Что иностранцы думают о фильме Довженко "Земля"
8 апреля 1930, ровно 85 лет назад, в Харькове впервые показали фильм "Земля", который стал классикой мирового кинематографа и одновременно изысканным образцом советской пропаганды.
Немую ленту Александра Довженко, которая рассказывает о драматическом приходе коллективизации в село, мир встретил восторженными отзывами.
В 1930 году Национальный совет кинокритиков США признал "Землю" лучшим иностранным фильмом. А в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе группа киноэкспертов включила работу украинского режиссера в список 12 лучших фильмов всех времен.
Однако в самом Союзе идеологическую правильность картины сразу же поставили под сомнение, не отрицая, однако, ее художественной ценности.
Сейчас американский сайт IMDB, который является одним из крупнейших информационных ресурсов о кино, оценивает "Землю" в 7,5 баллов из 10.
ВВС Украина поинтересовалась, что думают об этом фильме современные англоязычные зрители, авторы рецензий на сайте IMDB.
Отзывы публикуются с сокращениями.
Правдивая коммунистическая поэзия
- Оценка: 10 из 10
- miloc, США
Фильм безошибочно советский. Мессианский пыл сцены, в которой сельская община приветствует прибытие трактора, мог бы показаться пародией, если бы не чрезвычайное лирическое чувство Довженко. Перемежая кадры с крестьянами, которые, ожидая трактора, выкрикивают "Он едет!" с кадрами пустого горизонта, Довженко так накручивает момент, что против своей воли сам начинаешь волноваться. Начинаешь полностью верить в тот трактор.
Называть фильм пропагандистским, - хотя это и правда, - кажется какой-то неуместностью. Ведь разве не все фильмы такие?
Потрясающе сильный
- Оценка: 10 из 10
- jonathan-577, Канада
Картина начинается со сцены смерти, сыгранной так сдержанно, что она поражает даже сегодня, не говоря уже о 1930-м году. Последние кадры уравновешивают всю антицерковную риторику совершенно искупительным и духовным визуальным образом, но дело в том, что искупление это достигнуто еще при жизни. Я не пытаюсь быть пафосным - этот фильм действительно действует на таком уровне. Он достигает поэзии и пропаганды таким образом, с которым я никогда не сталкивался.
Шедевр Довженко
- Оценка: 10 из 10
- Rigor, США
Как и многие другие ранние советские фильмы, эта работа, похоже, опередила не только свое время, но и наше. (Комментарий написан в 1999 году. - Ред.)
Может ли искусство выйти за пределы пропаганды?
- Оценка: 9 из 10
- bobdunn9, США
Как и "Рождение нации" или "Триумф воли", "Земля" - это прекрасный, новаторский, пусть даже мерзкий в моральном плане фильм. А оглядываясь на то, что произошло после его выхода, - сталинская ликвидация миллионов кулаков, - трудно не сравнить марксизм Довженко с фашизмом Рифеншталь или расизмом Гриффита (режиссеры "Триумфа воли" и "Рождения нации" соответственно. - Ред.).
Живой организм
- Оценка: 8 из 10
- dougdoepke, США
Сталин, видимо, хотел получить оду коллективному сельскому хозяйству. А вместо этого получил гимн матери-природе и трудолюбивому потомству, которое живет в ее лоне.
Заслуживающая внимания попытка, но, по-моему, это лишь пропаганда
- Оценка: 5 из 10
- Lee Eisenberg, США
Если этот фильм о том, как мы любим Землю, тогда это какой-то тотальный юмор со стороны Советского Союза, несмотря на ущерб для окружающей среды, который спровоцировало их правительство. Вспомните хотя бы Чернобыль.
Что за ...?
- Оценка: 3 из 10
- David Austin, США
Обычно у меня нет проблем с сюрреалистическими фильмами, но этот безнадежный. В нем есть определенные приятные визуальные штрихи, которые могут оправдать историческую важность этой картины, но смотреть ее - это горе. Диалог: "- Умираешь? - Ага". Толстая голая женщина, которая по неизвестным причинам бегает по дому. Самые скучные герои, которых я видел, не считая фильмов об убийцах-психопатах. Разумеется, все эти вещи имеют свою художественную поэзию и цель, но смотреть на них так же интересно, как на старого родственника, который стрижет ногти на ногах.
Не назовешь плохим даже в "дурацком" смысле
- Оценка: 2 из 10
- TooShortforThatGesture, США
Просто скучно, скучно, скучно, скучно, скучно. И еще - бессмысленно. Все "искусство", которое есть в этом фильме, ограничивается застывшими композициями. (...)
70 странных минут мутной и неэффективной пропаганды тракторов и коллективизации. Если бы Ленин видел этот фильм, то пошел бы в банковское инвестирование вместо того, чтобы тратить время на поддержку коммунизма. Умоляю, не тратьте свое время на это.
Земля, полная претенциозных коммунистов
- Оценка: 2 из 10
- Oslo Jargo, Финляндия
Основополагающая мысль фильма такова, что люди, которые не поддерживают коммунальные нужды государства, являются "отходами земли" или "удобрением для зерна". В фильме их изображают как эгоистических и недостойных убийц, которых, следовательно, нужно "выполоть". Очевидно, что это не что иное, как ультрареалистичный образец пропаганды из сталинской России. И то, что маленькое село получает новый трактор, не вызывает никакого подъема.