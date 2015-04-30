Чего хочет "Правый сектор"?
28 апреля украинское медиапространство всколыхнула новость о том, что подразделения двух бригад Вооруженных сил якобы заблокировали одну из баз подготовки Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правого сектора" в Днепропетровской области и пытались разоружить часть его бойцов.
Уже на следующий день под Администрацией президента (АП) собрались несколько сотен сторонников "Правого сектора". Они требовали объяснить ситуацию, которая сложилась в отношениях между военным руководством и бойцами ДУК.
Добровольческий украинский корпус до сих пор остается нелегализованным формированием вне структуры ВСУ, МВД или Нацгвардии.
Никого не блокировали
Уже непосредственно перед началом акции в среду представитель движения "Правый сектор" Артем Скоропадский объяснил: на самом деле блокирования базы ДУК в деревне Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области не было.
Хотя, по его словам, Вооруженные силы действительно установили несколько блокпостов возле подготовительного лагеря "5-го батальона ДУК" (название "батальон" в данном случае весьма условно, так как не соответствует стандартам ВСУ или МВД), заехать и выехать оттуда было невозможно.
"Военные никаких действий не предпринимают. На базу заехать и выехать можно, но всех проверяют. Обстановка довольно напряженная", - рассказал ВВС Украина Артем Скоропадский.
Позже в Министерстве обороны сообщили, что эта активность бригад - часть учения подразделений высокомобильных десантных войск ВСУ.
"Связывать эти учения с любыми другими событиями или заявлениями абсолютно неуместно", - отметил во время брифинга представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Он также опроверг информацию о давлении на ДУК и требованиях по разоружению его бойцов: "Хочу подчеркнуть: никто ни на кого оружия не направлял".
Приказ оружие не сдавать
Вопрос об оружии нелегализованных добровольцев - один из самых проблемных в ситуации с ДУК.
Комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей предусматривает "разоружение всех незаконных групп". Под определение "незаконной группы" в этом случае может подпадать и Добровольческий украинский корпус.
В то же время в "Правом секторе" ничего незаконного в вооружении "дуковцев" не видят.
"ДУК не выполняет никаких действий, связанных с нарушением законов Украины. Люди законно получают разрешения, покупают оружие и защищают свою родину, как могут", - рассказал ВВС Украина член центрального провода "Правого сектора" Андрей Бондаренко.
Однако следует отметить, что лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош неоднократно говорил о том, что ДУК воюет не только с купленным вполне законно вооружением, но и использует трофейное оружие, а также оружие со складов правоохранителей, захваченных в западных областях во время Майдана.
Тем не менее, Дмитрий Ярош и командир ДУК Андрей Стемпицкий приказали "дуковцам" оружие не сдавать.
"Батальон получил приказ оружие не сдавать и базу охранять по законам военного времени. На базу никто не зайдет, это база "Правого сектора". Мы же будем продолжать переговоры с государством по легализации", - рассказал Артем Скоропадский.
Проблемная легализация
В "Правом секторе" говорят, что просят о легализации ДУК уже почти год. Этому процессу должно способствовать и недавнее назначение Дмитрия Яроша советником начальника Генштаба.
Однако Добровольческий корпус хочет легализоваться на собственных условиях. Например, в разговорах с ВВС Украина бойцы корпуса отвергают как неприемлемые предложения военного руководства по индивидуальному вхождению добровольцев в состав ВСУ через военкоматы. Говорят - это нарушит боевое слаживание их подразделений.
Также не слишком приветствуют и предложение преобразовать ДУК в бригаду Вооруженных сил, наподобие 95-й или 79-й.
"Это должна быть не бригада, а отдельная сила в составе оборонных сил Украины. Здесь должны быть ВСУ, Нацгвардия, МВД и "Правый сектор", - делится мыслями боец ДУК с позывным "Сержант".
В "Правом секторе" даже нашли возможный механизм - наподобие создания эстонской военизированной организации "Кайтселийт" - официальное военизированное формирование, которое вместе с армией составляет "Силы обороны" страны.
Однако для этого нужны соответствующие законодательные изменения, а соответственно - и время.
Переговоры
"Эта проблема легко решается законодательно, но нет политической воли договориться с "Правым сектором" дипломатическим путем", - считает депутат Игорь Луценко.
Об отсутствии инициативы со стороны власти говорит и другой депутат Сергей Мельничук - первый командир батальона "Айдар", который также создавался как добровольческое формирование.
"Власти неправильно поступают, пытаясь сломать добровольческое движение. Добровольцев, которые защищают нашу страну, нужно не ломать через колено, а привлечь на свою сторону", - говорит Сергей Мельничук и предупреждает о возможных конфликтах.
В министерстве обороны, наоборот, уверяют: переговоры идут постоянно.
"Вечером 28 апреля и утром 29 апреля состоялись телефонные разговоры между начальником Генштаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Виктором Муженко и Дмитрием Ярошем. Стороны обсудили вопросы, среди которых было и выполнение предыдущих договоренностей относительно взаимодействия и интеграции Добровольческого украинского корпуса в Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении минобороны.
Там добавляют, что позиция Генштаба при этом остается неизменной: "Все вооруженные формирования на территории Украины должны быть легальными и подчиняться ВСУ или другим государственным силовым структурам".
В конечном итоге, о желании наконец решить проблемную ситуацию говорят и в Администрации президента.
"Все вопросы относительно добровольного входа в качестве отдельного подразделения Вооруженных сил на данном этапе решены", - рассказал заместитель главы АП Андрей Таранов, который вышел к сторонникам "Правого сектора" во время акции в среду.
В "Правом секторе" сообщают также о разговоре Дмитрия Яроша с президентом Петром Порошенко, в ходе которой глава государства пообещал разблокировать базу ДУК в Днепропетровской области.