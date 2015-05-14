От Укрспирта до Счастья или В чем обвиняют Мельничука

Копірайт зображення UNIAN Image caption В представлении Генпрокуратуры на Сергея Мельничука фигурируют более десяти статей Уголовного кодекса

Бандитизм, разбой, пытки, похищение людей, хулиганство и нападение на правоохранителей - это неполный список преступлений, которые числятся в представлении Генпрокуратуры на арест депутата парламента Сергея Мельничука.

ВВС Украина получила в свое распоряжение 15-страничный документ, который в среду поступил в Верховную Раду за подписью генерального прокурора Виктора Шокина.

Источник в регламентном комитете парламента подтвердил подлинность этого представления.

ВВС Украина кратко излагает содержание правонарушений, причастность к которым инкриминируется Мельничуку.

Сам он отрицает причастность к преступлениям и обещает подать иск как против генпрокурора, так и против людей, которые в будущем будут давать против него показания.

15 лет с конфискацией

Несмотря на заявление Виктора Шокина о том, что максимальной санкцией по инкриминируемым Мельничуку правонарушениям является пожизненное заключение, по мнению Генпрокуратуры, наиболее серьезное, выдвинутое против него обвинение - бандитизм.

Если вину депутата по 257-й статье Уголовного кодекса докажут в судебном порядке, он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Image caption Представление от Генпрокуратуры поступило в парламент на этой неделе

"Мельничук С.П. в течение мая-сентября 2014 организовал вооруженную банду с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц и совершения других преступлений, направленных на вооруженное и открытое завладение чужим имуществом, участвовал в указанной банде и организовывал совершенные ею нападения", - говорится в документе.

В представлении утверждается, что учет добровольцев, прибывающих на службу в "Айдар", велся "поверхностно", следовательно у Мельничука была возможность "распоряжаться человеческими ресурсами и оружием батальона".

Итак, по версии следователей, в течение мая-сентября 2014 Мельничук организовал "банду" из числа "военнослужащих батальона и не оформленных в батальоне лиц".

В представлении перечисляются десять мужчин, которые якобы входили в состав этой "банды", однако количество ее членов этими людьми не ограничивается, уточняют следователи. Один из этих мужчин является гражданином Грузии.

Копірайт зображення Getty Image caption Часть "айдаровцев" на самом деле были частью "банды", убеждают в Генпрокуратуре

"Город Счастье Луганской области", а позже - офисное помещение на Кловском спуске в Киеве указаны как место нахождения "банды". По данным ВВС Украина, там находилась депутатская приемная Сергея Мельничука. (Об этом офисе в интервью ВВС Украина рассказывал бывший командир взвода "Айдара" Евгений Дикий. - Ред.)

"Себе в банде он (Мельничук) отвел роль руководителя и довел это до сведения участников банды", - говорится в представлении.

В этом документе описывается четыре преступления, совершенные членами "банды" в период с сентября прошлого по март нынешнего года.

Ирпень и Житомир

Следователи утверждают, что в ноябре 2014 года "члены банды" дважды совершили "нападения на лиц" с целью насильно заставить волонтеров сотрудничать исключительно с благотворительным фондом, который возглавил один из "членов банды".

В ходе одного из таких нападений в Ирпене Киевской области, вооруженные люди сломали нос делопроизводителю по тылу батальона "Айдар" Оксане Капысь, говорится в представлении.

Другое нападение, как утверждает обвинение, закончилось тем, что у волонтера, который вез помощь "айдаровцам" из Ужгорода, в Житомире "члены банды" отобрали автомобиль Mitsubishi Pajero и имущество, которое в нем перевозилось.

Оба пострадавших, подчеркивают в представлении, что были незаконно лишены свободы, а освободили их только после вмешательства в ситуацию правоохранительных органов.

Поход в парламент

"Осознавая, что совершенные бандой деяния являются уголовно наказуемыми, и стремясь избежать ответственности, Мельничук С.П. решил баллотироваться в народные депутаты ... Для этого он, используя положительный имидж военного батальона "Айдар", обратился к руководителям (Радикальной партии. - Ред.) и договорился о присоединении к избирательному списку этой партии", - говорится в представлении.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сергей Мельничук попал в парламент по списку Радикальной партии, однако сейчас его отношения с Олегом Ляшко испортились

После того, как министр обороны уволил новоизбранного депутата с должности комбата "Айдара", "члены банды Мельничука из числа военнослужащих батальона, самовольно и с оружием оставили военную часть и продолжили преступную деятельность", утверждают следователи.

Сам Сергей Мельничук в комментарии ВВС Украина утверждает, что поход в парламент от Радикальной партией не являлся его инициативой и подтверждает, что после его избрания в Раду некоторые бойцы оставили батальон, поскольку не хотели служить под командованием нового руководителя.

Похищение из больницы

В декабре 2014 года, утверждается в представлении, Мельничук организовал нападение на правоохранителей с целью вывести из-под уголовной ответственности директора "Укрспирта" Михаила Лабутина.

