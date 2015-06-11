Генерала на сержанта: Жебривский возглавил Донецкую область

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Президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского главой Донецкой облгосадминистрации.

До сих пор Жебривский возглавлял антикоррупционное управление Генеральной прокуратуры.

"Я не знаю, поздравлять Павла Ивановича с этим назначением или нет", - заявил Петр Порошенко, представляя нового председателя ОГА в Мариуполе в четверг, добавляя, что на этом посту он столкнется с очень тяжелыми вызовами.

Среди первоочередных задач Жебривского президент назвал преодоление коррупции, информационно-разъяснительную работу среди населения и проведение честных и прозрачных местных выборов.

Вместе с тем президент уволил с должности Александра Кихтенко, который занимал пост губернатора с октября прошлого года.

В мае Кихтенко получил выговор за задержку с построением фортификационных сооружений на линии разграничения в зоне АТО. В минувшую пятницу правительство подало президенту ходатайство о его увольнении.

Петр Порошенко заявил, что Кихтенко перейдет на "другую ответственную работу".

Генерал-губернатор

Осеннее назначение генерала армии Кихтенко на пост главы Донецкой ОГА вписывалось в общую линию, выбранную Киевом в отношении беспокойных восточных регионов: несколькими неделями ранее губернатором Луганской области стал другой генерал - бывший милиционер Геннадий Москаль.

В феврале эти должностные лица возглавили соответственно Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации, созданные в этих областях.

Александр Кихтенко стал едва ли не первым руководителем области, который не является выходцем из этого региона.

С его назначением структуры ОГА, ранее сконцентрированные в Мариуполе, были рассредоточены сразу по четырем городам области: Краматорску, Константиновке, Мариуполю и Славянску. Кабинет самого губернатора разместился в здании Краматорского горсовета.

В период обострения боевых действий вблизи Дебальцево зимой этого года Кихтенко лично ездил в "горячую точку" и отправлял туда подчиненных для организации эвакуации гражданского населения.

Копірайт зображення donoda.gov.ua Image caption Александр Кихтенко выступал против обрыва связей с территориями, подконтрольными сепаратистам

"Коллаборант"

Так, Александр Кихтенко последовательно выступал против проводимой зимой этого года пропускной системы в зоне АТО.

"Есть паспорт Украины. Есть единая область. И любой гражданин Украины должен иметь одинаковое право на перемещение... Все эти разговоры о террористах, которые могут под прикрытием мирных жителей проехать на нашу территорию, — блеф. Вот скажите мне, что легче подделать: паспорт гражданина Украины или пропуск — какую-то там бумажку, которую легко отпечатать на принтере?", - говорил он в апреле в интервью "Зеркалу недели".

Помимо этого, Кихтенко говорил о необходимости восстановления экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями.

"Нельзя запретить то, что существует", - аргументировал он свою позицию, объясняя: 80% предприятий, которые остались на оккупированных территориях, перерегистрировались в Украине, платят налоги в украинский бюджет.

Это заявление Кихтенко вызвала жесткую реакцию в Киеве.

"Кихтенко ... призвал восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями. Я призываю разорвать связи Кихтенко с государственной службой ... Ратовать за поддержку оккупационного режима, когда весь мир вводит санкции?! Это позиция ... коллаборанта!" - написал в своем Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков и даже пригрозил поднять на заседании правительства вопрос об отставке Кихтенко.

"Фальсификация"

В конце апреля Кабмин создал межведомственную комиссию для проверки деятельности донецкого губернатора. Возглавил ее заместитель министра Кабинета министров Роман Греба.

А еще через месяц сам Кихтенко сообщил: работа Донецкой военно-гражданской администрации признана неудовлетворительной, и теперь его судьба как руководителя области зависит только от решения президента.

В то же время у губернатора были претензии к работе правительственной комиссии.

"Эта комиссия не приезжала, не представляла план работы, своей программы, не представляла членов комиссии – она не работала, но уехала с актом. То есть она могла бы сюда вообще не приезжать. Это называется фальсификация", - заявил Кихтенко в интервью "Украинской правде", опубликованном в понедельник.

Впрочем, в данный момент претензии к его работе накопились и у президента.

12 мая Петр Порошенко своим указом объявил Кихтенко выговор за задержку с построением фортификационных сооружений в Донецкой области. А в прошлую пятницу на пресс-конференции президент заявил: губернатора за это накажут в ближайшее время.

В тот же день Кабинет министров внес главе государства представление на увольнение Александра Кихтенко "в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей".

"Премьер-министр объявил войну Донецкой ОГА. Я не понимаю, с какой целью и зачем", - сказал Кихтенко в интервью "Украинской правде" - как оказалось, последнем на занимаемой должности.

"Ошибся Кихтенко - это война всем дуракам, призывающим сотрудничать с властями окупированных территорий. И война всем боярам, которые на своем месте, вместо тяжелой работы - барствуют в начальниках", - ответил на это в соцсетях Арсен Аваков.

Так или иначе, в четверг президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Мариуполь сообщил о переходе Кихтенко на "другую ответственную работу".

Конкретная должность теперь уже бывшего губернатора пока неизвестна. По словам главы государства, он "будет помогать Павлу Ивановичу (Жебривскому. - Ред.), будет заниматься Донецкой областью".

Милиционер и бизнесмен

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Новый глава Донецкой области Павел Жебривский родился 21 марта 1962 в Житомирской области.

