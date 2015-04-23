СБУ заявляет о задержании диверсантов в Харькове и Одессе

Копірайт зображення httpwww.sbu.gov.ua Image caption Фото подозреваемого, задержанного СБУ в Днепропетровске

Служба безопасности Украины заявила о задержании диверсантов в ряде городов юга и востока Украины.

По данным спецслужбы, задержанные работали на силовые структуры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и организовывали взрывы в городах и на железной дороге.

Задержания прошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье и Николаеве.

"Оплот" и "Харьковские партизаны"

По словам советника главы СБУ Маркиана Лубкивского, в Харькове спецслужбы задержали представителей двух экстремистских организаций - "Оплот" и "Харьковские партизаны", которых обвиняют в организации террористических актов в области.

В частности 21-22 апреля СБУ задержала трех представителей организации "Оплот", которых в спецслужбе подозревают в причастности к обстрелу областного военкомата и к диверсиям на железной дороге.

Все задержанные являются гражданами Украины.

Их подозревают в подрыве путей возле города Чугуев в марте и во взрыве под поездом "Основа-Шебелинка" в апреле.

СБУ заявила, что у задержанных изъяли автоматы АК-74, боеприпасы, гранаты и огнемет "Шмель".

Копірайт зображення httpwww.sbu.gov.ua Image caption Изъятый в Харькове арсенал

Следствие считает, что из этого огнемета прошлого года обстреляли областной военкомат.

СБУ заявила о задержании трех диверсантов, которые входят в группу "Харьковские партизаны" и, как подозревают, подчиняются представителям так называемой "ЛНР".

Их обвиняют в обстреле из гранатомета цистерны со сжиженным газом.

Одесский след

СБУ также заявила о разоблачении преступной группы в Одессе, которая занималась диверсиями в городе.

В частности, спецслужбы задержали подозреваемого руководителя группы - гражданку Украины (прозвище "Радистка").

СБУ инкриминирует ей закладывание взрывчатки в бизнес-центре "Адмиральский" возле офиса партии "Самопомощь".

Взрыв в этом бизнес-центре произошел 12 марта 2015 года.

Также СБУ заявила о задержании диверсанта в Днепропетровске, который якобы подчинялся самопровозглашенной "ЛНР".

Еще одного подозреваемого в совершении диверсий 22 апреля задержали в Николаеве.

Копірайт зображення dumskaya.net Image caption 12 марта в Одессе произошел взрыв в бизнес-центре "Адмиральский"

СБУ заявляет, что он прошел специальную подготовку в военном лагере в Ростове-на-Дону в России.

Одного подозреваемого в совершении диверсий задержали в Запорожье.

Задержанные россияне

Большинство задержанных СБУ являются гражданами Украины, однако Маркиян Лубкивский рассказал и о задержанных граждан РФ.

По словам советника СБУ, в общем спецслужба уже направила в суд 12 обвинительных актов в отношении граждан России, обвиняемых в террористической деятельности и шпионаже.

6 граждан России уже осуждены, двое из них - по обвинению в шпионаже.

Россия ранее неоднократно опровергала любую свою причастность к конфликту в Украине, признавая, однако, что в нем могли участвовать добровольцы-россияне.