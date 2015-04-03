Иран обещает соблюдать условия "ядерного соглашения"

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Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что его страна будет соблюдать обязательства, предусмотренные соглашением по ядерной программе, утвержденной шестью странами-участницами переговоров.

"Мир должен знать, что мы не намерены обманывать", - сказал президент Хасан Рухани в телеобращении в пятницу.

Он отметил, что партнеры по договору также должны выполнять свои обязательства.

"Если однажды они захотят пойти другим путем, Иран также воспользуется другими возможностями", - сказал Роухани.

Соглашение предполагает сокращение масштабов ядерной программы Ирана в обмен на постепенное снятие международных санкций.

Если Иран станет жульничать, мир об этом узнает Барак Обама, президент США

По словам Роухани, "шестерка" признала право Ирана на обогащение урана, а Иран, в свою очередь, может сотрудничать с остальным миром, ему не нужно выбирать – бороться с ним или покориться ему.

Западные страны обвиняли Тегеран в попытках изготовить ядерное оружие, в то время как страна настаивала исключительно на мирной ядерной программе.

Беспрецедентные проверки

Накануне шесть стран и Иран договорились об условиях долгосрочного договора о ядерной программе Тегерана после восьмидневных переговоров в Лозанне.

После переговоров американская делегация обнародовала справочную информацию, согласно которой в ходе переговоров в Лозанне, в числе прочих, были достигнуты следующие договоренности:

Иран на две трети сократит количество рабочих центрифуг, используемых для обогащения урана, и уменьшит запасы низкообогащенного урана

Не используемые в работе центрифуги будут помещены на склад, находящийся под наблюдением МАГАТЭ

Все ядерные объекты Ирана подлежат регулярным проверкам со стороны МАГАТЭ

Иран перестроит ядерный реактор на тяжелой воде в Араке, чтобы тот не мог производить оружейный плутоний

Связанные с иранской ядерной программой санкции ЕС и США будут шаг за шагом ослабляться, однако могут быть восстановлены в случае, если Иран нарушит взятые на себя обязательства

Президент США Барак Обама назвал достигнутое взаимопонимание с Ираном историческим, однако подчеркнул, что выполнение принятых Ираном обязательств будет подлежать доскональной проверке. "Если Иран станет жульничать, мир об этом узнает", - подчеркнул он.

Рамочное соглашение станет основой для окончательных договоренностей, которые должны быть подписаны к 30 июня.

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По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини, участники переговоров заложили основу будущего всеобъемлющего соглашения по ядерной программе с Ираном.

По ее словам, ядерный объект в Фордо должны превратить в исследовательский центр, а единственным объектом по обогащению урана будет Натанц.

В ответ связанные с иранской ядерной программой санкции ЕС и США будут шаг за шагом ослабляться, однако могут быть восстановлены в случае, если Иран нарушит взятые на себя обязательства.

Улыбки в Лозанне оторваны от суровой реальности Юваль Штайниц, министр по стратегическим вопросам Израиля

Барак Обама назвал достигнутое взаимопонимание с Ираном историческим, однако подчеркнул, что выполнение принятых Ираном обязательств будет подлежать доскональной проверке. "Если Иран станет жульничать, мир об этом узнает", - подчеркнул он.

Угроза Израилю

Израиль критически отреагировал на достигнутые в Лозанне договоренности.

"Улыбки в Лозанне оторваны от мрачной реальности, в которой Иран отказывается идти на уступки по ядерному вопросу и продолжает угрожать Израилю и всем другим странам на Ближнем Востоке", - заявил министр по стратегическим вопросам Юваль Штайниц.

Президент США Барак Обама и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили соглашение по телефону позднее в четверг.

Барак Обама заявил, что рамочное соглашение с Тегераном по иранской ядерной программе представляет собой "значительный прогресс на пути к долговременной, всеобъемлющей договоренности, которая перекрывает Ирану все пути для создания бомбы".

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Обама позвонил Нетаньяху с борта президентского самолета Air Force One и заверил, что США будут и дальше поддерживать Израиль в вопросах безопасности.

В ответ Нетаньяху, как сообщил представитель правительства Израиля Марк Регев, заявил Обаме: "Достигнутое на подобной основе соглашение угрожает дальнейшему существованию Израиля".

Израильские официальные лица в своих комментариях назвали соглашение с Ираном "опасным" и "исторической ошибкой".

Ранее Нетаньяху опубликовал сообщение в "Тwitter": "Любое соглашение должно существенно сократить способность Ирана к созданию ядерного оружия и прекратить его террористическую и агрессивную политику".

2 апреля шесть стран и Иран договорились об условиях долгосрочного договора о ядерной программе Тегерана после восьмидневных переговоров в Лозанне.

Предполагалось, что решение будет принято не позже 31 марта. Однако договоренности достигнуты не были, и переговоры продолжились.