида". В этой номинации также был отмечен российский фильм "Левиафан".

Фильм "Отрочество" Ричарда Линклейтера, номинированный в шести номинациях, выиграл только одну статуэтку - в номинации "Лучшая актриса второго плана", которой стала Патрисия Аркетт.

Дж.К. Симмонс, сыгравший излишне требовательного преподавателя музыки в фильме "Одержимость", стал "Лучшим актером второго плана".

"Одержимость", которую снял молодой режиссер Дэмьен Шазелл, также отметили за лучший монтаж и лучший звук.

Один из фаворитов по количеству номинации - "Отель Гранд Будапешт" Уэса Андерсона - получил "Оскара" за лучшую музыку, лучшие костюмы (Милена Канонеро), лучшие прически и макияж (Фрэнсис Хэннон и Марк Кольер), а также за лучшую работу художника.

Историческая драма "Игра в имитацию", в которой Бенедикт Камбербэтч сыграл математика Алана Тьюринга, получила награду в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

Лучшим мультфильмом признали "Город героев" Дона Холла и Криса Уильямса.

"Оскар" за "Лучший документальный фильм" получила лента Лоры Пойтрас о бывшем сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене "Гражданин четыре" ("Citizenfour").

87-я церемония вручения "Оскаров" завершилась в Голливуде.