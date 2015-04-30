Землетрясение в Непале: счастливое спасение журналиста BBC

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Эверест - экстремальное место, а ледопад Кхумбу - очень опасный участок горы. В субботу в 6 утра по местному времени нам пришлось бороться здесь за жизнь, толкая ледяные глыбы.

Переход через ледопад - ледник с глубокими трещинами и расщелинами - это одна из самых сложных частей восхождения на Эверест. Это - стена красоты и смерти.

Каждое утро специальная группа альпинистов, которых называют "докторами льда", почти ползя по льду, проверяет, не разрушен ли маршрут.

В субботу моя команда поднялась на последние вертикальные ступени в 11:30 утра, в то время как другая команда осталась внизу.

Мы преодолели 6 тыс. метров. Воздух на вершине разреженный - интенсивность дыхания удваивается. Мы передвигались очень медленно. Добравшись до лагеря-1, единственное, на что мы были способны - это просто стоять. Реагировать на опасность - на это бы просто не осталось сил.

"Готовиться идти"

Как только я положил сумку в безопасное место в палатке, ледник вдруг ожил и начал двигаться. Это движение было настолько сильным, что многие потеряли равновесие. Казалось, гигантский поток льда, который толкала сверхъестественная сила, мчался с горы.

Видимость снизилась до менее чем пяти метров. Над нами возвышались три высочайшие вершины мира - Нупцзе, Лхоцзе и Эверест.

С их стороны раздавался глубокий, зловещий звук, напоминающий падение шаров под бильярдным столом, но в миллион раз громче.

С гор свисали огромные глыбы льда. Мы слышали, но не видели, как они отломились.

Лагерь-1 сносило уже не раз. Из-за его расположения - на вершине ледопада Кхумбу - быстро уйти оттуда невозможно.

Подъем истощил меня физически, и я не мог двигаться, также было трудно дышать. Мой гид Роб Кассерлей - врач, поднимавшийся на вершину Эвереста восемь раз, - сказал, чтобы мы "сохраняли спокойствие и готовились идти".

Видимость упала до нуля. Снег обступил нас плотной стеной, и ветер ударил с такой силой, что выбил линзы из очков у некоторых членов нашей команды.

Я кое-как устроился в палатке и ждал огромные глыбы льда, которые, несомненно, должны были нас убить. Мы были бессильны. Нам некуда было идти или скрыться.

Но каким-то чудом лед ни разу не задел нас. Позже я пожалел, что у меня не было камеры в тот момент.

Землетрясение длилось 40 секунд, а затем мы услышали грохот лавин.

Мы ждали. Снежная буря продолжалась три минуты. Мне еще никогда не было так страшно, я просто окаменел и был уверен, что смерть неизбежна.

"Базовый лагерь был разрушен"

Когда буря утихла, наша команда стояла с ужасом в глазах и не могла оправиться.

Радио еще работало, и руководитель нашей экспедиции в базовом лагере связался с нами, чтобы выяснить, живы ли мы.

Именно тогда мы узнали, что базовый лагерь почти разрушен. Лагеря, куда мы могли вернуться для восстановления сил, уже не было. Хуже того: мы узнали, что трое из местных членов нашей команды погибли.

Копірайт зображення f Image caption Базовый лагерь на Эвересте был почти разрушен

Эта новость поразила нас до глубины души.

Мы не пострадали физически, но дела наши были плохи. Мы были уверены, что наш маршрут назад уничтожен. Мы застряли и страдали от постоянных толчков и потенциально смертельных лавин, которые срывались каждые 20-30 минут.

Когда произошло землетрясение, вторая часть нашей экспедиции находилась на ледопаде. Мы были уверены, что выжить им не удастся. В горах мы были одни, а облака - слишком плотные, поэтому вертолеты не могли их обойти.

На следующее утро невероятно храбрый альпинист Дамиан Бенегас попытался восстановить маршрут через ледопад. Повторное крепление ледобуров и лестницы - очень кропотливый и рискованный процесс.

Шанс

Шесть часов спустя снова сошла лавина. Усилия Дамиана были сведены на нет. Единственным средством спасения оставались вертолеты.

К счастью, в понедельник погода прояснилась, и с помощью Гуркхской бригады британской армии я оказался в вертолете. Военных попросили организовать эвакуацию британских альпинистов, и я был в одном из первых вертолетов, которые вывозили людей с Эвереста. Остальные экспедиции эвакуировали сразу же после нас.

Пролетая над лагерем, я видел, что значительная его часть исчезла. Рядом с посадочной площадкой были оранжевые палатки, покрывавшие тела погибших. Врач ошеломленно смотрел на все это и не мог поверить в то, что произошло.

В конце концов я нашел палатку, где были мои вещи. Она была уничтожена - не просто разорвана, а полностью уничтожен. Часть своего снаряжения я нашел в 500 метрах от лагеря. Камера была разбита на мелкие куски.

Восхождение на Эверест - это всегда опасно, но базовый лагерь должен оставаться невредимым.

В результате чрезвычайных событий лагерь был разрушен, а благодаря ряду чрезвычайно счастливых случайностей я и мои товарищи по лагерю-1 выжили.