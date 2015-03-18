Какой статус дает Украина "отдельным районам" Донбасса?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Представители коалиции перед голосованием законов по Донбассу вели переговоры с президентом Петром Порошенко

Верховная Рада определила границы "отдельных районов" Донбасса, на которых может действовать особый режим самоуправления и определила четкие условия, когда это станет возможным.

Расширенные полномочия получат вновь избранные местные органы власти. До тех пор эти районы Донбасса Верховная Рада будет считать "оккупированными территориями".

Постановление называется "о признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями".

Оккупированным этот регион будет считаться до момента вывода техники и боевиков, а также восстановления контроля над государственной границей.

Против принятия документов высказались МИД России и представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Границы "отдельных районов" Рада приняла специальным постановлением по представлению президента.

Это часть территорий Луганской и Донецкой областей - между границей с Россией и линией разграничения, зафиксированной в приложении к минским соглашениям, подписанным 19 сентября 2014 года.

Парламент также изменил закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который приняли еще 16 сентября - после первого минского соглашения.

Он устанавливал особенности осуществления власти на неподконтрольных Киеву территориях.

Копірайт зображення maps.google.com Image caption Карта разграничения "отдельных районов" Донбасса, составленная по координатам, принятым Верховной Радой согласно минскому протоколу от 19 сентября. Она существенно отличается от реального расположения войск Украины и боевиков

Изменения касаются дополнительных условий проведения местных выборов, после которых избранные органы власти получат расширенные полномочия.

Какие выборы признает Украина?

Новые поправки предусматривают, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса будет реализовываться лишь после проведения внеочередных местных выборов в этих районах по украинскому закону.

Прежде всего эти выборы должны пройти в соответствии с Конституцией и законами Украины с соблюдением принципов свободного и прозрачного волеизъявления.

Доступ официальных наблюдателей

Во время проведения выборов обязательно должны соблюдать международные обязательства Украины и стандарты Совета Европы.

Одним из важнейших условий является беспрепятственный допуск наблюдателей Бюро демократических институтов ОБСЕ, конгресса местных властей Совета Европы, иностранных и официальных наблюдателей Украины.

Вывод боевиков и оружия

Перед выборами из отдельных районов должны вывести все незаконные вооруженные формирования, их технику, иностранных боевиков и наемников.

Копірайт зображення AFP Image caption В ноябре сепаратисты провели выборы, которые контролировали вооруженные боевики. Результаты не были признаны Киевом и Западом

Партии должны получить равные права и возможности, а также должна быть обеспечена свобода агитации и доступ к СМИ.

Вещание украинских каналов

Для этого должно быть обеспечено восстановление вещания украинских каналов для освещения хода выборов и оборот украинских печатных изданий на Донбассе.

И последнее, но не менее важное, должно быть обеспечено право выбора перемещенных из Донбасса граждан.

Участие в выборах беженцев

Учитывая, что таких насчитывают порядка миллиона человек, их голоса могут существенно повлиять на результат.

Не понятно, согласно какому именно закону и кто будет организовывать выборы. В минских договоренностях предусмотрено, что все эти вопросы должны согласовываться с представителями Донбасса в рамках трехстороннего группы.

Как полномочия получат "отдельные районы"?

Полномочия, которые должны получить "отдельные районы" Донбасса в случае выполнения минских соглашений, были закреплены в законе еще осенью, а потом еще раз продублированы в других минских договоренностях.

На фактических территориях "ДНР" и "ЛНР" после выборов могут на три года ввести особый порядок самоуправления, однако там будет действовать Конституция и законы Украины.

Украина гарантирует амнистию участникам "ДНР" и "ЛНР", но только тем, которые не совершали тяжких преступлений.

Специальный закон об амнистии приняли еще 16 сентября, однако из-за нарушения минских соглашений он так и не вступил в силу.

Развивать русский язык

Копірайт зображення Reuters Image caption Выполнение минских соглашений должны контролировать представители Германии, Франции, России и Украины

В "отдельных районах" будут содействовать использованию русского языка в устной и письменной сфере, в сфере образования, в средствах массовой информации и работе органов власти.

Полномочия новоизбранных органов местной власти нельзя будет прекратить досрочно, хотя через три года эта норма утратит силу.

Согласование судей и прокуроров

В течение трех лет новоизбранные местные власти получат право согласовывать назначение руководителей прокуратуры и судов.

Местные органы власти получат возможность создавать отряды народной милиции, которые будут обеспечивать общественный порядок.

Народная милиция

Однако эта милиция будет работать исключительно по украинским законам, а в ее ряды смогут попасть только граждане Украины.

Они должны постоянно проживать именно на территории, на которой будет работать отряд народной милиции.

Мы будем иметь дело с представителями Донецка и Луганска, которые будут легитимно избранные по украинскому законодательству Петр Порошенко, президент Украины

Это уточнение было внесено в проект еще осенью, чтобы исключить службу в милиции "наемников" из России или Крыма.

Экономические программы

Для экономического восстановления и развития отдельных регионов Кабмин будет заключать специальные соглашения с местными органами власти.

Также предусматривается возможность для местных общин при "содействии правительства" заключать соглашения о трансграничном сотрудничестве с отдельными административными единицами России.

Заработает ли?

Требование четко указать районы, на которые распространяется особый статус, было прописано в новых минских соглашениях от 12 февраля.

В документе четко указали время определения границ - не позднее 30 дней с момента подписания соглашения.

Перед принятием закона в ходе обсуждения депутаты указывали, что большинство норм минских соглашений не выполняется.

Продолжаются обстрелы украинских позиций, тяжелая техника не отводится, а обмен всеми пленными и заложниками не производится.

Этим объяснял отказ голосовать за проекты представитель "Батькивщины" Григорий Немыря.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Радикальная партия Олега Ляшко, а также "Батькивщина" Юлии Тимошенко выступили против принятия законов

Другие признавали, что принятие этих решений нужно было для формального выполнения положения минского соглашения.

"Это шаг, необходимый для мирового сообщества. Мы должны иметь основания, чтобы подавать иски против агрессора", - пояснил представитель БПП Валерий Пацкан.

Боевики еще перед принятием документов отказались их признавать.

"Никакие не согласованные с нами поправки в этот закон,внесенные президентом Украины Петром Порошенко, республиками не признаются", - заявил "Интерфаксу" представитель "ДНР" Денис Пушилин.

"Мы будем иметь дело с представителями Донецка и Луганска, которые будут легитимно избраны по украинскому законодательству", - в который раз сказал Петр Порошенко.

Спорная линия

Боевики признают, что придерживаться линии разграничения не собираются.

Мы должны занять все наши города, где проходил референдум, а дальше уже политически сотрудничать с Украиной Александр Захарченко, руководитель самопровозглашенной "ДНР"

"Мы должны занять все наши города, где проходил референдум, а дальше уже политически сотрудничать с Украиной", - заявил сегодня руководитель самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.

Он имел в виду референдум от 11 мая 2014 года, который проходил во многих городах, которые сейчас контролирует Украина. Среди них, в частности, Краматорск, Мариуполь, Артемовск, Славянск и Константиновка.

В сравнении с линией разграничения, зафиксированной 19 сентября, боевики захватили значительную территорию, в том числе город Дебальцево.

Согласно минским соглашениям, после прекращения огня, отвода тяжелого оружия, проведения местных выборов и конституционной реформы, боевики должны вернуть контроль над границей с Россией украинским пограничникам.

Чтобы эти пункты выполнялись, со временем на "отдельных территориях" необходимо восстановить банковскую систему и социальные выплаты.