В 1989 году окончил юрфак Киевского университета имени Тараса Шевченко.

С 1983 до 1991 года работал в правоохранительных органах. Начинал милиционером патрульно-постовой службы, затем был следователем и наконец - старшим следователем отдела по борьбе с оргпреступностью Киевского управления внутренних дел.

После обретения Украиной независимости ушел в бизнес.

В одном из интервью он рассказывал об этом так: "Прихожу в следственный изолятор допрашивать одного из обвиняемых. Зарплата у меня тогда была 4 доллара, 1991 год, брюки протерлись и жена треугольную заплату нашила из аналогичных. А у этого обвиняемого образования было 8 классов, и он мне говорит: "Слышь, начальник, давай я тебе штаны куплю". Мне так обидно стало. С моим университетским дипломом, мне будут покупать брюки. Тогда я написал рапорт на увольнение и ушел в бизнес".

Впрочем, известностью в деловых кругах пользуется одна из пяти старших сестер Жебривского. С 1995 года Филя Жебривская является генеральным директором одного из крупнейших фармацевтических предприятий Украины - киевского "Фармака". В последнем списке самых богатых украинцев по версии Forbes она заняла 49-е место. Ее капитал эксперты журнала оценили в 90 млн долларов.

Рада-ОГА-АТО

В 2002 году Жебривский пришел в политику. Баллотируясь от блока "Наша Украина" бывшего премьера и будущего президента Виктора Ющенко, он получил мандат депутата парламента по округу в родной Житомирской области.

СМИ тогда писали о том, что определенную поддержку в начале политической деятельности ему оказал один из ближайших тогдашних соратников Ющенко Петр Порошенко.

Сам президент на представлении Жебривского в Мариуполе заявил, что знает его 15 лет и "очень ему доверяет".

Павел Жебривский принимал активное участие в Оранжевой революции и после победы Виктора Ющенко на протяжении десяти месяцев возглавлял Житомирскую областную госадминистрацию. Даже после увольнения с этой должности Жебривский не порывал связей с областью, возглавляя Житомирское землячество в Киеве.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Павел Жебривский был депутатом парламента трех созывов и знаком со многими представителями политического бомонда

Некогда он даже назвал столицу "пригородной зоной Житомирской области", намекая на большое количество выходцев из этого региона, в частности, в центральных органах власти.

После выборов 2006 и 2007 годов Павел Жебривский входил в парламент по спискам "Нашей Украины".

После серии кризисов, которые пережила эта партия, в 2009 году он вышел из ее состава и создал свою политсилу - партию "Украинская платформа". Впоследствии она объединилась с партией "Собор", а в марте этого года изменила свое название на "Республиканская платформа".

Партия Павла Жебривского запомнилась тем, что перед парламентскими выборами-2012 пригласила возглавить свой список писателей братьев Капрановых, а накануне голосования снялась с выборов, поскольку социсследования не давали ей шансов на преодоление 5-процентного барьера.

Сам Жебривский в 2012 и 2014 годах не смог попасть в парламент, баллотируясь по округу в Житомирской области.

Последнюю из этих кампаний штаб Жебривского проводил фактически без участия кандидата: в августе прошлого года его мобилизовали в зону АТО. До января этого года он в должности главного сержанта проходил службу в 54-м отдельном разведывательном батальоне, в том числе - близ Дебальцево.

"Ходил за линию фронта, брал языков ... Умеет смотреть в глаза врагу", - описал президент Петр Порошенко фронтовые будни Павла Жебривского на представлении губернатора.

"В первую ночь нас забросали гранатами, обстреляли, был ранен. На следующий день собрал местный бомонд — человек 60. Рассказал кто я, развлекал анекдотами. Через 40 минут было впечатление, что стою где-то в Житомирской области. В конце сказал: "Если еще услышим хоть один выстрел, бабахнет все село. Так и передайте родственникам, которые пошли в сепаратисты. Больше ни одного выстрела не было", - рассказывал новоназначенный глава ОГА в декабре в интервью журналу "Країна".

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После демобилизации

19 января этого года Павла Жебривского назначили руководителем вновь созданного управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение в Генпрокуратуре.

Сам Жебривский позже назвал это управление "пилотным проектом" и заявил, что оно по сути будет выполнять функции Национального антикоррупционного бюро, которое еще не начало свою работу, а после его запуска будет расформировано.

"Задача, которую я поставил перед собой и своим небольшим коллективом - пусть это будет немного дел, 10-20, к тому времени, как начнет работать Антикоррупционное бюро, - но коррупционеры и взяточники должны получить реальную меру наказания", - заявил он в прошлом месяце.

Сейчас трудно сказать, достигло ли его управление поставленных целей. С одной стороны, именно оно занималось недавним представлением на снятие неприкосновенности с депутата Сергея Мельничука, а сам Жебривский заявляет, что его управление возбудило дела в отношении ряда должностных лиц, в том числе судей, чиновников облгосадминистраций и госмонополий.

С другой - пока ни одно подобное дело не было передано в суд, то есть конкретных результатов работы управления нет.

Сам Жебривский объясняет это нехваткой времени: состав его правления формировался с нуля, а первые пять "его" дел должны были попасть в суд в июне.

Впрочем, если это и произойдет, то Павел Жебривский будет наблюдать за этим с Донбасса.