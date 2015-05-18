Перестрелка байкеров в Техасе: почти 200 арестованных

Копірайт зображення AP

После стрельбы в Техасе, от которой погибли девять человек и ранены 16, полиция задержала по обвинению в организованной преступности 192 человек.

Перестрелка произошла между между несколькими группами байкеров в техасском городе Уэйко.

Городское управление полиции сообщило, что конфликт завязался в баре "Твин Пикс", названном в честь сериала Дэвида Линча.

Одна из свидетелей происшествия рассказала местным СМИ, что парковка ресторана напоминала зону боевых действий.

"Стреляли, наверное, 30 стволов, прозвучало около ста выстрелов", - цитирует Waco Tribune-Herald очевидицу.

По меньшей мере сто человек арестовали.

Восемь человек погибли на месте, еще один умер в больнице. Все они были байкерами.

Посетители заведения рассказали, что вместе с работниками закрылись в холодильной комнате. Впоследствии их вывела оттуда полиция.

Копірайт зображення AP Image caption Полиция охраняет группу байкеров на автостоянке

В понедельник полиция города Уэйко также объявила, что временно закроет ресторан "Твин Пикс" минимум на неделю "из-за опасности, которую он несет сейчас нашему обществу".

Территория возле заведения усиленно охраняется.

"Ужасная сцена"

По словам полиции, перестрелка произошла вскоре после полудня, когда между байкерскими группировками началась драка. Похоже, они не поделили парковочные места возле ресторана. В схватке участвовали до пяти групп байкеров.

Драка началась с ударов, затем добавились цепи и ножи, и наконец - огнестрельное оружие.

"Это, наверное, одна из самых ужасных уголовных сцен, которые я видел за 34 года службы'', - сказал представитель полиции сержант Патрик Суонтон.

Впоследствии в полиции добавили, что все девять погибших были членами группировок "Бандитос" или "Казаки", сообщает агентство Associated Press.

Один из очевидцев рассказал, что он и его семья как раз пообедали и пошли на автостоянку, когда услышали выстрелы.

"Мы присели за своим пикапом, потому что это было единственное укрытие", - рассказал он.