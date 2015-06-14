Мужчины, которые берут фамилии жен

Копірайт зображення Ben Martin Image caption Бен Когилл сменил фамилию после бракосочетания

Недавно оказалось, что муж американской актрисы Зои Салдана после женитьбы взял ее фамилию, что вызвало шквал критики. Мы привыкли, что женщины берут фамилии мужчин - но что, если традиции меняются?

"А что, это такое чудо, шок и вообще выдающееся событие, что муж взял фамилию жены?" - спрашивает Зои на своей странице в Facebook.

"Мужчины, вы не прекращаете существовать, когда берете фамилию жены. Напротив, вас запомнят как человека, который не боится перемен", - пишет она.

Все больше женщин остаются на своей фамилии или берут двойную. Впрочем, мужчины пока не готовы поступиться патриархальной традицией сохранения собственной фамилии.

Но времена и имена понемногу меняются.

Бен Мартин (урожденный Когилл) - представитель нового класса мужчин, который променял свою фамилию на фамилию жены.

Этот 32-летний музыкальный агент из Глазго, Шотландия, говорит, что не видит в этом ничего выдающегося.

"Мне очень нравится имя моей жены, - Роуэн Мартин, - и у меня не было никакого желания, чтобы она ее меняла".

В начале это не понравилось сестре Бена - она видела в этом конец рода Когиллов. Но брат быстро ее переубедил. "Я объяснил ей, что это всего лишь фамилия, не надо придавать ему такого значения. Ничего не изменится", - рассказывает он.

"Это свидетельствует только о том, что я не поддерживаю патриархат. Я тот, кто я есть, и мне комфортно в этой роли. Ничего страшного здесь нет".

Трудно сказать, много ли единомышленников у Бена Мартина и Марка Салдана, ведь имеющиеся социологические исследования посвящены лишь позиции женщин по изменению фамилии.

Image caption Энди Браун теперь Браунстоун

В 2013 свадебный вебсайт topknot.com собрал данные о 13 тыс. будущих жен и выяснил, что подавляющее большинство (80%) из них планирует перейти на фамилию мужа, хотя этот показатель постепенно уменьшается, и все больше женщин остаются на девичьей фамилии.

В обоих случаях, у этих мужчин были не очень хорошие отношения с родителями, поэтому они захотели дистанцироваться от них Кэтрин Уэлдс, психолог

Клаудия Голдин, экономист из Гарварда и один из авторов исследования на эту тему (2004), говорит, что эта тенденция наблюдается с середины 1970-х гг.: женщины с высшим образованием чаще сохраняют свою фамилию из-за распространения идей феминизма и с развитием собственной карьеры. Впрочем, в 1990-х темп этих изменений несколько замедлился, и больше женщин решают не нарушать традицию.

"Не совсем понятно, почему в 1990-х уже не так много женщин решили сохранить собственную фамилию, - сказано в ее исследовании. - Можно только догадываться, какие социальные факторы на это повлияли. Возможно, сохранение девичьей фамилии перестало рассматриваться как публичное проявление поддержки движения за равенство женщин, как это было в 1970-е и 1980-е гг."

Сегодня те женщины, которые не хотят менять фамилию, руководствуются преимущественно практическими причинами. По словам психолога из Кремниевой долины Кэтрин Уэлдс, среди женщин много успешных профессионалов, которые не желают терять уже выработанный "личный бренд".

Но чем руководствуются мужчины, когда берут фамилию жены? Уэлдс говорит, что знает только двух таких мужчин. "В обоих случаях у этих мужчин были не очень хорошие отношения с их родителями, поэтому они захотели дистанцироваться от них", - объясняет она.

Кроме того, во многих других вопросах супружеской жизни, здесь есть место для компромисса. Уэлдс наблюдает, что все больше пар сливают свои фамилии в одну "гибридную".

Когда продюсер ВВС Энди Браун женился на Хелен Стоун, супруги взяли общую фамилию Браунстоун.

"Хелен - одна из двух дочерей в семье. Ее сестра вышла замуж и перешла на фамилию мужа, - рассказывает он. - Хелен не хотела, чтобы родовое имя было потеряно, но нас обоих устроила фамилия Браунстоун".

"К тому же, нам с Хелен нравится думать, что мы начнем новый род".