Газовый "Валдай" в Берлине: новые потоки, новые угрозы

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Россия не будет продлевать контракт на транспортировку своего газа по территории Украины после 2019 года, а также определять цену на газ для Украины ежеквартально, заявил в Берлине руководитель российского "Газпрома".

Его заявление подтвердил и российский министр энергетики. Руководители российской энергетической отрасли также предупредили, что видят серьезные риски в новой модели энергобезопасности ЕС.

13 или 14 апреля во Берлине планировали провести очередные Украины-российские газовые переговоры при посредничестве Еврокомиссии. В последний момент российская сторона отказалась от встречи. Российский министр энергетики Александр Новак объяснил это тем, что "в настоящее время нет вопросов, которые требуют срочного созыва консультационной группы".

Вместо этого 13 апреля во время конференции дискуссионного клуба Валдай "Европа и Евразия: на пути к новой модели энергобезопасности" в Берлине руководители российской энергетической отрасли сделали ряд заявлений о планах Москвы на ближайшие годы.

Транзит через Украину только до 2019?

В частности, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что во втором полугодии 2015 года объемы скидки, а значит, и цена газа для Украины будет зависеть от цены газа в других странах.

Сейчас все усилия направлены на то, чтобы реализовать строительство газотранспортной системы на границе Турции и Греции и доставку европейским потребителям Юго-Восточной и Центральной Европы по этому маршруту Александр Новак, министр энергетики России

"Уровень скидки, который будет предоставляться в дальнейшем, будет ориентироваться на уровень цен в сопредельных с Украиной странах", - заявил г-н Миллер, добавив, что цена российского газа для Украины во втором квартале этого года ниже, чем в некоторых европейских странах, и что это сразу же повлияло на уменьшение объемов реверсных поставок газа в Украину.

Руководитель "Газпрома" также заявил, что после 2019 года, когда истекает срок действия нынешнего газового контракта с Украиной, Россия не будет продлевать соглашение о транзите своего газа по украинской территории.

Такие планы подтвердил и министр энергетики России Александр Новак, который заявил, что этот вопрос находится "на высокой ступени решения":

"Только что прозвучало выступление г-на Миллера, который сказал, что транзитный контракт с Украиной не будет продлен после 2019 года. Контракт действует до конца 2019 года. Строительство новой газотранспортной инфраструктуры направлено на диверсификацию сложившихся транзитных рисков".

"Сейчас все усилия направлены на то, чтобы реализовать строительство газотранспортной системы на границе Турции и Греции и доставку европейским потребителям Юго-Восточной и Центральной Европы по этому маршруту", - заявил также российский министр энергетики.

Европейские перспективы и риски

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер также упомянул и о "Южном потоке", от которого, по его словам, Россия должна отказаться из-за давления Европейского Союза, якобы "блокировавшегося только в целях сохранения status quo транзита через Украину".

Заменой этому проекту стал так называемый "Турецкий поток", о начале реализации которого российский президент Владимир Путин неожиданно заявил во время визита в Анкару в начале декабря прошлого года.

Хорошо это или плохо, покажет жизнь, но, без сомнения, мы можем сказать, что видим очень серьезные риски, заложенные в эту модель Алексей Миллер, руководитель "Газпрома"

В общем, как говорит Алексей Миллер, в "Газпроме" видят определенные риски в новой модели энергобезопасности ЕС.

"Со стороны покупателей и производителей звучат слова о диверсификации рынков, диверсификации ресурсной базы, поставщиков, диверсификации транспортных маршрутов, диверсификации конечных продуктов производства, диверсификации конечных продуктов потребления", - заявил г-н Миллер, добавив, что "хорошо это или плохо, покажет жизнь, но, без сомнения, мы можем сказать, что видим очень серьезные риски, заложенные в эту модель".

Вместе с тем, пока представители Москвы говорят, что при строительстве газовой инфраструктуры для "Турецкого потока" на границе между Турцией и Грецией готовы соблюдать требования европейского энергетического законодательства. При этом руководитель "Газпрома" признал, что нынешняя модель работы компании в Европе является все более проблематичной. Алексей Миллер даже не исключил прекращения поставок газа в Европу.

"Обращаю ваше внимание: наше конкурентное преимущество - мы можем держать паузу. Если надо, мы эту паузу будем держать, если нас просто заставят".

Блеф и конвульсии

Последние заявления руководителя "Газпрома" следует воспринимать скорее как политические, а не экономические, говорит президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут.