По версии прокуратуры, Лабутин, против которого расследовала дело Государственная фискальная служба, организовал обращение к Сергею Мельничук как командиру батальона "Айдар" с просьбой "взять его под защиту".

После этого более двадцати вооруженных людей заблокировали входы в больницу, в которой под наблюдением оперативников ГФС находился руководитель "Укрспирта", избили правоохранителей и вывели Лабутина из больницы.

"Нападавшие ... увезли (Лабутина) в неизвестном направлении на принадлежащем ГП "Укрспирт" микроавтобусе ..., который остался во владении банды", - говорится в представлении.

Со ссылкой на данные Интерпола, следователи констатируют, что вскоре Михаил Лабутин выехал в Молдову, а затем - в Румынию и Венгрию, "что позволило ему уклониться от уголовной ответственности".

Митинги под Минобороны

Следующее правонарушение, которое инкриминируется Сергею Мельничуку, касается митингов "айдаровцов" у министерства обороны в конце января и в начале февраля этого года.

Тогда Минобороны решило переименовать военную часть, к которой принадлежал "Айдар", и назначить нового командующего батальона.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Февральский митинг бойцов АТО под Минобороны упоминается в представлении Генпрокуратуры на арест Сергея Мельничук

Однако, пишут в представлении, Мельничук "стремился сохранить свой контроль (над "Айдаром"), что позволило бы ему беспрепятственно получать оружие для своей банды, пополнять боезапас, использовать другие ресурсы батальона".

Итак, по версии следователей, он организовал акцию у ворот Минобороны с требованиями не переименовывать "Айдар" и назначить его командиром "подконтрольное Мельничуку лицо".

Участники акции перекрывали Воздухофлотский проспект, "чем существенно ухудшили работу транспорта", добавляют в прокуратуре, поджигали автомобильные покрышки и даже связали и в течение семи часов удерживали против воли военнослужащего "Айдара", который критиковал намерения сторонников Мельничука.

Тогда участники акции объясняли, что были вынуждены недолго удерживать этого военнослужащего, поскольку в его кармане нашли гранату.

От имени СБУ

Кроме того, добавляют следователи, в феврале этого года "члены банды" напали на Игоря Радченко, бывшего "айдаровца", который ранее отказался подчиняться Мельничуку.

По версии прокуратуры, "члены банды" напали на Радченко и трех других "айдаровцев" возле Северодонецкого управления милиции, доставили их в Счастье, где противоправно удерживали. Радченко удалось бежать только на одиннадцатый день плена, сказано в представлении.

Отбытие Мельничука на территорию проведения АТО сделает невозможным проведение с ним следственных действий Представление Генпрокуратуры

Пока Радченко находился в подвале, около десяти вооруженных автоматами "членов банды" посреди ночи, выдавая себя за сотрудников СБУ, ограбили его дом в Рубежном Луганской области, говорится в документе.

При этом из дома вынесли, в частности, 40 тысяч долларов, ноутбук, планшет, золотые серьги и кольцо, пишут в прокуратуре.

"Особо тяжкие преступления"

"Таким образом, есть основания полагать, что Мельничук С.П. совершил особо тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества", - обосновывают в представлении необходимость ареста Мельничука.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Генпрокуратура считает, что Сергей Мельничук может скрываться от следствия

Следователи считают, что в случае, если он будет находиться на свободе, то сможет скрываться от органов досудебного расследования и суда.

"Отбытие (Мельничука. - Ред.) на территорию проведения АТО сделает невозможным проведение с ним следственных действий", - констатирует представления.

Кроме того, в представлении выражают беспокойство по поводу того, что Мельничук сможет запугивать свидетелей, исказить или уничтожить доказательства, подтверждающие его вину.

"Другие члены банды находятся на свободе, имеют достаточное количество оружия, которое могут применить для предотвращения уголовного производства", - отмечают следователи.

Подписано представление старшим прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения Генеральной прокуратуры А. Зубковым. Поддержал представление генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

Иск против генпрокурора

Сергей Мельничук заявил ВВС Украина, что не признает своей вины ни в одном из инкриминируемых ему преступлений.

Накануне он заявил, что будет подавать в суд на Виктора Шокина за введение общественности в заблуждение. Генеральный прокурор заявил, что местонахождение Мельничука неизвестено в то время, как он находился в Киеве и регулярно приходил на пленарные заседания Верховной Рады.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Генеральный прокурор Виктор Шокин подписал направленное в Верховную Раду представление

Кроме того, Сергей Мельничук сказал ВВС Украина, что будет подавать иски против людей, которые будут предоставлять "ложные показания" по уголовным производствах, упомянутым в представлении Генпрокуратуры.

Отвечая на вопрос о том, каковы, по его мнению, перспективы рассмотрения представления, Мельничук заявил: "Шокин сказал, что будет пожизненное. Теперь уже 15 (речь идет о разнице между максимальными наказаниями за инкриминируемые Мельничуку преступления в заявлении генерального прокурора и в представлении, которое поступило в Верховную Раду. - Ред.). Прогноз таков, что с каждым заседанием комитета оно будет уменьшаться, и уменьшаться, и уменьшаться".