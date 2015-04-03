Иран обещает соблюдать условия "ядерного соглашения"
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что его страна будет соблюдать обязательства, предусмотренные соглашением по ядерной программе, утвержденной шестью странами-участницами переговоров.
"Мир должен знать, что мы не намерены обманывать", - сказал президент Хасан Рухани в телеобращении в пятницу.
Он отметил, что партнеры по договору также должны выполнять свои обязательства.
"Если однажды они захотят пойти другим путем, Иран также воспользуется другими возможностями", - сказал Роухани.
Соглашение предполагает сокращение масштабов ядерной программы Ирана в обмен на постепенное снятие международных санкций.
По словам Роухани, "шестерка" признала право Ирана на обогащение урана, а Иран, в свою очередь, может сотрудничать с остальным миром, ему не нужно выбирать – бороться с ним или покориться ему.
Западные страны обвиняли Тегеран в попытках изготовить ядерное оружие, в то время как страна настаивала исключительно на мирной ядерной программе.
Беспрецедентные проверки
Накануне шесть стран и Иран договорились об условиях долгосрочного договора о ядерной программе Тегерана после восьмидневных переговоров в Лозанне.
После переговоров американская делегация обнародовала справочную информацию, согласно которой в ходе переговоров в Лозанне, в числе прочих, были достигнуты следующие договоренности:
- Иран на две трети сократит количество рабочих центрифуг, используемых для обогащения урана, и уменьшит запасы низкообогащенного урана
- Не используемые в работе центрифуги будут помещены на склад, находящийся под наблюдением МАГАТЭ
- Все ядерные объекты Ирана подлежат регулярным проверкам со стороны МАГАТЭ
- Иран перестроит ядерный реактор на тяжелой воде в Араке, чтобы тот не мог производить оружейный плутоний
- Связанные с иранской ядерной программой санкции ЕС и США будут шаг за шагом ослабляться, однако могут быть восстановлены в случае, если Иран нарушит взятые на себя обязательства
Президент США Барак Обама назвал достигнутое взаимопонимание с Ираном историческим, однако подчеркнул, что выполнение принятых Ираном обязательств будет подлежать доскональной проверке. "Если Иран станет жульничать, мир об этом узнает", - подчеркнул он.
Рамочное соглашение станет основой для окончательных договоренностей, которые должны быть подписаны к 30 июня.
По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини, участники переговоров заложили основу будущего всеобъемлющего соглашения по ядерной программе с Ираном.
По ее словам, ядерный объект в Фордо должны превратить в исследовательский центр, а единственным объектом по обогащению урана будет Натанц.
В ответ связанные с иранской ядерной программой санкции ЕС и США будут шаг за шагом ослабляться, однако могут быть восстановлены в случае, если Иран нарушит взятые на себя обязательства.
Барак Обама назвал достигнутое взаимопонимание с Ираном историческим, однако подчеркнул, что выполнение принятых Ираном обязательств будет подлежать доскональной проверке. "Если Иран станет жульничать, мир об этом узнает", - подчеркнул он.
Угроза Израилю
Израиль критически отреагировал на достигнутые в Лозанне договоренности.
"Улыбки в Лозанне оторваны от мрачной реальности, в которой Иран отказывается идти на уступки по ядерному вопросу и продолжает угрожать Израилю и всем другим странам на Ближнем Востоке", - заявил министр по стратегическим вопросам Юваль Штайниц.
Президент США Барак Обама и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили соглашение по телефону позднее в четверг.
Барак Обама заявил, что рамочное соглашение с Тегераном по иранской ядерной программе представляет собой "значительный прогресс на пути к долговременной, всеобъемлющей договоренности, которая перекрывает Ирану все пути для создания бомбы".
Как сообщает пресс-служба Белого дома, Обама позвонил Нетаньяху с борта президентского самолета Air Force One и заверил, что США будут и дальше поддерживать Израиль в вопросах безопасности.
В ответ Нетаньяху, как сообщил представитель правительства Израиля Марк Регев, заявил Обаме: "Достигнутое на подобной основе соглашение угрожает дальнейшему существованию Израиля".
Израильские официальные лица в своих комментариях назвали соглашение с Ираном "опасным" и "исторической ошибкой".
Ранее Нетаньяху опубликовал сообщение в "Тwitter": "Любое соглашение должно существенно сократить способность Ирана к созданию ядерного оружия и прекратить его террористическую и агрессивную политику".
2 апреля шесть стран и Иран договорились об условиях долгосрочного договора о ядерной программе Тегерана после восьмидневных переговоров в Лозанне.
Предполагалось, что решение будет принято не позже 31 марта. Однако договоренности достигнуты не были, и переговоры продолжились.