День Суркова: правая рука Путина и расстрелы на Майдане

Копірайт зображення AFP Getty Image caption Накануне годовщины расстрелов на Майдане Киев обвинил в причастности к ним московского чиновника

Официальный Киев обвиняет влиятельного российского политика, помощника президента России Владислава Суркова в причастности к прошлогодним расстрелам на Майдане Незалежности.

Ввиду отсутствия конкретных доказательств, подкрепляющих подобные обвинения, эксперты называют заявления руководителей Украины элементами информационной войны и предполагают, что теперь формат отношений между Киевом и Москвой претерпевает определенные изменения.

"Неловкое положение"

Первым о "следе Суркова" в расстрелах Небесной сотни в минувший четверг заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Уже на следующий день фамилия Суркова в том же контексте прозвучала из уст президента Украины.

"Буквально на днях руководство Службы безопасности проинформировало меня о том, что допрошенные ею бойцы "Альфы" (спецподразделения СБУ. - Ред.) дали показания, что помощник президента России Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане", - сказал Петр Порошенко в пятницу.

Пока никаких других подробностей относительно базы, на которую опираются эти обвинения, Киев не предоставил.

Копірайт зображення Reuters Image caption Первым о вероятной причастности Владислава Суркова к расстрелам на Майдане заявил глава СБУ Валентин Наливайченко

Однако в субботу Валентин Наливайченко пообещал журналистам поэтапно предоставлять доказательства причастности Суркова к прошлогодним трагическим событиям с разрешения следствия. Глава СБУ предположил, что первую партию этих материалов представят уже на текущей неделе.

Тем временем в Москве решительно отвергли обвинения, озвученные Киевом.

"Считаем эти утверждения Киева полным бредом. Впрочем, украинские спецслужбы уже не раз ставили руководство Украины в неловкое (хотелось бы использовать менее дипломатичные выражения) положение. Сегодняшняя глупость – лишнее тому доказательство", — сказал официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

В понедельник ситуацию прокомментировали и в Кремле.

"Я иногда просто несколько удивляюсь публичным заявлениям руководства Украины, например о том, что сотрудники нашей Администрации принимали участие в трагических событиях на Майдане год назад. Это абсолютная, полная ерунда, настолько далёкая от действительности, что даже удивляешься, откуда это берётся", - заявил президент России Владимир Путин, в то же время призвав "украинских коллег" "быть внимательнее" при использовании неточных данных, которые попадают им на стол.

"Серый кардинал"

50-летнего Владислава Суркова называют "серым кардиналом" Кремля и правой рукой Владимира Путина.

Именно ему приписывают авторство термина "суверенная демократия" для описания политического строя в России.

На работу в Кремль Сурков пришел еще в 1999 году, во время президентства Бориса Ельцина. К 2012 году он работал заместителем и первым заместителем главы Администрации президента.

В 2011-2013 годах Сурков занимал должность вице-премьера в российском правительстве.

В сентябре 2013 года был назначен помощником президента Владимира Путина.

Владислава Суркова называют куратором информационной политики российских властей. Он принимал активное участие в развитии и становлении правящей российской партии "Единая Россия", а также ряда прокремлевских общественных объединений.

Копірайт зображення AFP Image caption Владислава Суркова называют одним из ближайших соратников Владимира Путина

Официально Сурков отвечает за отношения России с непризнанными Южной Осетией и Абхазией. Однако ряд СМИ сообщают, что он также является одним из ответственных за "украинское направление" политики Кремля.

В марте прошлого года Владислав Сурков попал в американский санкционный список после аннексии Россией Крыма.

"Я расцениваю решение администрации Вашингтона как признание моих заслуг перед Россией", - заявил тогда Сурков.

В сентябре прошлого года Петр Порошенко подтвердил, что Владислав Сурков дважды приезжал в Киев и участвовал в подготовке "первых минских договоренностей".

Кроме того, он участвовал в февральских минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе: именно помощник российского президента отвез наработанные "нормандской четверкой" документы на подпись лидерам самопровозглашенных "народных республик".

Где доказательства?

На фоне траурных мероприятий по случаю годовщины расстрела Небесной сотни, а также воскресного взрыва в Харькове заявления о причастности Владислава Суркова к преступлениям на Майдане не стали сенсацией.

