В Генштабе настаивают, что на Донбассе есть российские войска

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко опроверг заявление президента России Владимира Путина об отсутствии российских войск на востоке Украины и перечислил названия российских частей, которые, по его словам, находятся на Донбассе.

"У нас есть перечень всех российских военных частей, которые сейчас находятся в Украине, их места дислокации, количество личного состава и имеющегося у них вооружения", - сказал Муженко в интервью, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины.

По его словам, в январе еще не было документальных доказательств прямых столкновений украинских войск с военными частями РФ.

"Сейчас мы уже имеем подтвержденные факты участия регулярных войск Российской Федерации, в частности в боях в районе населенных пунктов Чернухино, Логвиново и Дебальцево в течение февраля этого года", - отметил он.

Муженко подчеркнул, что регулярные части российской армии продолжают находиться в Украине.

"Например: 15-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии Центрального военного округа, 8-я отдельная мотострелковая бригада, 331-й воздушно-десантный полк из Костромы 98-й воздушно-десантной дивизии, и другие", - отметил начальник Генштаба.

Копірайт зображення EVN Image caption Владимир Путин заявляет, что российских войск на территории Украины нет

Россия последовательно отрицает присутствие на территории Украины своих военных.

В четверг во время "прямой линии" президент России Владимир Путин в очередной раз это опроверг:

"Российских войск в Украине нет", - сказал он.

Однако в Госдепартаменте США заявили, что российской войска до сих пор остаются на востоке Украины.

"Мы знаем, что по состоянию на начало апреля российские войска продолжают действовать на востоке Украины", - сказала представитель Госдепартамента Мари Харф.