Как Элтон Джон извинился со сцены - культобзор ВВС

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Элтон Джон, опера вместо лекарств, новости о Тор Gear и воспоминания о Майкле Джексоне - неполитические новости британской прессы.

Сэр Элтон не сдержался

О случае, который произошел во время концерта Элтона Джона в Глостере, рассказывает газета Independent.

Сэр Элтон отчитал женщину-сотрудницу зала, где проходило шоу, потому что она запрещала зрителям поднимать руки вверх во время исполнения песен.

"Вы надели униформу и думаете, что вы Гитлер?" - яростно заявил певец, добавив еще несколько крепких словечек.

"Эти люди пришли сюда слушать музыку. Так что если они хотят поднять руки вверх, дайте им это сделать", - вступился он за своих фанов.

Однако гнев 68-летней звезды британской поп-сцены оказался скоротечным. Когда шокированная сотрудница выбежала из зала в слезах, сэр Элтон попросил прощения за свою несдержанность.

"С женщинами так разговаривать нельзя", - признал он. Конфликт был улажен, когда женщина поднялась на сцену и певец извинился перед ней еще раз.

Как отметила газета, для сэра Элтона оказалось не так уж и трудно сказать "Sorry".

Опера как средство от давления

Страдаете от высокого давления? Тогда слушайте Верди или Пуччини, советует Independent, ссылаясь на результаты исследования.

Ученые обнаружили, что спокойная классическая музыка, темп которой совпадает с 10-секундным ритмом работы сердечно-сосудистой системы человека, помогает снизить артериальное давление.

По информации газеты, участникам исследования, которое проводили ученые Оксфордского университета, предлагали прослушать часть Девятой симфонии Бетховена, арии из оперы Пуччини "Турандот", а также музыку Верди.

Оказалось, что эти шедевры классической музыки заставляют мозг человека отправлять сигналы, приводящие к снижению давления.

Руководитель проекта, профессор Питер Сли, рассказал газете, что в исследовании принимали участие 12 волонтеров с музыкальным образованием и 12 - не имеющих такового. Классическая музыка имела одинаково успокаивающий эффект на обе группы.

Новый ведущий Тор Gear?

Популярное автошоу ВВС2 может уже вскоре получить нового ведущего, пишет Daily Mail. Им может стать ди-джей Радио 2 Крис Эванс, который, кстати, однажды был гостем программы Тор Gear.

По информации газеты, Эванс коллекционирует винтажные авто, среди которых есть Феррари Дайтона Спайдер 1971 выпуска. Он также признавал, что является большим поклонником легендарной программы.

Image caption Джереми Кларксона уволили в марте из-за конфликта с продюсером

После ухода Джереми Кларксона место ведущего Тор Gear остается вакантным. Daily Mail пишет, что пока Эванс снимает эпизод для программы, а окончательное решение примет, когда увидит, что из этого выйдет.

Что же касается самого Кларксона и его соведущих, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда, Daily Mail сообщает, что троица якобы близка к заключению контракта по запуску нового автошоу на онлайн-сервисе Нетфликс.

Газета добавляет, что Мэй и Хаммонд отказались возвращаться на ВВС без Кларксона, несмотря на предложенный гонорар в миллион фунтов стерлингов в год.

Вспоминая Майкла Джексона

С тех пор, как умер Майкл Джексон, день рождения - грустный праздник для американского исполнителя Лайонела Ричи, пишет Daily Telegraph.

Исполнитель хита "Хелло", который дружил с Джексоном, рассказал газете, что до сих пор не может забыть событий июня 2009 года, когда по миру прокатилась печальная новость о смерти короля поп-музыки.

В тот год по просьбе Джексона Ричи перенес празднование своего дня рождения с 20 на 25 июня, из-за активных репетиции Майкла накануне нового мирового турне. И именно 25 июня сердце Джексона остановилось навсегда.

Копірайт зображення Getty Image caption Майкл Джексон умер в июне 2009 года на 51-м году жизни

Лайонел Риччи рассказал газете, что в его памяти Майкл Джексон остался человеком, который был лишен нормального детства.

Став звездой в достаточно раннем возрасте в составе группы Джексон 5, Майкл был лишен простых человеческих радостей.

"Он никогда не мог делать то, что делают обычные дети - играть в футбол, ходить в школу, почувствовать, что такое первый поцелуй. У него не было по-настоящему нормальной жизни", - поделился воспоминаниями Ричи.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба Мониторинга ВВС