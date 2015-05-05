МИД: самолет для эвакуации украинцев прибыл в Непал

Копірайт зображення mil.gov.ua Image caption Все системы украинского самолета Ил-76 - исправны, говорят в воздушных силах ВСУ

Самолет Ил-76 министерства обороны Украины прибыл в столицу Непала Катманду для эвакуации украинцев, сообщили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что в списках на возвращение из Непала - 75 граждан Украины и более 10 иностранцев, сообщили в украинском МИД.

Среди иностранцев - граждане Грузии, Франции, Польши и России.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76 для эвакуации украинцев должен был вылететь из Дели около 14:20 по киевскому времени, сообщили ВВС Украина в пресс-центре воздушных сил ВСУ.

"Все системы самолета - полностью исправны. Самолет и экипаж готовы к выполнению задач", - рассказал руководитель пресс-центра Роман Юрчило.

Необходимое дипломатическое разрешение на перелет уже есть.

По предварительным планам, Ил-76 из Катманду вернется сначала в Дели, а уже оттуда вылетит в Украину.

Эвакуация украинцев из Непала, где произошло масштабное землетрясение, откладывалась из-за технических проблем с Ил-76.

"При содействии оперативной группы Департамента консульской службы МИД, которая находится в Катманду, за счет средств МИД обеспечено транспортное сопровождение и питание граждан Украины, в гостиницах размещены 27 человек. Еще около 20 человек в ближайшее время будут перемещены в отели Катманду", - говорят в МИД.

Несколько граждан Украины в понедельник самостоятельно вернулись домой.

Травмированный украинец

Копірайт зображення Getty Image caption Украинский альпинист сломал ногу во время землетрясения на Эвересте, на вертолете его доставили в Катманду

В министерстве иностранных дел подтвердили информацию о том, что в результате землетрясения пострадал альпинист из Украины, но опасности для его жизни нет.

У мужчины перелом ноги.

"Он находился в альпинистском лагере на Эвересте. Его вертолетом доставили в больницу в Катманду. Сейчас решается вопрос о том, нуждается ли он в срочной операции, или его можно транспортировать в Украину", - рассказали ВВС Украина в пресс-службе МИД.

Там также добавили, что украинец был застрахован, сейчас с ним работает страховая фирма.

Кроме того, в МИД отметили, что украинская сторона получила разрешение на посадку военно-транспортного самолета Ил-76 в Катманду в 15:00 по местному времени.

25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8.

По последним данным, погибли более 7 тыс. человек. Судьба тысяч жителей отдаленных и труднодоступных районов остается неизвестной, поэтому власти предупреждают, что число погибших может превысить 10 тысяч.