АТО: часть тяжелого вооружения уже отвели

Копірайт зображення Reuters Image caption Колонна украинской техники отходит от района Дебальцево до Благодатного

Штаб АТО сообщил, что отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения на востоке Украины продолжается. Однако силовики заявляют, что боевики отводят свою технику "лишь частично" и на небольшое расстояние.

Накануне лидер самопровозглашенной "ДНР" заявил, что боевики отвели 90% тяжелого вооружения - артиллерию, минометы.

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ в четверг подтвердил, что обе стороны отводят тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

Отвод противотанковых пушек происходит "под наблюдением" наблюдателей миссии ОБСЕ - сообщил представитель АТО Андрей Лысенко на брифинге в пятницу.

Генштаб вооруженных сил Украины в четверг заявил о начале отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко назвал это "первым тестовым шагом" и началом выполнения мирного плана.

Несмотря на обстрелы

"100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" передислоцируются в районы сосредоточения, находящиеся не ближе 25 километров от определенных в договоренностях пределов", - заявил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге.

На позициях остаются военные со стрелковым оружием.

"Если не увидим адекватных действий со стороны боевиков, мы вернем это вооружение, чтобы защитить наших бойцов, которые остались на передовой", - сказал Лысенко.

В штабе АТО заявляют, что боевики отводят свою тяжелую технику частично и на расстояние, которое можно преодолеть за 30 минут.

По информации разведки, из города Дебальцево технику перевели в район Песков, Марьинки и Широкого.

Копірайт зображення Reuters Image caption Обе стороны конфликта заявили о начале отвода артиллерии

Военные считают, что боевики объединяют силы в городах Стаханов, Луганск и Красный Луч, а также в районе Попасной и Артемовска.

"Остается угроза наступательных действий в направлении Станицы Луганской, Счастье, Лисичанска и Мариуполя", - заявил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

Сообщают, что в четверг боевые действия были зафиксированы лишь на Донецком направлении.

"Боевики из артиллерии, минометов и танков обстреляли и штурмовали позиции сил АТО в районе н.п. Опытное, Водяное и Авдеевка", - заявил Андрей Лысенко.

За минувшие сутки погибли трое военных и еще семь были ранены, добавил представитель АТО.

Готовы дать отпор

Президент Порошенко в пятницу приветствовал начало выполнения мирного плана, однако подчеркнул, что военные готовы вернуть технику в случае нападения.

"В любой момент наши военные готовы вернуть технику на предыдущие рубежи, в сжатые и кратчайшие сроки дать отпор врагу", - заявил президент Порошенко.

Он обвинил сепаратистов в предыдущих нарушениях мирных договоренностей.

Ранее заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сказал, что обе стороны конфликта на востоке Украины отводят тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

"Мы хотели бы выразить одобрение в адрес обеих сторон, так как сегодня они сделали то, что до сих пор не было сделано. Мы видим, что обе стороны принимают меры по выполнению минских договоренностей", - заявил Хуг в интервью телеканалу RT в четверг.

В самопровозглашенной "ДНР" пока не подтверждают, что украинская сторона отводит тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

"У нас нет информации об отведении техники с украинской стороны. Эта информация появится только вечером", - цитирует Донецкое агентство новостей пресс-службу оборонного ведомства "ДНР".

Там также сообщают, что непризнанная республика продолжает отводить свое тяжелое вооружение.

"В частности, по направлениям: Донецк — Харцызск, Донецк — Иловайск, Новозарьевка (Старобешевский район), Амвросиевка, Горловка, Ждановка".

Согласно минским договоренностям, Киев должен отводить вооружение от фактической линии соприкосновения, а силы "ЛНР" и "ДНР" - от зафиксированной 19 сентября 2014 года линии.

Согласно минским договоренностям стороны должны отвести тяжелые вооружения на равные расстояния для создания зоны безопасности шириной 50 километров для артсистем калибром 100-мм и более.

Для более мощных систем "Град" полоса безопасности должна составлять 70 километров (по 35 км от линии разграничения), а для "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и "Точка У" - 140 километров (по 70 километров с каждой стороны).