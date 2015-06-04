Умер последний из раненых на Майдане

Копірайт зображення Svitlana Orlenko Image caption Виктор Орленко работал машинистом тепловоза

В среду, 3 июня, умер участник протестов на Майдане Незалежности Виктор Орленко, который получил пулевое ранение в голову 18 февраля 2014. Об этом рассказали его друзья и родственники.

Подробности смерти не сообщаются.

Орленко оставался последним участником Майдана, который находился в критическом состоянии. После ранения большую часть времени он находился в коме.

По сообщениям друзей, участника протестов похоронят 4 июня в селе Талалаевка Нежинского района Черниговской области.

У Орленко осталось двое взрослых детей: сын и дочь.

Мужчине выстрелили в голову при попытке разогнать Майдан 18 февраля 2014.

53-летний отец двоих детей вечером приехал в центр протестов, чтобы найти там 19-летнего сына. Вскоре силовики, объявив "антитеррористическую операцию", перешли в наступление, в ходе которого мужчина был ранен.

После этого Орленко доставили в реанимацию киевского Института нейрохирургии, где он впал в кому.

В марте 2014 немецкие врачи, которые приехали в Украину по приглашению нового правительства, посоветовали транспортировать пострадавшего в берлинскую клинику "Шарите".

В октябре того же года, когда ему стало лучше, Орленко вернули в Киев. Но в Украине его состояние снова ухудшилось.

До событий на Майдане Орленко работал в киевском локомотивном депо "Дарница".

Принимал участие в войне в Афганистане.