"Не стоит это расценивать как позицию компании. Я позволю себе высказать некоторые сомнения относительно того, будет ли в 2019 году г-н Миллер председателем ее правления. Если в компании и дальше так будут обстоять дела, то, боюсь, акционеры, включая самое большое - государство, вряд ли будут поддерживать логику управления компанией, в которой падают объемы добычи, снижаются объемы продаж и, соответственно, резко сокращаются доходы", - говорит эксперт.

Осознание того, что в чужом монастыре России не придется гулять со своим уставом, наверное, все же, наступает Александр Нарбут, Киевский институт энергетических исследований

Так же, все рассуждения о новых инфраструктурных проектах "не укладываются в сегодняшний инвестиционный потенциал компании", считает Александр Нарбут.

"Эксперты даже "Южный поток" оценивали как проект-мистификацию, как определенный газовый блеф, целью которого было давить на Евросоюз, чтобы использовать в своих интересах часть европейской инфраструктуры", - говорит эксперт, и добавляет, что другой целью России было создание двусторонних "особых" отношений с определенными европейскими странами.

При этом, говорит г-н Нарбут, последние европейские инициативы, в частности, и то, что получило название Энергетического союза, должны "продемонстрировать готовность ЕС делать серьезные выводы относительно попыток России оказывать системное давление и демонстрировать сомнительную надежность в поставках". Следовательно, считает Александр Нарбут, "пассажи г-на Миллера" приведут к обратной реакции, и только активизируют усилия европейцев в альтернативных путях поставки и устранении монопольных действий на энергетическом рынке.

С другой стороны, отмечает эксперт, руководитель "Газпрома", критикуя в целом европейскую энергетическую политику, заявил и о намерениях России участвовать в европейских инфраструктурных проектах на принципах Третьего энергопакета.

"Осознание того, что в чужом монастыре России не придется гулять со своим уставом, наверное, все же, наступает. А эти конвульсии вызваны атмосферой Валдайского форума и воинствующего евразийства, которое этот форум проводит".

Не спешить прощаться с транзитом

Александр Нарбут также утверждает, что сейчас "не стал бы торопиться говорить о потере Украиной транзита российского газа", поскольку и сдвигов в реализации проекта "Турецкий поток", на который так надеются в Москве, также нет:

Говорить о том, что "Турецкий поток" вообще состоится, и, в частности, состоится до 2010 года, могут только смелые российские мечтатели Александр Нарбут, Киевский институт энергетических исследований

"Дальше меморандума Россия пока не пошла. Насколько я понимаю, там есть серьезные расхождения между Россией и Турцией по тем вопросам, которые были зафиксированы в меморандуме. Турция так и не получила скидку в цене на газ, а потому никакого режима особого благоприятствования этому проекту Турция не оказывает. Поэтому говорить о том, что "Турецкий поток" вообще состоится, и, в частности, состоится до 2010 года, могут только смелые российские мечтатели".

Лучшее, на что сейчас может рассчитывать Россия, считает Александр Нарбут, это прокладка еще одной ветви "Голубого потока", и то до 2015 года.

"Что касается транзита российского газа через Украину, то он может продолжать сокращаться, однако не упадет ниже 55 млрд кубов в год", - считает г-н Нарбут:

"Любой реалистичный человек понимает, что сокращать поставки газа на Балканы или в Италию Россия не будет".

Вперед, к еврореализму?

Эксперт также выражает надежду, что чем "скорее будут сокращаться валютные резервы" России, тем более актуальным для российского руководства будет обращение к политике "еврореализма", когда экспорт энергоносителей будет рассматриваться, прежде всего, с точки зрения экономического результата, а не политического давления.

В конце марта лидеры стран ЕС договорились начать создание Энергетического союза, который будет работать на основе так называемого Третьего энергопакета, который предусматривает отделение компаний, добывающих, транспортирующих и поставляющих газ, а также равный доступ к энергетической инфраструктуре.

На прошлой неделе Украина приняла закон "О рынке природного газа", который также разработан на европейских требованиях к правилам игры на энергетическом рынке.

Россия неоднократно критиковала принципы европейского энергетического законодательства, а по условиям Третьего энергопакета даже обратилась в ВТО.

С тех пор, как в сентябре 2014 года Украина начала получать газ из Европы через территорию Словакии, Россия ввела ограничения на поставки газа своим европейским клиентам. Выполнение заявок европейских потребителей в полном объеме было восстановлено лишь в начале марта 2015года после того, как Москву посетили итальянский премьер и руководитель немецкой Wintershall. Эксперты оценили потери "Газпрома" от политики ограничений с целью осложнить реверсные поставки из Европы в Украину в 5-6 млрд долларов.