Супружеская неверность - миллиардный бизнес?

Копірайт зображення Ashley Madison Image caption Ноэл Байдерман (в центре) говорит, что идея создать такой сайт возникла, когда он был спортивным юристом

Ноэл Байдерман изъясняется как типичный директор технологической компании, приправляя речь словами наподобие "прорыв" и, конечно же, отмечает, что его новый бизнесс - не просто коммерция, а "инструмент влияния на общество".

"Мы помогаем женщинам догнать мужчин", - так он характеризует миссию AshleyMadison.com, вебсайта, который он основал в 2001 году.

Помощь, собственно, заключается в том, чтобы способствовать супружеским изменам. Недвусмысленный заголовок сайта гласит: "Жизнь коротка. Заведи любовника".

Байдерману, в прошлом спортивному юристу, часто приходилось сглаживать последствия внебрачных отношений своих клиентов, однако он борется не за равную с мужчинами оплату труда или возможности образования для женщин, а за то, чтобы они могли изменять так же часто, как мужчины.

"В реальной жизни для мужчин придумано множество услуг подобного рода: от борделей до эскорт-сервиса. Поэтому я специально сосредоточился на женской части уравнения", - говорит он.

Именно поэтому он и назвал свой сайт Эшли Мэдисон (Ashley Madison), используя наиболее популярные женские имена новорожденных в 2001 году в Америке.

Что бы вы не думали об этой стороне гендерного равенства, похоже, Байдерман не ошибся в том, что неверность может приносить неплохую прибыль. В 2014 году этот сайт, который является для женщин бесплатным, но где берут плату с мужчин за создание профиля и передачу сообщений, заработал 150 млн долларов за счет исключительно пользователей.

Попытка номер два

Это уже не первая попытка публичных продаж акций для Байдермана и Avid Life Media - компании-основателя сайта AshleyMadison.com, а также нескольких других - CougarLife.com, EstablishedMen.com и TheBigandtheBeautiful.com.

Копірайт зображення AFP Image caption Сайт работает в 46 странах и ежегодно приносит доход на сумму порядка 150 млн долларов, по данным Avid Life Media

В 2011 году компания пыталась продать акции в родном городе Торонто, однако в конце концов была вынуждена отказаться от этой идеи из-за возмущений на местной фондовой бирже и среди инвесторов.

Байдерман списывает неудачу на чрезмерную уязвимость людей и неправильно выбранное время. Сейчас сайт работает в 46 странах и имеет 30 млн пользователей по всему миру, однако в то время он был доступен только в США и Канаде.

По мнению основателя, успех предприятия в Лондоне более вероятен, поскольку этот город не настолько сильно чурается "греха или сомнительных дел".

"В бизнесе, по большому счету, должна быть одна цель - возврат и приумножение инвестиций. Это не благотворительность", - говорит он.

Иными словами, европейские инвесторы, возможно, закроют глаза на некоторые вещи, если будут видеть хорошие цифры в итоге.

Следует сказать, что такая "установка на прибыль" имеет определенную фактическую поддержку. Недавнее исследование, проведенное тремя экономистами из Лондонской школы бизнеса, показало, что инвестирование табачной промышленности или развлечений для взрослых зачастую приносит больший доход - возможно, потому, что другие инвесторы избегают этих сфер и искусственно занижают цены.

Другое исследование показало, что инвестирование "греховного" портфолио порой приносят 19% годового дохода.

Противоречивая тема

Впрочем Байдерман признает, что общественное мнение относительно неверности все же может подорвать усилия его компании.

"К сожалению, нравственная сторона измены - это тот самый последний бастион. Мы уже привыкли к межрасовым отношениям, привыкаем к однополым бракам, но в отношении неверности - у этого вопроса длинная история, которую надо искоренить".

Но момент забвения еще не наступил - если когда-нибудь вообще наступит.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Внебрачные отношения рекламируются как запретный плод

Корреспондент ВВС связался с более чем десятью инвесторами и аналитиками с просьбой прокомментировать бизнес-модель Ashley Madison. Основная часть не прореагировала или отказалась высказать свое мнение.

"Я не готов вступать в эту дискуссию, ведь это достаточно спорная тема", - ответил один из опрошенных бизнесменов. Большая часть сервисов по анализу данных не отслеживает трафик сайта Ashley Madison и не включает его в свои обзоры служб интернет-знакомств.

Другие ставят под сомнение цифры, которыми хвастаются руководители Ashley Madison, ведь бывшие работники и пользователи жаловались, что на сайте очень много ложных профилей. Компания признает, что многие пользователи регистрируется, а потом не заходят на сайт - это тоже потенциальная проблема.

Конечно, есть и конкуренция.

Gleeden - французская служба внебрачных знакомств, основанная в 2009 году, - утверждает, что их база пользователей насчитывает порядка 2,6 млн человек, преимущественно европейцев. Они тщательно отслеживают их активность на сайте. Руководители позиционируют свою компанию как "изысканную" альтернативу Ashley Madison, ведь последняя кажется слишком откровенной даже на первый взгляд.

Сайты внебрачных знакомств также сталкиваются с юридическими проблемами: Сингапур блокирует их все, Южная Корея некоторое время блокировала Ashley Madison, а на Gleeden недавно подали судебный иск во Франции.

Копірайт зображення Gleeden Image caption У Ashley Madison есть конкуренты - европейский сайт Gleeden и традиционные сайты знакомств

Наконец, не смотря на то, что руководители Ashley Madison заявляют, что это второй по величине сайт знакомств в мире (после гиганта Match) и среди его пользователей гораздо больше семейных людей, чем холостых, на самом деле у него есть конкуренты среди традиционных сайтов знакомств.

Недавнее исследование аналитической фирмы Global Web Index показало, что более 40% пользователей программы знакомств Tinder находятся в браке или в постоянных отношениях (правда, руководители Tinder опровергают эти данные).

Переломный момент

Зачем же просить о внешнем финансировании?

Даже Мануэль Монтевидони, финансовый директор компании Gleeden, сказал корреспонденту ВВС: "С экономической точки зрения, я как финансовый директор не понимаю, почему Ashley Madison ищет источники финансирования".

Впрочем, он отмечает, что его компания поддерживает деятельность Ashley Madison главным образом потому, что эта служба обращает внимание общественности на неверность как распространенное явление. Возможно, это поспособствует признанию того, что неверность является фундаментальным аспектом не только супружеской жизни, но и человеческой природы в целом, считает Монтевидони.

И несмотря на все разговоры о финансовой выгоде, Байдерман также признается, что думает не только о деньгах. Он решительно отрицает обвинения в том, что его дело является "вредным и безнравственным".

"Мы открываем обществу новые знания, которые, возможно, изменят мнение людей о существующих законах и моногамии", - говорит он.

"Наступает переломный момент в наших взглядах на брак и сексуальность - а это более весомое наследие, которое бы я хотел после себя оставить".