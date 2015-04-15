Яценюк объяснил, как формируются тарифы на газ для населения

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Премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Кабмина объяснил, как формируются новые тарифы на потребление природного газа для населения Украины.

По словам премьера, 9 600 гривен за 1 тыс. куб. м. - это рыночная цена, которую платит промышленность.

"9 600 рынок считается следующим образом: средняя цена импортируемого природного газа умножается на курс доллара, добавляются рентные платежи, добавляется транспортировка, и затем умножается на налог на добавленную стоимость", - пояснил Яценюк.

При этом, по его словам, "социальной нормой", то есть ценой на газ для населения, является 3 600 грн за 1 тыс. кубов, в случае, если объем потребления составляет до 200 куб. м. газа в месяц. Если же объем потребленного газа будет превышать 200 куб. м. - все объемы сверх этой суммы будут считаться по цене в 7 200 грн.

"Байки о том, что если вы потребили 201 кубический метр, то вы платите уже 7200, не соответствуют действительности. За 200 кубических метров газа человек платит цену, втрое меньше рыночной - это 3 600 грн. Если потребили больше, то только на тот объем, что больше 200 кубических метров, идет рыночная цена", - сказал премьер.

При этом, по его словам, около 80% населения Украины потребляет до 200 куб. м. газа в месяц.

Тарифы на газ для населения в Украине повысились с 1 апреля.