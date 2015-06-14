В Одессе митингует "антимайдан"

Image caption Милиция стоит кордоном между идейными оппонентами

В Одессе у входа на Куликово поле собрались около сотни представителей "антимайдана", которые требуют восстановить там памятный знак погибшим 2 мая 2014.

В акции также принимают участие активисты организаций "Народная дружина Одессы", "Оборона Одессы" и "Куликово поле".

Рядом - несколько десятков проукраински настроенных граждан с патриотическими плакатами, которые вступают в словесные перепалки с идейными оппонентами.

Между ними дежурит милиция, которая пытается не допустить насилия.

Правоохранители, которые еще с утра окружили площадь, просят никого из активистов не проходить на территорию поля, чтобы избежать провокаций.

Ранее о планах прийти на Куликово поле, чтобы стать "противовесом антимайдановцам", заявляли активисты из Правого сектора и Самообороны.

В толпе не видно национальной или партийной символики.

Image caption На само Куликово поле никого не пускают

Избежать провокаций

Участники "антимайдана" заявляют, что планируют восстановить на Куликовом поле мемориал с фотографиями погибших в результате пожара в Доме профсоюзов.

Они принесли с собой баннер с фотографиями погибших. В толпе видно плакат с надписью: "Они погибли, чтобы мы жили".

Люди время от времени выкрикивают: "Не забудем - не простим" и "Фашизм не пройдет"

Со сцены выступают активисты "антимайдана", среди которых ливанский коммунист Ибрагим Морис.

Выступающие благодарят горсовет Одессы за решение установить памятный знак погибшим, которое депутаты приняли 10 июня.

Это решение вызвало резкую волну недовольства среди некоторых одесских общественных организаций, таких как Правый сектор и "Одесская самооборона".

Ранее городские власти убрали самодельные деревянные стенды с фотографиями погибших, установленные перед главным входом в уже год как пустой Дом профсоюзов.

Именно эти стенды активисты, которые не поддерживают киевскую власть, называли мемориалом.

"Антимайдановцы" несколько раз пытались восстановить конструкцию, однако городские службы не позволяли этого сделать, а работники милиции и Национальной гвардии перед каждой акцией перекрывали площадь.

Их представители заявляют, что также выйдут в воскресенье на Куликово поле, чтобы быть "противовесом антимайдановцам".

Новый одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил на днях, что планирует установить в Одессе памятник всем одесситам, которые погибли в политической борьбе за независимость Украины.