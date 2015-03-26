Катастрофа Germanwings: один из пилотов был заблокирован

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Один из двух пилотов самолета Germanwings, который разбился во французских Альпах, был заблокирован вне кабины, сообщают СМИ.

Предварительные данные из бортовых речевых самописцев позволяют предположить, что пилот пытался попасть внутрь - сообщил источник, близкий к расследованию.

Airbus A320, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился в горах Франции после восьми минут быстрого снижения.

Из 150 человек, находившихся на борту, никто не выжил.

Родственники и друзья погибших должны приехать на место авиакатастрофы - в регион Меолан-Ревель - позднее в четверг.

Lufthansa сделает для них два специальных рейса - из Барселоны и Дюссельдорфа в Марсель.

Накануне из Барселоны выехал автобус с родными 14 погибших, которые отказались лететь.

Во Франции подготовили специальные команды для помощи семьям во время их визита.

72 из 144 пассажиров самолета были гражданами Германии, среди них 16 школьников, которые возвращались после программы обмена, об этом ранее сообщил руководитель компании Germanwings.

Также среди погибших - 51 гражданин Испании и, по данным МИД Великобритании, - три британца.

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Среди жертв были также граждане Австралии, Аргентины, Ирана, Венесуэлы, США, Нидерландов, Колумбии, Мексики, Японии, Дании и Израиля.

Лидеры Франции, Германии и Испании в среду посетили место авиакатастрофы.

"Пытался выбить двери"

Накануне французские эксперты смогли получить сохраненные данные с поврежденного самописца.

Руководитель французского агентства по расследованию авиапроисшествий BEA сказал, что в черных ящиках есть записи разговоров и звуки, но пока рано делать выводы об аварии.

По словам главы BEA Реми Джути, первые предположения можно будет сделать в течение нескольких дней, однако на полный анализ записей могут уйти недели или даже месяцы.

Однако издание New York Times цитирует неназванного следователя, который говорит, что один из пилотов - не понятно, капитан или его первый помощник - вышел из кабины и не смог вернуться обратно.

"Человек извне стучит слегка в дверь, а там нет ответа", - сказал следователь, описывая аудио из черного ящика.

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"И тогда он не бьет в двери сильнее - никакого ответа ... Можно услышать, как он пытается выбить дверь", - рассказал источник NYT.

Источник, близкий к расследованию, рассказал похожую историю агентству AFP.

Сигнал тревоги, обозначающий близость к земле, можно услышать до момента удара - пишет агентство.

Последний раз пилоты поговорили с управлением воздушным движением и подтвердили инструкции по полету - однако через минуту судно начало снижаться.

Как сказал Джути, авиадиспетчеры пытались связаться с самолетом - но безрезультатно.

"Самолет летел прямо до конца", - сказал представитель агентства, отрицая вероятность взрыва.

Один из "черных ящиков" самолета уже нашли, второй - продолжают искать.