Image caption Движение на трассе Киев-Харьков, которое ранее перекрыла милиция, уже возобновлено

Преступник, который захватил трех заложников на автозаправке в районе села Коротич в Харьковской области, убит, а люди - освобождены, сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин.

"Преступник ликвидирован..., сработали слаженно все спецслужбы", - сказал г-н Райнин журналистам, собравшимся на месте происшествия.

Он отметил, что освобожденные заложники не пострадали, но с ними сейчас работают медики.

"Ситуация (по освобождению. - Ред.) осложнялась тем, что все это происходило на АЗС", - добавил Игорь Райнин.

По словам внештатного корреспондента ВВС на месте происшествия, перед тем, как г-н Райнин озвучил это заявление, у автозаправки раздались четыре выстрела, а затем туда двинулись пожарные машины и кареты "скорой".

Операция по освобождению заложников продолжалась около шести часов.

Движение автотранспорта на трассе Киев-Харьков, которое ранее был ограничено, уже возобновлено, отмечает внештатный корреспондент ВВС.

АЗС, где злоумышленник держал заложников, расположена на трассе в районе села Коротич.

Начальник харьковского райотдела милиции Владимир Кагадий подтвердил журналистам, что заложники не пострадали, хотя находятся в "тяжелом психологическом состоянии".

Преступник, которого ликвидировали выстрелом снайпера, во время переговоров выдвигал различные требования, в частности о том, чтобы его отпустили в "ДНР" или через границу с Россией, добавил г-н Кагадий.

Двое убитых

Перед захватом заложников преступник открыл огонь из карабина, убив двух человек и ранив еще одного в городе Люботин.

Затем он на собственном автомобиле "ВАЗ-99" выехал в село Коротич, где на автозаправке захватил двух заложников.

Установлено, что он - 48-летний житель Харькова, 1968 года рождения.

По словам внештатного корреспондента ВВС Украина, убийство двух человек произошло в частном доме.

Соседи, которые слышали выстрелы, говорят, что человек, подозреваемый в убийстве, иногда наведывался в этот дом и имел имущественные споры. В милиции говорят, что мужчина открыл стрельбу "из-за долгов".