Не в последнюю очередь это случилось и потому, что Валентин Наливайченко и Петр Порошенко не предоставили никаких конкретных доказательств вины Суркова, которые вызвали бы доверие к их словам, констатируют наблюдатели.

А запланированная на понедельник совместная пресс-конференция глав МВД, СБУ и Генпрокуратуры, на которой журналисты планировали получить больше информации по этим обвинениям, так и не состоялась.

При таких обстоятельствах многие комментаторы напрямую сомневаются в том, что такие доказательства вообще существуют.

Симптоматической в этом отношении является позиция главного редактора российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который назвал эти обвинения "трагикомичным кровавым фарсом".

"Хорошо зная Владислава Юрьевича и его способности к иезуитскому мышлению, представить себе помощника президента, отдающего приказы на размещение в заранее выбранных точках людей в масках с высокочувствительными приборами ночного видения, снайперскими винтовками, в масках и с группами прикрытия - невозможно", - написал он в своем блоге.

Копірайт зображення EPA Image caption Год спустя после массовых расстрелов на Майдане ни один из вероятных виновных в преступлениях до сих пор не наказан

Наблюдатели обращают внимание на то, что заявления киевских чиновников были сделаны в дни годовщины расстрелов на Майдане, на фоне нарастания общественного недовольства отсутствием результатов официального расследования этих преступлений.

Политолог Михаил Погребинский называет эти обвинения элементом информационной войны, которую украинские власти ведут против российских, и предполагает, что тема причастности Суркова к расстрелам может вообще не получить продолжения.

"Всегда можно сказать, что следствие продолжается и закончится бог весть через сколько лет", - говорит он.

Петр Порошенко любит выдавать желаемое за действительное, что-то анонсировать, а после этого не ничего не происходит Владимир Фесенко, политолог

Эксперт добавляет: эти заявления были рассчитаны прежде всего на ту часть украинского общества, которая верит в версию о "российском следе" убийств на Майдане, а эти люди, скорее всего, не будут требовать от властей дополнительных аргументов в пользу вины Суркова.

Политолог Владимир Фесенко указывает и на другую составляющую заявлений украинских чиновников.

"Петр Алексеевич иногда склонен к красному словцу. Он уже неоднократно допускал довольно серьезные ошибки и продолжает наступать на те же грабли: он любит выдавать желаемое за действительное, нечто анонсировать, а после этого ничего не происходит. Сейчас ему надо было как-то перекрыть критику в свой адрес и в адрес правоохранителей какой-то сенсацией. Кажется, он снова повторил (эту ошибку. - Ред.)".

Тем более, добавляет политолог, что после минских переговоров и событий на Дебальцевском плацдарме отношения между двумя президентами заметно ухудшились, и эмоционально Петр Порошенко уже был готов к тому, чтобы формализовать этот перелом в отношениях.

Что дальше?

В любом случае, эксперты предполагают, что обвинения Киева в адрес Владислава Суркова приведут к изменениям в нынешней системе украинского-российских отношений.

Дело в том, что именно Суркова политолог называет одним из ключевых переговорщиков, посредников в отношениях между украинским и российским президентскими офисами.

После данных обвинений визиты Суркова в Киев и вообще его участие в переговорном процессе станет проблематичным, констатируют эксперты.

Политолог Вадим Карасев в разговоре с "Радио Свобода" предположил, что обвинениями Суркова Киев показал свое намерение отойти от "кулуарной дипломатии" в отношениях с Россией.

Однако Владимир Фесенко сказал ВВС Украина, что отныне ключевую роль в переговорах между Киевом и Москвой может начать играть другой посредник - Виктор Медведчук.

Согласно какому из этих сценариев будут развиваться события, говорить пока сложно.

Парадоксально, но эксперт не исключает, что обвинения в адрес Суркова даже сыграют на руку кремлевскому чиновнику.

"С точки зрения нынешнего российского политического контекста эта ситуация сработает на репутацию Суркова. Она показывает, что он не играет в какие-то хитрые либеральные игры, а является настоящим солдатом Кремля", - говорит Фесенко.