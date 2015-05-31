Малочисленный "Антимайдан" в Одессе прошел мирно

Image caption Активісти "антимайдану" обіцяють приходити на Куликове поле зі своїми вимогами знову

В Одессе активисты "антимайдана" снова добивались восстановления так называемого "мемориала жертвам Одесской Хатыни" возле здания Дома профсоюзов на Куликовом поле.

В акции, которая длилась полтора часа, приняли участие около 50 человек. Они утверждали, что собирают подписи для восстановления "мемориала".

Такое незначительное количество участников организаторы объясняют религиозным праздником. Они обещают прийти на Куликово поле и в следующее воскресенье.

Как передает внештатный корреспондент ВВС Украина в Одессе, акция прошла мирно, с усиленными нарядами милиции. Правоохранители окружили всю территорию Куликова поля и не пропускали никого, чтобы не допустить провокаций и столкновений.

Как говорит внештатный корреспондент ВВС Украина, милиция задержала двух молодых людей, один из которых держал плакат "Саакашвили, go home!". В руках у них были пакеты, вероятно, с агитационными материалами. Сейчас правоохранительные органы проводят с ними следственные действия.

Один из задержанных сказал ВВС Украина, что он и другой задержанный - братья, приехавшие из Николаева.

Это не первая попытка активистов "антимайдана" провести акцию в поддержку "восстановление мемориала погибшим".

Ранее милиция и Нацгвардия не только не позволяли активистам пройти на площадь, но и становились "живым щитом" между "антимайдановцами" и сторонниками нынешнего курса Украины, которые приходили, как они заявляли, "в противовес сепаратистам".

Копірайт зображення Reuters Image caption В результате столкновений год назад погибли более 40 человек

Более года назад в Одессе в результате столкновений погибли более 40 человек.

Конфликт начался после футбольного матча между "Черноморцем" и харьковским "Металлистом". Фанаты клубов проводили мирное шествие, но на их колонну напали несколько пророссийских активистов с битами и щитами. Началась драка, проукраинские активисты начали в ответ бросать брусчатку.

Как утверждали очевидцы, пророссийские активисты имели оружие, в частности автоматы Калашникова. На фото и видео в социальных сетях видно, как в проукраинских активистов стреляли даже с крыш. После того, как стало известно о смерти людей, сторонники единой Украины отправились на Куликово поле, где стоял палаточный городок сепаратистов. Они начали жечь палатки, в ответ полетели коктейли Молотова.

Пророссийские активисты заняли Дом профсоюзов, который стоит на площади. Оттуда в проукраинских протестующих также стреляли из огнестрельного оружия. Вскоре от зажигательной смеси дом загорелся. Некоторые из пророссийских активистов начал прыгать из окон, разбиваясь насмерть, другие задохнулись дымом.

Через год после трагедии следственные органы окончательно не установили виновных в трагедии, ни одного судебного приговора пока нет.