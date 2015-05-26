В Австралии хотят усыплять коал

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Правительство австралийского штата Виктория собирается усыпить коал, живущих колонией на популярном среди туристов мысе Кейп-Отуэй.

В 2013-2014 годах чиновники усыпили около 700 коал на Кейп-Отуэе. Как сообщалось, коалы голодали из-за того что их было очень много, и местный лес уже не мог их прокормить.

Власть критикуют за проблему нехватки деревьев, а не за большое количество коал.

В понедельник правительство штата заявило, что коал на мысе слишком много, и некоторых из них - больных - усыпят.

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Представители правительства отметили, что необходимо проверить здоровье коал в перенаселенном ими лесу. Это сделают ветеринары.

Копірайт зображення Getty Image caption Во время саммита G20 в Австралии коал обнимали президенты

"Всех коал, считающихся слишком больными для того, чтобы выжить, гуманно усыпят, чтобы предотвратить их дальнейшие страдания", - отметила пресс-секретарь Департамента.

Коалы живут в высоких эвкалиптовых лесах и питаются несколькими сотнями видов эвкалипта, который растет в Австралии.

Руководитель Австралийского фонда коал Дебора Табарт заявила, что территорию проживания коал надо защитить, и потребности в их уничтожении не будет.

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"Я знаю, что они не говорят о высадке деревьев, но мыслят они не дальновидно. Я не вижу перенаселения коал, я вижу нехватку лесов", - заявила г-жа Табарт.

В 2012 году коалы попали под охрану закона о защите окружающей среды и сохранения биоразнообразия Австралии.

Тем не менее, не существует ни одного специального закона, который защищал бы места проживания коал.