Танцовщицу Дега выставят на аукцион

Копірайт зображення Getty Image caption "Маленькая танцовщица в возрасте четырнадцати лет" - одна из немногих скульптур французского импрессиониста Эдгара Дега

"Маленькую танцовщицу в возрасте четырнадцати лет" выставят на продажу на аукционе Sotheby's 24 июня.

По оценкам экспертов, статуэтку могут продать за 10-15 млн британских фунтов (около 15-23 млн долларов США).

Это одна из немногих бронзовых статуэток Эдгара Дега, которая находится в частной коллекции. Большинство работ выставлены в музеях, в частности в лондонском Тейт и Музее искусств Филадельфии.

Работница Sotheby's Хелен Ньюман назвала эту работу Дега "важнейшей и знаковой скульптурой".

"Амбициозная и очень новаторская работа художника знаменует вершину его достижений как скульптора", - говорит Ньюман.

Моделью для этой скульптуры была ученица балетной школы из Бельгии Мари ван Готем.

Эдгар Дега делал эту статую из воска, ее бронзовую копию сделали после его смерти.

Балерина одета в настоящее боди, балетную пачку и пуанты, парик сделан из настоящих волос.

Несмотря на репутацию художника, эта скульптура не получила положительных оценок, когда он ее впервые показали публике.

Однако критики признавали, что работа - очень реалистичная.

После смерти Эдгара Дега в 1917 году остались 28 бронзовых копий его статуэток, которые находятся в музеях и галереях по всему миру.

Искусствовед Ричард Кендалл, куратор выставки произведений Эдгара Дега в лондонской Королевской академии искусств, говорит, что созданное в 1881 году произведение "является одной из трех или четырех самых знаменитых скульптур эпохи модернизма".

"Наряду с "Поцелуем" и "Мыслителем" Родена, возможно, "Статуей свободы" Бартольди, статуэтка тонкой молодой балерины Дега стала узнаваемой для миллионов, ею восхищаются во всем мире", - сказал Кендалл.

Ранее в этом году работа швейцарского скульптора Альберто Джакометти "Указующий человек" стала самой ценной скульптурой, проданной на аукционе. За нее было заплачено 141,3 млн долларов.