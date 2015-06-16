Наливайченко: "я - вне политики"

Копірайт зображення Getty Image caption Председатель СБУ накануне был на допросе в Генпрокуратуре

Руководитель Службы безопасности Валентин Наливайченко отказался комментировать информацию о своем возможном назначении главой Службы внешней разведки.

Общаясь с журналистами возле здания Главного следственного управления Генпрокуратуры, он несколько раз повторил, что СБУ остается "вне политики".

В течение нескольких последних дней обсуждается возможность отставки главы СБУ. Первый заместитель руководителя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что представление президента об отставке г-на Наливайченко будет рассматриваться в Раде в среду или в четверг.

Сам Валентин Наливайченко говорит, что "кресла его не интересуют".

"Не из пугливых"

Г-н Наливайченко подтвердил, что накануне встречался с президентом и докладывал ему, в частности, об объединении следственных групп Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры в расследовании пожара на нефтебазе компании БРСМ в Киевской области и вероятной коррупции вокруг этого объекта.

В понедельник глава СБУ на протяжении более двух часов давал показания в Генпрокуратуре после его заявлений о вероятной причастности к коррупционной схеме, которая нанесла миллиардные убытки госбюджету, бывшего заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко.

Сам г-н Даниленко накануне в эфире "5 канала" отрицал свою причастность к компании БРСМ, назвал заявления г-на Наливайченко "голословными" и пообещал подать иск против главы СБУ.

Во вторник пресс-служба СБУ сообщила, что вызывает г-на Даниленко на допрос по делу об экоциде в пятницу, 19 июня.

"Нас, новую СБУ, никто не остановит, мы не из пугливых и не боимся ни коррупционера, с каким бы зверским оскалом он с телеканалов нам ни давал какие-то угрозы", - заявил Валентин Наливайченко.

Смена работы?

В течение последних нескольких дней обсуждается возможность отставки главы СБУ.

Я - вне политики, кресла меня не интересуют Валентин Наливайченко, глава СБУ

Накануне на встрече с фракцией "Блока Петра Порошенко" президент заявил о том, что он не доволен деятельностью спецслужбы, рассказал журналистам в кулуарах парламента первый заместитель руководителя этой фракции Игорь Кононенко.

По его словам, президент предложил г-ну Наливайченко возглавить Службу внешней разведки или стать вице-премьером по вопросам евроинтеграции.

Депутат от "БПП" Мустафа Найем во вторник утром сообщил, что, по его данным, Валентин Наливайченко согласился на должность руководителя СВР.

Сам г-н Наливайченко отказался комментировать вероятную смену места работы.

"Я - вне политики, кресла меня не интересуют", - заявил он журналистам во вторник.

Связи с Фирташем

Накануне бывший журналист-расследователь, а ныне депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко назвал Валентина Наливайченко "выдвиженцем клана Фирташа-Левочкина в политике".

В доказательство этого утверждения он опубликовал на своем блоге скан документа, из которого следует, что прошлым летом СБУ запретила въезд в Украину американскому бизнесмену, который якобы имел корпоративный конфликт с Дмитрием Фирташем.

"Американскому гражданину было отказано во въезде, поскольку Фирташ захватил одно из предприятий гражданина США, а Служба безопасности помогала олигарху устранить конкурента", - утверждает депутат.

ВВС Украина обратилась к Валентину Наливайченко с просьбой прокомментировать обвинения, озвученные г-ном Лещенко.

"Служба безопасности вне политики. Я уважаю г-на Сергея (Лещенко. - Ред.), мой ответ: мы - вне политики", - заявил глава СБУ.