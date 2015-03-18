Как наблюдать солнечное затмение

Копірайт зображення maps.google.com Image caption Темная полоска на карте - территория, с которой будет видна полная фаза затмения

В пятницу со всей территории Украины можно будет наблюдать солнечное затмение, самая активная фаза которого придется примерно на 12:00-12:20 по Киеву.

Хотя это затмение по астрономической классификации относится к полным, из Украины будет видно, как Луна закрывает лишь около половины солнечного диска. Этого явно недостаточно, чтобы наступили сумерки, поэтому затмение вполне можно пропустить, если специально за ним не следить.

Правда, на этот день синоптики прогнозируют облака и дожди почти по всей территории страны, что может помешать наблюдению.

Берегите глаза

Смотреть незащищенными глазами на Солнце дольше 15 секунд опасно для сетчатки даже во время затмения. Поэтому глаза нужно защитить, и солнечные очки не подойдут.

Копірайт зображення astro.ukho.gov.uk Image caption Так будет выглядеть солнце из Киева. (1) - начало затмения, (4) - его конец

"Самый эффективный фильтр - это старая 35-миллиметровая фотопленка, - рассказывает Дэвид Пауэлл, астроном-любитель, который живет в Киеве. - Если подставить ее на свет, она станет черной и неплохо заблокирует интенсивный свет".

Но даже сквозь пленку не стоит смотреть на солнце дольше 30-40 сек. Нужно делать перерывы для глаз.

Другой способ сохранить сетчатку - сделать что-то наподобие камеры-обскуры. Для этого нужно наклеить на кусок картона слой фольги и сделать в конструкции узкую дырочку, проткнув ее иглой. Если подставить это устройство под солнечные лучи, то с другой стороны на чистом листе можно будет наблюдать изображение "надкушенного" солнечного диска.

Астрономы-любители, рассказывает Дэвид Пауэлл, наблюдают за затмением через специальные защитные фильтры для телескопов. А любители астрофотографии могут даже сфотографировать это явление с помощью специальных адаптеров, которые позволяют приспособить к телескопу фотоаппарат.

Сфотографировать затмение обычным фотоаппаратом или телефоном, наведя его на солнце, не получится. Зато получится повредить матрицу в телефоне интенсивным светом.

"Тьма от солнца"

В этом году затмение состоится почти одновременно с весенним равноденствием, которое приходится на 21 марта. Но это случайность, говорят астрономы.

Копірайт зображення astro.ukho.gov.uk Image caption Британцам повезет увидеть более затмение, чем украинцам. Таким будет затмение в Лондоне

Однако не случайно то, что любое солнечное затмение происходит во время новолуния - когда Луна стоит ровно между Землей и Солнцем, а следовательно Солнце освещает ту его сторону, которую не видно с Земли.

Солнечные затмения не являются чем-то редким. Ежегодно на Земле происходит в среднем два-три затмения, большинство из которых - частичные. Затмение называют полным, если на поверхности Земли есть хотя бы одна точка, из которой видно, как Луна полностью закрывает Солнце. А такое действительно бывает редко. Если стать в любом месте и ждать полного затмения Солнца, то в среднем придется простоять 360 лет.

Одно из самых известных в истории полных затмений было 1 мая 1185. Именно о нем упомянуто в летописи "Слово о полку Игореве", в котором князь Игорь воспринял исчезновение Солнца как плохой знак. И недаром: поход на половцев оказался неудачным. Пятничное затмение будет полным, но увидеть его, удастся лишь с относительно узкой полоски в Северном ледовитом океане. В эту полоску попадает норвежский архипелаг Шпицберген и Фарерские острова.

Наблюдать, как временно исчезает Солнце, смогут и те, кто находится на Северном полюсе. Для них праздник будет двойным, так как именно в этот день Солнце впервые появится из-за горизонта после полугодового отсутствия.

Везунчики, которые станут свидетелями полной фазы затмения, могут увидеть, как на потемневшем среди бела дня небе на несколько минут проступят звезды. Конечно, если небо будет чистым.

"Это будет невероятно зрелищное, красивое и редкое небесное явление, - пишет сайт www.svalbard2015.no, созданный специально под это событие.