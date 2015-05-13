Правительство начинает приватизацию по-новому?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Одесский припортовый завод - "жемчужина у моря", которую снова попытаются продать

Правительство утвердило перечень объектов государственной собственности, которые хочет продать в 2015 году.

В списке - более 300 предприятий. Там есть "Центрэнерго" (78%), "Донбассэнерго" (25%), "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) (99,56%), по меньшей мере шесть шахт, среди которых и рудник им. Засядько (16,5%), ТЭЦ, различные пакеты областных энергораспределительных компаний, 13 портов, государственная корпорация "Укрбуд" и даже ПАО "Президент-Отель".

Продажа почти каждого из таких предприятий имеет свою предысторию и контекст.

Например, "Центрэнерго" остается единственной крупной государственной компанией в теплоэнергетике, тогда как остальные уже являются частной собственностью.

ОПЗ - не только производит химическую продукцию, но и имеет уникальные мощности для экспорта продукции - аммиакопровод, который является "ключом" для продажи химической продукции на внешние рынки.

Предыдущие попытки приватизировать ОПЗ в 2008 и 2009 годах завершились неудачно. Во время последней из них победитель конкурса по продаже так и не стал собственником предприятия, а неудачная приватизация стала очередным звеном в цепочке раздора между тогдашним президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Предприятие готовили к приватизации и во времена президентства Виктора Януковича.

Особые обстоятельства

В постановлении правительства "О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 году" говорится о том, что министерство экономики и Фонд государственного имущества должны "обеспечить специальные встречи с инвесторами".

Как заявил министр экономики Айварас Абромавичус, о новых приватизационных возможностях в Украине для иностранных инвесторов будет идти речь во время инвестиционных форумов в Германии и США, запланированных на июнь-июль этого года. Во время заседания украинско-американского бизнес-совета Абромавичус заверил инвесторов, что новая приватизация не является реприватизацией.

Во время этой встречи с министром экономики, а также недавней подобной встречи бизнесменов с министром финансов Натальей Яресько, чиновникам пришлось отвечать на ряд вопросов инвесторов о возможности удачно продать крупные промышленные объекты во время вооруженного конфликта на части территории страны.

Как заявила Яресько, у правительства уже есть свидетельства об интересе инвесторов к таким стратегическим предприятиям, как "Центрэнерго". Она напомнила, что недавний конкурс по продаже лицензии на связь 3G в Украине показал, что инвесторы готовы платить достойную цену за объекты или проекты, которые их интересуют.

Приватизировать по процедурам, по которым было украдено так много, будет очень плохим сигналом для инвесторов Владимир Дубровский, Центр социально-экономических исследований CASE-Украина

Министр финансов не забыла напомнить, что от приватизации правительство ожидает и определенных поступлений в бюджет, которые будут совсем не лишними при нынешней экономической ситуации. Согласно бюджету на текущий год, доходы от приватизации должны принести 17 млрд грн.

О планах возобновить приватизацию правительство объявило еще в марте этого года. Тогда обозреватели предполагали, что продажа энергетических объектов, а также, при определенных условиях, ОПЗ, возможна.

Эксперты отмечали, если правительство возьмется за приватизацию крупных предприятий, то сразу же столкнется с двумя препятствиями: низкая цена и не лучшее время для продажи с точки зрения уверенности инвесторов.

После обнародования правительственного списка обозреватели говорят, что хотели бы узнать, кто будет проводить приватизацию и какими будут конкретные условия конкурсов по продаже отдельных предприятий.

Ситуацию осложняет то, что Фонд государственного имущества уже долгое время не имеет полноценного руководителя. Уже почти год обязанности главы фонда исполняет Дмитрий Парфененко.

За год жизнь двух бывших руководителей фонда оборвалась при трагических обстоятельствах. В ночь на 28 февраля этого года покончил жизнь самоубийством Михаил Чечетов, возглавлявший ФГИ с 2003 по 2005 годы. До того скончалась экс-руководительница фонда Валентина Семенюк, которая занимала эту должность с 2005 по декабрь 2008.

До сих пор не назначен также и глава Антимонопольного комитета, обязанности руководителя которого исполняет Николай Бараш. АМКУ осуществляет предприватизационную проверку данных, которые подают участники торгов.

Продавать нужно, но ...

В Украине до сих пор действует старая программа приватизации, недостатки которой в известной степени определили результаты предварительных продаж, считает старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Владимир Дубровский:

"Продать можно все. Вопрос только, по какой цене и насколько прозрачно. Надо обновить Государственную программу приватизации, вписать туда новые процедуры и устранить те вещи, которые были заложены, чтобы продавать своим и дешевле. Сейчас Украина заинтересована в привлечении иностранных инвесторов и средств в бюджет, потому что с олигархами уже все ясно. Поэтому приватизировать по процедурам, по которым было украдено так много, будет очень плохим сигналом для инвесторов".

Эксперт добавляет, что большая часть предприятий, продажа которых заинтересовала бы инвесторов и принесла деньги в бюджет, являются сложными активами.

"С тем же Одесским припортовым все знают, что это не просто предприятие, но и важный элемент инфраструктуры, технически неотделимой от завода. И тот, кто приватизирует ОПЗ с терминалом, получит контроль над химической отраслью и экспортом, если только не будет сильного государственного надзора, чтобы это использовалось на условиях равного доступа", - говорит Владимир Дубровский и отмечает, что с этой точки зрения новая приватизация могла бы стать поводом для усиления антимонопольного законодательства, когда государство сохраняет за собой право определять, как работают на рынке естественные монополии, пусть даже и в частной собственности.

"В мире большой опыт по этому вопросу существует, было бы только желание его применить", - добавляет он.

С другой стороны, говорит эксперт, "не надо питать иллюзий, что если оно в государственной собственности, то оно используется в интересах общества".

"Те же интересы тех же бизнесменов, о которых мы говорим, когда боимся приватизировать подобные объекты, они так же, или даже более успешно работают тогда, когда эти объекты остаются в государственной собственности. Характерный пример - это история с "Укртранснафтой", - считает Дубровский и объясняет, что при таких условиях государство не контролирует формально принадлежащие ему предприятия и не получает доходов в бюджет.