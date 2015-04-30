Чего хочет "Правый сектор"?

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28 апреля украинское медиапространство всколыхнула новость о том, что подразделения двух бригад Вооруженных сил якобы заблокировали одну из баз подготовки Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правого сектора" в Днепропетровской области и пытались разоружить часть его бойцов.

Уже на следующий день под Администрацией президента (АП) собрались несколько сотен сторонников "Правого сектора". Они требовали объяснить ситуацию, которая сложилась в отношениях между военным руководством и бойцами ДУК.

Добровольческий украинский корпус до сих пор остается нелегализованным формированием вне структуры ВСУ, МВД или Нацгвардии.

Никого не блокировали

Копірайт зображення UNIAN Image caption На акцию под стены Администрации президента пришло несколько сотен сторонников "Правого сектора"

Уже непосредственно перед началом акции в среду представитель движения "Правый сектор" Артем Скоропадский объяснил: на самом деле блокирования базы ДУК в деревне Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области не было.

Хотя, по его словам, Вооруженные силы действительно установили несколько блокпостов возле подготовительного лагеря "5-го батальона ДУК" (название "батальон" в данном случае весьма условно, так как не соответствует стандартам ВСУ или МВД), заехать и выехать оттуда было невозможно.

"Военные никаких действий не предпринимают. На базу заехать и выехать можно, но всех проверяют. Обстановка довольно напряженная", - рассказал ВВС Украина Артем Скоропадский.

Позже в Министерстве обороны сообщили, что эта активность бригад - часть учения подразделений высокомобильных десантных войск ВСУ.

"Связывать эти учения с любыми другими событиями или заявлениями абсолютно неуместно", - отметил во время брифинга представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он также опроверг информацию о давлении на ДУК и требованиях по разоружению его бойцов: "Хочу подчеркнуть: никто ни на кого оружия не направлял".

Приказ оружие не сдавать

Копірайт зображення UNIAN Image caption Бойцы штурмовых рот "5-го батальона ДУК "Правого сектора" в Песках

Вопрос об оружии нелегализованных добровольцев - один из самых проблемных в ситуации с ДУК.

Комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей предусматривает "разоружение всех незаконных групп". Под определение "незаконной группы" в этом случае может подпадать и Добровольческий украинский корпус.

В то же время в "Правом секторе" ничего незаконного в вооружении "дуковцев" не видят.

"ДУК не выполняет никаких действий, связанных с нарушением законов Украины. Люди законно получают разрешения, покупают оружие и защищают свою родину, как могут", - рассказал ВВС Украина член центрального провода "Правого сектора" Андрей Бондаренко.

Батальон получил приказ оружие не сдавать и базу охранять по законам военного времени Артем Скоропадский, представитель "Правого сектора"

Однако следует отметить, что лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош неоднократно говорил о том, что ДУК воюет не только с купленным вполне законно вооружением, но и использует трофейное оружие, а также оружие со складов правоохранителей, захваченных в западных областях во время Майдана.

Тем не менее, Дмитрий Ярош и командир ДУК Андрей Стемпицкий приказали "дуковцам" оружие не сдавать.

"Батальон получил приказ оружие не сдавать и базу охранять по законам военного времени. На базу никто не зайдет, это база "Правого сектора". Мы же будем продолжать переговоры с государством по легализации", - рассказал Артем Скоропадский.

Проблемная легализация

Копірайт зображення facebook.pankacap Image caption Бойцы "7-го батальона ДУК Правого сектора"

В "Правом секторе" говорят, что просят о легализации ДУК уже почти год. Этому процессу должно способствовать и недавнее назначение Дмитрия Яроша советником начальника Генштаба.

Однако Добровольческий корпус хочет легализоваться на собственных условиях. Например, в разговорах с ВВС Украина бойцы корпуса отвергают как неприемлемые предложения военного руководства по индивидуальному вхождению добровольцев в состав ВСУ через военкоматы. Говорят - это нарушит боевое слаживание их подразделений.

Также не слишком приветствуют и предложение преобразовать ДУК в бригаду Вооруженных сил, наподобие 95-й или 79-й.

"Это должна быть не бригада, а отдельная сила в составе оборонных сил Украины. Здесь должны быть ВСУ, Нацгвардия, МВД и "Правый сектор", - делится мыслями боец ДУК с позывным "Сержант".

В "Правом секторе" даже нашли возможный механизм - наподобие создания эстонской военизированной организации "Кайтселийт" - официальное военизированное формирование, которое вместе с армией составляет "Силы обороны" страны.

Однако для этого нужны соответствующие законодательные изменения, а соответственно - и время.

Переговоры

Копірайт зображення UNIAN Image caption В "Правом секторе" рассказали о телефонном разговоре Дмитрия Яроша (на фото) с Петром Порошенко

"Эта проблема легко решается законодательно, но нет политической воли договориться с "Правым сектором" дипломатическим путем", - считает депутат Игорь Луценко.

Об отсутствии инициативы со стороны власти говорит и другой депутат Сергей Мельничук - первый командир батальона "Айдар", который также создавался как добровольческое формирование.

"Власти неправильно поступают, пытаясь сломать добровольческое движение. Добровольцев, которые защищают нашу страну, нужно не ломать через колено, а привлечь на свою сторону", - говорит Сергей Мельничук и предупреждает о возможных конфликтах.

В министерстве обороны, наоборот, уверяют: переговоры идут постоянно.

Все вопросы относительно добровольного входа в качестве отдельного подразделения Вооруженных сил на данном этапе решены Андрей Таранов, заместитель главы АП

"Вечером 28 апреля и утром 29 апреля состоялись телефонные разговоры между начальником Генштаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Виктором Муженко и Дмитрием Ярошем. Стороны обсудили вопросы, среди которых было и выполнение предыдущих договоренностей относительно взаимодействия и интеграции Добровольческого украинского корпуса в Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении минобороны.

Там добавляют, что позиция Генштаба при этом остается неизменной: "Все вооруженные формирования на территории Украины должны быть легальными и подчиняться ВСУ или другим государственным силовым структурам".

В конечном итоге, о желании наконец решить проблемную ситуацию говорят и в Администрации президента.

"Все вопросы относительно добровольного входа в качестве отдельного подразделения Вооруженных сил на данном этапе решены", - рассказал заместитель главы АП Андрей Таранов, который вышел к сторонникам "Правого сектора" во время акции в среду.

В "Правом секторе" сообщают также о разговоре Дмитрия Яроша с президентом Петром Порошенко, в ходе которой глава государства пообещал разблокировать базу ДУК в Днепропетровской области.