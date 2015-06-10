Уезды, старосты и общины: как изменят Украину

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президентскую конституционную комиссию возглавляет спикер Рады Владимир Гройсман

В Украине стартовала реформа местного самоуправления, которая изменит привычный уклад жизни украинцев.

Вместо районов могут появиться уезды, а в селах будут работать старосты. Большую часть сел могут объединить в общины и предоставить этим образованиям значительную финансовую и управленческую независимость.

Частично реформа уже запущена. Начался процесс объединения сел. Однако радикально изменить привычное административное устройство страны должна конституционная реформа, которую власти обещают принять осенью.

Разработчики проекта конституционной децентрализации уже жалуются, что их проект, который якобы должен принять парламент, могут переписать.

Обещанная децентрализация

Еще в марте президент создал конституционную комиссию, которая должна разработать проект конституционных изменений, в том числе и по децентрализации.

Планировалось, что работа над этой частью будет завершена в первую очередь и ее проголосуют в Верховной Раде еще в эту сессию, чтобы полностью утвердить осенью до местных выборов.

В конце этого месяца - начале следующего мы примем изменения в Конституцию, чтобы направить их в КС Андрей Парубий, вице-спикер Верховной Рады

В конце весны рабочая группа по децентрализации закончила работу и 15 мая комиссия рассмотрела проект, однако так его и не утвердила.

5 июня на пресс-конференции Петр Порошенко призвал до конца сессии Рады, середины июля, проголосовать "уже разработанный конституционной комиссией" проект конституционной реформы.

Более того, первый вице-спикер Рады Андрей Парубий в понедельник заявил, что в октябре 2015 должны избрать новые органы местных властей и наделить их новыми полномочиями.

"В конце этого месяца - начале следующего мы примем изменения в Конституцию, чтобы направить их в КС", - заявил Парубий.

Согласно процедуре, для первого голосования потребуется 226 голосов, а для окончательного принятия осенью - 300 голосов депутатов.

Официально проект децентрализации нигде так и не публиковался, а о его содержании мы можем узнать только со слов экспертов и политиков, которые его разрабатывали.

Община, уезд и регион

Мы пришли к согласию относительно уровней самоуправления. Оно будет работать на трех уровнях: первый - общины (одно или несколько поселений), средний - уезд (несколько общин) и выше - регионы (области и Крым) Владимир Гройсман, глава парламента

"Мы пришли к согласию относительно уровней самоуправления. Оно будет работать на трех уровнях: первый - общины (одно или несколько поселений), средний - уезд (несколько общин) и выше - регионы (области и Крым)", - заявил еще 15 мая председатель конституционной комиссии и Верховной Рады Владимир Гройсман.

В разговоре с ВВС Украина глава центра политико-правовых реформ и один из разработчиков проекта децентрализации Игорь Колиушко объяснил, что будет означать данная трехуровневая система власти.

По его словам, примером реформы самоуправления стала Польша.

Главная новация реформы - отменяется районное деление Украины, вместо нескольких десятков районов в области будут созданы 4-6 уездов.

Границы областей, которые предлагают называть регионами, менять не планируют.

Уезды будут формировать по критерию количества населения и компактности, поэтому в каждом может быть от 150 до 400 тысяч жителей.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Конечный проект конституционной реформы в Раде должен представить президент Украины

В целом вся Украина может быть разделена на приблизительно 120-130 уездов.

В уезде будут органы и местного самоуправления, и государственной власти наподобие нынешних государственных администраций.

Уровнем ниже будет административная единица - община - объединение ряда сел, поселков или городов.

Именно на уровень общины, которая будет иметь свои органы самоуправления, возложат значительную функцию бывших районных центров по предоставлению услуг населению.

Все, за чем сегодня граждане ездят в райцентры, должно быть передано органам местного самоуправления в общинах, а не поднято до уровня уезда Игорь Колиушко, разработчик проекта децентрализации

Концепция заключается в объединении сел в крупные общины, чтобы передать таким образованиям широкую финансовую и управленческую автономию.

