Умер последний из раненых на Майдане
В среду, 3 июня, умер участник протестов на Майдане Незалежности Виктор Орленко, который получил пулевое ранение в голову 18 февраля 2014. Об этом рассказали его друзья и родственники.
Подробности смерти не сообщаются.
Орленко оставался последним участником Майдана, который находился в критическом состоянии. После ранения большую часть времени он находился в коме.
По сообщениям друзей, участника протестов похоронят 4 июня в селе Талалаевка Нежинского района Черниговской области.
У Орленко осталось двое взрослых детей: сын и дочь.
Мужчине выстрелили в голову при попытке разогнать Майдан 18 февраля 2014.
53-летний отец двоих детей вечером приехал в центр протестов, чтобы найти там 19-летнего сына. Вскоре силовики, объявив "антитеррористическую операцию", перешли в наступление, в ходе которого мужчина был ранен.
После этого Орленко доставили в реанимацию киевского Института нейрохирургии, где он впал в кому.
В марте 2014 немецкие врачи, которые приехали в Украину по приглашению нового правительства, посоветовали транспортировать пострадавшего в берлинскую клинику "Шарите".
В октябре того же года, когда ему стало лучше, Орленко вернули в Киев. Но в Украине его состояние снова ухудшилось.
До событий на Майдане Орленко работал в киевском локомотивном депо "Дарница".
Принимал участие в войне в Афганистане.