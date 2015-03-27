Поросенок-выпивоха: как Фрэнсис запретили пить пиво в пабе

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Свинке, живущей в лондонском пабе, запретили употреблять алкоголь и вообще посещать заведение после того, как животное стало красть пиво и раздавать тумаки гостям паба.

Карликовая свинка по имени Фрэнсис Бэкон обитает в британском пабе в западном Норвуде. Со временем клиенты заведения начали угощать ее пивом и сидром.

Владельцы Иян и Вики Тейлор-Росс сказали, что они поняли, что вьетнамская вислобрюхая свинья не прочь выпить лишнего, когда она начала пинать посетителей.

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Они говорят, что им также пришлось переставить попкорн, чипсы и арахис на более высокие полки за барной стойкой на тот случай, если Фрэнсис попытается их скушать.

Пара рассказывает, что поросенок съел большой мешок орехов за один раз а затем целый день страдал от жажды.

Свинка поселилась у 43-летнего Ияна и 39-летней Вики, когда ей едва исполнилось шесть недель.

Сегодня Фрэнсис уже взрослая и становится "привлекательной угрозой" для окружающих.

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Иян говорит: "Она, безусловно, наша любимица, но нам пришлось запретить ей пить пиво".

"Как-то она выпила немного алкоголя и начала пинать клиентов, но после того случая мы следим за ней и думаем, что этого больше не повторится".

Они предупреждают своих клиентов держать пиво и закуски подальше от Фрэнсис.

Фрэнсис - неприхотлива и может есть все, но растительная пища более полезна для его организма, к тому же у нее есть свое место в пабе.

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"Мы были вынуждены закрывать двери паба, чтобы не позволить Фрэнсис лакомиться чипсами и попкорном. У нее, кстати, замечательный нюх.

"Она ест сухой корм для карликовых свиней и овощные очистки - пока она не посягает на продукты своих "родственников", все - нормально".

"Она не понимает, что попкорн - это не ее еда, поэтому нам пришлось переставить наши продукты на более высокие полки".

"Как-то она вбежала в паб и съела мешок жареного арахиса. После этого она не ела в течение двух дней и мучилась от жажды.

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"Она также не прочь выпить немного пива или сидра, если есть такая возможность".

Родители считают, что свинка - фантастическое домашнее животное для их детей - 9-летнего Тависа, 6-летней Руби и 3-летней Марии, и семья регулярно выгуливает свою питомицу, одев на нее поводок.

"Она также пользуется большой популярностью среди наших клиентов и неплохо ладит с завсегдатаями паба".

Вики говорит: "Большинству наших постоянных посетителей она очень нравится, но мы живем в Лондоне, поэтому, когда люди встречают в пабе свинку, они, конечно, удивляются. Она очень напоминает собаку, но наша Фрэнсис - хитрее".

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