S&P: рейтинг Украины - преддефолтный

Копірайт зображення AFP Image caption Курс гривны и рейтинги Украины падают почти в унисон

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня CCC- до CC с негативным прогнозом. Об этом говоритсяв сообщениина сайте агентства.

Как заявляют аналитики агентства, намерение правительства Украины реструктуризировать коммерческий долг в иностранной валюте можно классифицировать "как равносильное дефолту".

S&P также прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 году на 7,5%.

В шаге от дефолта

Несмотря на снижение суверенного рейтинга, долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте подтвердили на уровне "ССС +".

Но прогноз для страны негативный и обусловлен он в первую очередь планами Украины по реструктуризации внешнего долга, сообщили в агентстве.

"По нашим критериям, мы намерены классифицировать предложения по реструктуризации задолженности как предпосылку к дефолту", - говорится в сообщении.

Мы намерены классифицировать предложения по реструктуризации задолженности как предпосылку к дефолту Standard & Poor's

При этом в Standard & Poor's отметили, что с момента реализации договоренностей по реструктуризации долга преддефолтный рейтинг будет неактуальным, и страну внесут в перечень пост-реструктуризационного мониторинга.

Ранее министр финансов Наталья Яресько сообщала, что Украина вскоре начнет консультации с кредиторами по реструктуризации государственного долга.

По ее словам, перед Минфином сейчас стоит задача уменьшить давление на государственные финансы со стороны госдолга.

4 апреля Кабмин утвердил внешние долговые инструменты для реструктуризации в рамках кредитной программы МВФ.

В конце марта рейтинг Украины снизило и международное рейтинговое агентство Moody's - с "Caa3" до "Ca", оставив прогноз негативным.

В феврале с уровня "ССС" до "СС" долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте снизила Fitch.

Вскоре улучшение

Хотя прогноз S&P по украинской экономики плохой, в агентстве допускают, что уже в 2016 году она может вырасти на 2%.

Соответственно, в 2017 и 2018 годах показатели могут вырасти на 3,5% и 4% соответственно.

Номинальный ВВП Украины, по прогнозам Standard & Poor's, в 2015 году превысит 73,10 миллиарда долларов, в 2016 году - 85 млрд. долларов.

Уровень государственного долга в этом году должен составить до 93% ВВП, а к 2018 году может снизиться до 82,6%.

На днях Кабмин обнародовал свои прогнозы, согласно которым ВВП в 2016 году должен вырасти на 2%, а инфляция составит 9%.

Кроме того, по оценке правительственных экспертов, средний курс доллара в 2016 году составит 22,5 гривны.