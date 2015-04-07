В Харькове прогремел взрыв у стелы с флагом Украины

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В центре Харькова в ночь на вторник неизвестные пытались взорвали стелу с укрепленным на ней флагом Украины.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Харьковской области, которое цитирует агентство УНИАН, взрыв прогремел на проспекте Правды около 3:40.

У стелы взорвался неизвестный предмет. Взрыв повредил часть стелы, но флаг остался на месте. Также, по предварительной информации, разбиты окна в прилегающем к проспекту Правды корпусе Медицинского университета, отметили в прокуратуре.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты собрали первичные материалы и направили их на исследование, добавили в ведомстве.

Пострадавших в результате взрыва нет.

В конце марта в произошли два взрыва на железнодорожной станции "Основа". Прокуроры квалифицировали эти инциденты как диверсию и начали уголовное производство.