"Все, за чем сегодня граждане ездят в райцентры, должно быть передано органам местного самоуправления в общинах, а не поднято до уровня уезда", - рассказал BBC Украина Игорь Колиушко.

Он указывает, что у общины будет такой же статус, как у нынешнего города областного значения.

В каждой общине должен быть создан универсальный центр предоставления административных услуг.

Сельские старосты

Максимальный размер объединенной общины не оговорен, лишь указаны критерии логистического удобства и доступности коммуникаций.

Население общины будет избирать председателя общины и совет. Кроме того, в каждом селе общины с населением более 50 человек будут избираться новые для Украины должностные лица - "старосты" - представители властей в деревне.

Староста будет иметь печать и частично выполнять функции, которые сейчас выполняет сельсовет, включая выдачу отдельных справок.

Объединение населенных пунктов в общины на самом деле уже не зависит от конституционной реформы, ведь эту процедуру уже прописали в специальном законе о добровольном объединении территориальных общин, который приняли еще в феврале.

Более того, процесс объединения уже пошел по всей стране.

Проект рабочей группы "завис", его не утвердила конституционная комиссия. Возможно, есть желание внести в проект максимальные привилегии для главы государства, которые ломают всю систему взаимоотношений Юрий Ганущак, один из разработчиков проекта децентрализации

Села могут объединяться добровольно, однако инициатива исходит и от областных властей, которые утверждают перспективные планы создания общин.

К примеру, Днепропетровский областной совет утвердил перспективный план формирования "состоятельных общин", согласно которому из 348 городов, сел и поселков области хотят создать 89 объединенных общин.

Даже если конституционную реформу по разным причинам не примут, то процесс создания общин будет продолжаться и на местных выборах. В отдельных регионах уже будут избирать новые советы общин под новые полномочия.

Однако в таком случае останутся районные администрации, в которых могут возникнуть споры из-за полномочия с новообразованными общинами.

Реформа буксует?

Члены рабочей группы, которые принимали участие в разработке проекта децентрализации, в разговоре с ВВС Украина рассказали о возможных трудностях, которые могут возникнуть в процессе его принятия.

"Проект рабочей группы "завис", его не утвердила конституционная комиссия. Возможно, есть желание включить в проект максимальные привилегии для главы государства, которые ломают всю систему взаимоотношений", - пояснил ВВС Украина разработчик проекта Юрий Ганущак.

Копірайт зображення Reuters Image caption Для принятия поправок в Конституцию нужны 300 голосов в Верховной Раде

Похожее мнение озвучил еще один разработчик проекта из конституционной комиссии Сергей Головатый.

"Процесс остановился, с тех пор как закончили работу над проектом в начале мая, новой информации у разработчиков нет", - заявил Головатый.

Один из идеологов реформы Игорь Колиушко выразил обеспокоенность в отношении судьбы проекта.

В проекте может быть несколько угроз. Под прикрытием децентрализации не исключено новшество - президент будет иметь право распускать местные советы Олег Березюк, глава фракции "Самопомощь"

"Сейчас до меня доходят слухи, что в АП пишут новые варианты конституционной децентрализации. Не знаю, что там будет и почему члены конституционной комиссии к этому не привлекаются", - рассказал ВВС Украина Игорь Колиушко.

Председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк в комментарии ВВС Украина сказал, что конечного проекта децентрализации депутаты еще не видели.

"Насколько нам известно, еще идут дискуссии. Знаю, что в работе над проектом может возникнуть несколько угроз. Под прикрытием децентрализации не исключено новшество - президент будет иметь право распускать местные советы", - считает Березюк.

По его мнению, с представлением проекта в Раду слишком затягивают, что ставит под угрозу принятие изменений еще в эту сессию.

Член конституционной комиссии, депутат Рады от "Народного фронта" Леонид Емец подтвердил, что в проекте децентрализации остаются дискуссионные вопросы, в Верховную Раду он попадет не раньше, чем через несколько недель.

В пресс-службе главы Верховной Рады, который возглавляет конституционную комиссию не смогли дать ответ на вопрос, когда может появиться конечный проект конституционной децентрализации.