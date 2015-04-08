Что иностранцы думают о фильме Довженко "Земля"

Копірайт зображення Dovzhenko Studio

8 апреля 1930, ровно 85 лет назад, в Харькове впервые показали фильм "Земля", который стал классикой мирового кинематографа и одновременно изысканным образцом советской пропаганды.

Немую ленту Александра Довженко, которая рассказывает о драматическом приходе коллективизации в село, мир встретил восторженными отзывами.

В 1930 году Национальный совет кинокритиков США признал "Землю" лучшим иностранным фильмом. А в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе группа киноэкспертов включила работу украинского режиссера в список 12 лучших фильмов всех времен.

Однако в самом Союзе идеологическую правильность картины сразу же поставили под сомнение, не отрицая, однако, ее художественной ценности.

Сейчас американский сайт IMDB, который является одним из крупнейших информационных ресурсов о кино, оценивает "Землю" в 7,5 баллов из 10.

ВВС Украина поинтересовалась, что думают об этом фильме современные англоязычные зрители, авторы рецензий на сайте IMDB.

Отзывы публикуются с сокращениями.

Копірайт зображення Dovzhenko Studio

Правдивая коммунистическая поэзия

Оценка: 10 из 10

miloc, США

Фильм безошибочно советский. Мессианский пыл сцены, в которой сельская община приветствует прибытие трактора, мог бы показаться пародией, если бы не чрезвычайное лирическое чувство Довженко. Перемежая кадры с крестьянами, которые, ожидая трактора, выкрикивают "Он едет!" с кадрами пустого горизонта, Довженко так накручивает момент, что против своей воли сам начинаешь волноваться. Начинаешь полностью верить в тот трактор.

Называть фильм пропагандистским, - хотя это и правда, - кажется какой-то неуместностью. Ведь разве не все фильмы такие?

Потрясающе сильный

Оценка: 10 из 10

jonathan-577, Канада

Картина начинается со сцены смерти, сыгранной так сдержанно, что она поражает даже сегодня, не говоря уже о 1930-м году. Последние кадры уравновешивают всю антицерковную риторику совершенно искупительным и духовным визуальным образом, но дело в том, что искупление это достигнуто еще при жизни. Я не пытаюсь быть пафосным - этот фильм действительно действует на таком уровне. Он достигает поэзии и пропаганды таким образом, с которым я никогда не сталкивался.

Шедевр Довженко

Оценка: 10 из 10

Rigor, США

Как и многие другие ранние советские фильмы, эта работа, похоже, опередила не только свое время, но и наше. (Комментарий написан в 1999 году. - Ред.)

Копірайт зображення Dovzhenko Studio

Может ли искусство выйти за пределы пропаганды?

Оценка: 9 из 10

bobdunn9, США

Как и "Рождение нации" или "Триумф воли", "Земля" - это прекрасный, новаторский, пусть даже мерзкий в моральном плане фильм. А оглядываясь на то, что произошло после его выхода, - сталинская ликвидация миллионов кулаков, - трудно не сравнить марксизм Довженко с фашизмом Рифеншталь или расизмом Гриффита (режиссеры "Триумфа воли" и "Рождения нации" соответственно. - Ред.).

Живой организм

Оценка: 8 из 10

dougdoepke, США

Сталин, видимо, хотел получить оду коллективному сельскому хозяйству. А вместо этого получил гимн матери-природе и трудолюбивому потомству, которое живет в ее лоне.

Заслуживающая внимания попытка, но, по-моему, это лишь пропаганда

Оценка: 5 из 10

Lee Eisenberg, США

Если этот фильм о том, как мы любим Землю, тогда это какой-то тотальный юмор со стороны Советского Союза, несмотря на ущерб для окружающей среды, который спровоцировало их правительство. Вспомните хотя бы Чернобыль.

Что за ...?

Оценка: 3 из 10

David Austin, США

Обычно у меня нет проблем с сюрреалистическими фильмами, но этот безнадежный. В нем есть определенные приятные визуальные штрихи, которые могут оправдать историческую важность этой картины, но смотреть ее - это горе. Диалог: "- Умираешь? - Ага". Толстая голая женщина, которая по неизвестным причинам бегает по дому. Самые скучные герои, которых я видел, не считая фильмов об убийцах-психопатах. Разумеется, все эти вещи имеют свою художественную поэзию и цель, но смотреть на них так же интересно, как на старого родственника, который стрижет ногти на ногах.

Копірайт зображення Dovzhenko Studio

Не назовешь плохим даже в "дурацком" смысле

Оценка: 2 из 10

TooShortforThatGesture, США

Просто скучно, скучно, скучно, скучно, скучно. И еще - бессмысленно. Все "искусство", которое есть в этом фильме, ограничивается застывшими композициями. (...)

70 странных минут мутной и неэффективной пропаганды тракторов и коллективизации. Если бы Ленин видел этот фильм, то пошел бы в банковское инвестирование вместо того, чтобы тратить время на поддержку коммунизма. Умоляю, не тратьте свое время на это.

Земля, полная претенциозных коммунистов

Оценка: 2 из 10

Oslo Jargo, Финляндия

Основополагающая мысль фильма такова, что люди, которые не поддерживают коммунальные нужды государства, являются "отходами земли" или "удобрением для зерна". В фильме их изображают как эгоистических и недостойных убийц, которых, следовательно, нужно "выполоть". Очевидно, что это не что иное, как ультрареалистичный образец пропаганды из сталинской России. И то, что маленькое село получает новый трактор, не вызывает никакого подъема.