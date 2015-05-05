МИД: самолет для эвакуации украинцев прибыл в Непал
Самолет Ил-76 министерства обороны Украины прибыл в столицу Непала Катманду для эвакуации украинцев, сообщили в МИД.
Внешнеполитическое ведомство сообщило, что в списках на возвращение из Непала - 75 граждан Украины и более 10 иностранцев, сообщили в украинском МИД.
Среди иностранцев - граждане Грузии, Франции, Польши и России.
Украинский военно-транспортный самолет Ил-76 для эвакуации украинцев должен был вылететь из Дели около 14:20 по киевскому времени, сообщили ВВС Украина в пресс-центре воздушных сил ВСУ.
"Все системы самолета - полностью исправны. Самолет и экипаж готовы к выполнению задач", - рассказал руководитель пресс-центра Роман Юрчило.
Необходимое дипломатическое разрешение на перелет уже есть.
По предварительным планам, Ил-76 из Катманду вернется сначала в Дели, а уже оттуда вылетит в Украину.
Эвакуация украинцев из Непала, где произошло масштабное землетрясение, откладывалась из-за технических проблем с Ил-76.
"При содействии оперативной группы Департамента консульской службы МИД, которая находится в Катманду, за счет средств МИД обеспечено транспортное сопровождение и питание граждан Украины, в гостиницах размещены 27 человек. Еще около 20 человек в ближайшее время будут перемещены в отели Катманду", - говорят в МИД.
Несколько граждан Украины в понедельник самостоятельно вернулись домой.
Травмированный украинец
В министерстве иностранных дел подтвердили информацию о том, что в результате землетрясения пострадал альпинист из Украины, но опасности для его жизни нет.
У мужчины перелом ноги.
"Он находился в альпинистском лагере на Эвересте. Его вертолетом доставили в больницу в Катманду. Сейчас решается вопрос о том, нуждается ли он в срочной операции, или его можно транспортировать в Украину", - рассказали ВВС Украина в пресс-службе МИД.
Там также добавили, что украинец был застрахован, сейчас с ним работает страховая фирма.
Кроме того, в МИД отметили, что украинская сторона получила разрешение на посадку военно-транспортного самолета Ил-76 в Катманду в 15:00 по местному времени.
25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8.
По последним данным, погибли более 7 тыс. человек. Судьба тысяч жителей отдаленных и труднодоступных районов остается неизвестной, поэтому власти предупреждают, что число погибших может превысить 10 тысяч.