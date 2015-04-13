Декоммунизация Грузии: почему не работает закон

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си, Тбилиси

13 апреля 2015

Автор фото, AP Підпис до фото, Найти портреты Сталина на блошином рынке в Тбилиси очень легко, коммунистическую символику хранить дома никто не запрещает

Верховная Рада Украины на минувшей неделе приняла пакет, предусматривающий запрет на использование советской и нацистской символики. В Грузии борьба с советской и фашисткой символикой началась еще четыре года назад, но и сегодня серп и молот, а также лозунги советской эпохи встречаются как в столице, так и в регионах Грузии.

В 2011 году Хартию свободы, инициированную тогдашним депутатом парламентского меньшинства Гией Тортладзе, грузинские депутаты поддержали единогласно.

Хартия на законодательном уровне декларировала борьбу с советской и фашистской символикой, а также ввела целый ряд должностных ограничений бывшим высшим чинам Коммунистической партии и комсомола и тем, кто тайно сотрудничал с советскими спецслужбами.

Сторонники законопроекта тогда выражали уверенность, что закон укрепит безопасность и поможет Грузии расстаться с пережитками советского прошлого.

Но сегодня, четыре года спустя, как автор закона, так и инициаторы внесенных в него изменений соглашаются с тем, что запрет на коммунистическую символику и должностные ограничения пока в большей степени остаются на бумаге.

Хартия свободы

Принятие закона о люстрации не раз становилось причиной горячих споров в Грузии. Несмотря на примеры стран Восточной Европы, в течение нескольких лет попытки принять закон, запрещающий сотрудникам советских спецслужб занимать должности в государственных структурах, не приводили к успеху.

Принятие Хартии свободы, которая, наряду с запретом советской символики, касалась вопросов люстрации, автор и инициатор законопроекта Гия Тортладзе считал хоть и запоздалой, но победой, "которую грузинская общественность ждала в течение 20 лет".

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Сегодня Тортладзе не скрывает, что принятый четыре года назад закон не работает.

"Я считал и по сегодняшний день считаю, что надо было принять такой закон. Но этот закон не работает, и это, конечно, очень обидно. Не работает комиссия, не проверяются списки, и никто не знает, кто кем был", - говорит Тортладзе BBC.

Закон, ограничивающий право бывших сотрудников советских спецслужб занимать высокие должностные посты в исполнительной власти, предусматривал создание комиссии при МВД для ведения реестра тех, кто тайно сотрудничал со спецслужбами Советского Союза.

Согласно закону, комиссия публикует данные только тех бывших агентов, которые продолжают занимать запрещенные для них должности и не ушли в отставку добровольно в предусмотренный законом срок.

Одно заседание

Представители правящей коалиции соглашаются с тем, что претворение Хартии свободы в жизнь затянулось.

Комиссия при МВД, в состав которой входят сотрудники ведомства и по одному представителю от каждой парламентской фракции, была создана лишь около года назад, после внесения в закон инициированных депутатами правящей коалиции Леваном Бердзенишвили и Тамар Кордзая поправок.

По словам Бердзенишвили, за все это время комиссия провела лишь одну встречу, и депутаты до сих пор не получили от ведомства информации по поводу лиц, которые сегодня, возможно, занимают "запретные должности".

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"Комиссия встретилась и поработала, но дальше дело не пошло… Мы попросили МВД проверить всех должностных лиц, чтобы установить, есть ли среди них люди, которые нарушают этот закон. Мы пока не получили ответа, хотя я точно знаю, кто нарушает закон и не должен находиться у власти", - говорит Бердзенишвили.

Он отмечает, что архив Коммунистической партии находится в МВД, поэтому именно МВД должно предоставить соответствующие документы для того, чтобы комиссия приняла решение об отстранении того или иного чиновника с должности в соответствии с законом.

Но если, к примеру, с бывшими секретарями райкома комиссии нужно лишь документальное подтверждение, то идентифицировать бывшую советскую агентуру гораздо сложнее, говорит Бердзенишвили.

"Документы были вывезены в Россию, но Грузия пока официально не обращалась к России в связи с этим. Мы будем добиваться этого - то есть комиссия должна обратиться к российской стороне с просьбой, чтобы эти архивы, или по крайней мере их копии, были предоставлены", - сказал Леван Бердзенишвили в интервью BBC.

Он отмечает, что бывшие агенты спецслужб имеют право баллотироваться в парламент или местные органы самоуправления, однако при этом избиратель получает информацию об их прошлом.

Борьба с символикой

По закону, комиссия, созданная при МВД, собирает информацию об использовании коммунистической, тоталитарной или фашисткой символики административными органами, а также об использовании такой символики на объектах государственной собственности.

Несмотря на то, что следы советской эпохи в виде барельефов и даже названий улиц по сей день встречаются в регионах Грузии, комиссияпока не приняла ни одного конкретного решения по поводу их устранения.

Леван Бердзенишвили говорит, что причина в определенной степени кроется в пассивности общественности.

По словам депутата, у комиссии формально не было повода проводить очередную встречу, так как жалоб об использовании коммунистической символики не поступало.

По его словам, комиссия не затрагивает вопросы использования коммунистической или фашисткой символики частными лицами.

"Если я частное лицо и поставил памятник Сталину у себя во дворе, комиссия не имеет права ко мне обращаться, - говорит Леван Бердзенишвили. - Но, согласно поправкам в закон, каждый гражданин по этому поводу имеет право обратиться в суд… Пока ни одного такого обращения не было".

Неработающий закон

По словам директора Института развития свободы информации Георгия Клдиашвили, закон, который касается люстрации в Грузии, должны были принять гораздо раньше.

По его словам, претворению такого закона в жизнь мешает и то, что во время пожара в бывшем здании КГБ в Тбилиси в начале 1990-х большая часть архива была уничтожена.

"Почти 80% документов сгорело, а так называемые документы текущего периода на тех лиц, которые сотрудничали с КГБ, были вывезены в Россию. Сегодня можно сказать, что российская сторона может провести люстрацию этих лиц эффективней Грузии", - сказал Клдиашвили BBC.

По мнению Гии Тортладзе, то, что большая часть документации на бывшую агентуру находится в России, дает Москве серьезный рычаг влияния на Грузию. По его словам, тот факт, что ни прежние, ни нынешние власти не предпринимают реальных шагов для претворения закона в жизнь, лишь усиливает подозрения в адрес самых разных политиков Грузии.

"И в сегодняшнем, и в предыдущем правительстве и парламенте Грузии, наверное, есть много людей, которых закон о люстрации касается, поэтому они и медлят. Другого объяснения я просто не нахожу", - сказал Гия Тортладзе.

Бердзенишвили говорит, что закон нуждается в очередных поправках для того, чтобы созданная при МВД комиссия была более эффективной и реально заработала. По его словам, такой законопроект уже готовится и будет представлен в парламент осенью нынешнего года.

"Видимо, в Грузии надо принимать такие законы, где все расписано по мелочам, потому что иначе появляется возможность создавать такие комиссии, которые не будут работать", - говорит Бердзенишвили.