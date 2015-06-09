Американца освободят после 43 лет в одиночной камере

Копірайт зображення Angola3.org Image caption Вудфокс провел 43 года в камере размером два на три метра

В США суд штата Луизиана постановил освободить 68-летнего Альберта Вудфокса, который провел больше 40 лет в одиночной камере.

Одиночное заключение Альберта Вудфокса началось 18 апреля 1972 года, после того как в тюрьме произошел бунт, в результате которого погиб охранник.

Вудфокса дважды признавали виновным в убийстве тюремного охранника, но оба раза вынесенные решения позже отменялись. Теперь судья запретил прокурорам Луизианы добиваться признания Вудфокса виновным в убийстве охранника в третий раз. Сам Вудфокс отвергал все обвинения в свой адрес.

Однако пресс-секретарь генерального прокурора сообщил, что прокуратура будет подавать апелляцию, так как "хотят быть уверенными, что убийца останется в тюрьме и полностью понесет наказание за свои действия".

"Тройка из Анголы"

Вудфокс был одним из трех заключенных, оказавшихся в одиночном заключении в Луизианской государственной тюрьме строго режима. Их так же называли "Тройка из Анголы", так как эта тюрьма располагается рядом с бывшей рабовладельческой плантацией под названием Ангола.

Двое других заключенных, Роберт Кинг и Герман Уоллес, были освобождены в 2001 и 2013 годах соответственно.

Уоллес умер вскоре после освобождения в ожидании нового суда.

Копірайт зображення c Image caption За освобождение "Тройки из Анголы" велась международная кампания

Кинг был признан невиновным.

Вудфокс и Уоллес были членами леворадикальной организации "Черные пантеры", основанной в 1966 году. Ее целью была защита прав чернокожего населения революционными методами.

Вудфокс, Уоллес и Кинг настаивали на том, что несут наказание за преступления, которых не совершали, и что в ходе судебного процесса были допущены нарушения закона.

Все трое были заключены в тюрьму после того как суд признал их виновными в совершении вооруженного ограбления.

Кинг провел 23 года в одиночной камере и описал свой опыт в интервью BBC три года назад. Он говорил, что оставался сильным, но был напуган, видя, как ломаются другие, оказавшиеся в ситуации, когда они полностью лишены контактов с другими людьми.

За освобождение "Тройки из Анголы" велась международная кампания. Представители международной правозащитной организации Amnesty International заявляли, что это один из редких известных случаев, когда в США человека фактически лишили возможности общения с другими людьми на столь продолжительное время. По их данным, осужденный проводил в камере размером два на три метра 23 часа в сутки.