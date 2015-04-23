СБУ заявляет о задержании диверсантов в Харькове и Одессе
Служба безопасности Украины заявила о задержании диверсантов в ряде городов юга и востока Украины.
По данным спецслужбы, задержанные работали на силовые структуры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и организовывали взрывы в городах и на железной дороге.
Задержания прошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье и Николаеве.
"Оплот" и "Харьковские партизаны"
По словам советника главы СБУ Маркиана Лубкивского, в Харькове спецслужбы задержали представителей двух экстремистских организаций - "Оплот" и "Харьковские партизаны", которых обвиняют в организации террористических актов в области.
В частности 21-22 апреля СБУ задержала трех представителей организации "Оплот", которых в спецслужбе подозревают в причастности к обстрелу областного военкомата и к диверсиям на железной дороге.
Все задержанные являются гражданами Украины.
Их подозревают в подрыве путей возле города Чугуев в марте и во взрыве под поездом "Основа-Шебелинка" в апреле.
СБУ заявила, что у задержанных изъяли автоматы АК-74, боеприпасы, гранаты и огнемет "Шмель".
Следствие считает, что из этого огнемета прошлого года обстреляли областной военкомат.
СБУ заявила о задержании трех диверсантов, которые входят в группу "Харьковские партизаны" и, как подозревают, подчиняются представителям так называемой "ЛНР".
Их обвиняют в обстреле из гранатомета цистерны со сжиженным газом.
Одесский след
СБУ также заявила о разоблачении преступной группы в Одессе, которая занималась диверсиями в городе.
В частности, спецслужбы задержали подозреваемого руководителя группы - гражданку Украины (прозвище "Радистка").
СБУ инкриминирует ей закладывание взрывчатки в бизнес-центре "Адмиральский" возле офиса партии "Самопомощь".
Взрыв в этом бизнес-центре произошел 12 марта 2015 года.
Также СБУ заявила о задержании диверсанта в Днепропетровске, который якобы подчинялся самопровозглашенной "ЛНР".
Еще одного подозреваемого в совершении диверсий 22 апреля задержали в Николаеве.
СБУ заявляет, что он прошел специальную подготовку в военном лагере в Ростове-на-Дону в России.
Одного подозреваемого в совершении диверсий задержали в Запорожье.
Задержанные россияне
Большинство задержанных СБУ являются гражданами Украины, однако Маркиян Лубкивский рассказал и о задержанных граждан РФ.
По словам советника СБУ, в общем спецслужба уже направила в суд 12 обвинительных актов в отношении граждан России, обвиняемых в террористической деятельности и шпионаже.
6 граждан России уже осуждены, двое из них - по обвинению в шпионаже.
Россия ранее неоднократно опровергала любую свою причастность к конфликту в Украине, признавая, однако, что в нем могли участвовать добровольцы-россияне.