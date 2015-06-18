Рынок труда в Украине: "Мы вам позвоним"

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30-летняя Елизавета, инженер-исследователь по образованию, работала менеджером по продажам в небольшой компании, которая обеспечивала офисы всем необходимым: от канцтоваров до продуктов. Девушка контролировала закупки, доставки, а также работала с клиентами.

Но в феврале этого года директор компании внезапно собрал всех сотрудников и сообщил - закрываемся. "Фирма была небольшая, иметь свой склад позволить себе не могли. Когда доллар внезапно подпрыгнул и пачка бумаги подорожала вдвое, наши клиенты начали отменять заказы. И у нас появились большие убытки", - объясняет Елизавета.

С тех пор девушка не может найти новую работу.

Как все начиналось

Обвал на рынке труда произошел еще летом 2014 года. Тогда работодатели не открывали вакансии, а люди менее активно искали новую работу.

"Минувший год показал отрицательную динамику, по сравнению с 2013 годом количество вакансий сократилось в среднем на 30%. Не было ни одной профессиональной сферы, где зафиксировали бы положительную динамику прироста новых вакансий", - объясняет Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра "HeadHunter Украина ".

Минувший год показал отрицательную динамику, в сравнении с 2013 годом количество вакансий сократилось в среднем на 30% Руслана Березовская, компания "HeadHunter Украина"

И такая тенденция - не сюрприз, а закономерность, отмечает Сергей Марченко, ведущий эксперт рынка труда и директор по развитию кадрового портала Work.ua. "После некоторого оживления 2010-11 гг. рынок труда не показывал положительной динамики, а показатели за 2014-15 год критично не отличаются от аналогичных показателей прошлых лет", - резюмирует эксперт.

Сегмент В2В, к которому относилась бывшая компания Елизаветы, пострадал от кризиса больше всего, говорит Руслана Березовская. Также серьезные проблемы появились в сфере FMCG, гостинично-ресторанном, автомобильном, банковском и страховом бизнесе. Единственные, кто удержался на плаву, - ИТ-компании. От долларовых потрясений их спасло аутсорсинговое сотрудничество с западными заказчиками.

Рынок работодателя

Государственная служба статистики Украины в апреле по всей стране насчитывала почти полмиллиона зарегистрированных безработных, а вакансий - только 50 тысяч. На десять свободных мест претендует 97 заинтересованных лиц. "Сейчас работодатели требуют слишком много. Чтобы получить зарплату в 3000-3500 гривен нужно знать китайский, польский языки или иметь внешнеэкономическое образование. Бывает, приглашают под одним предлогом, а предлагают совсем другое", - сетует Елизавета.

Копірайт зображення EPA Image caption Те, у кого есть работа, держатся за нее всеми силами

Директор кадрового холдинга "Анкор" в Украине Юрий Перч называет такое явление "рынком работодателя". "Он (работодатель. - Ред.) имеет большой выбор и частично может диктовать условия тем, кто ищет. Такая тенденция пока еще наблюдается", - объясняет эксперт.

Уже пять месяцев Елизавета почти ежедневно проходит по несколько собеседований, и везде ей обещают позвонить. Девушка отмечает и высокое давление конкуренции. "Был случай, когда я была в очереди на вакансию шестой, а за мной стояло еще 20 человек", - вспоминает она.

В сегодняшних условиях на поиски нового места работы может уйти полгода, говорит Руслана Березовская. Как следствие, украинцы теперь крепче держатся за свое рабочее место и готовы дважды подумать перед тем, как уйти.

Треть "белых воротничков" боится потерять работу, а еще год назад об этом волновался каждый пятый. В условиях сокращения работники готовы выполнять больше работы за ту же оплату. И для работодателей это может вылиться в низкую эффективность персонала и, как следствие, - снижение производительности.

"Такие изменения негативно сказались на настроениях работников, и сейчас перед работодателями стоит непростой вопрос: как мотивировать персонал, учитывая ограниченные возможности повышения финансовых выплат", - констатирует Сергей Марченко.

Как изменились зарплаты

Согласно данным Госстата, размер средней месячной зарплаты в Украине в 2014 году колебался в диапазоне 3200 - 4000 гривен. А в марте этого года показатель составлял 3 863 гривен, демонстрируя с начала года постепенный рост.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вакансий сейчас меньше, чем тех, кто ищет работу

"2014 стал началом сокращения заработных выплат", - объясняет Руслана Березовская. Первыми это почувствовали новые работники компаний. А активно зарплату "резали" в крупных компаниях со штатом более чем 500 сотрудников.

Уже в течение года-полутора треть украинцев едва "дотягивает" до следующей зарплаты. Более половины компаний пытались удержать уровень зарплат на докризисном уровне, и из-за девальвации гривны реальный доход украинцев заметно сократился. "Это привело к тому, что семь из десяти работников недовольны уровнем оплаты своего труда. Трое из десяти отмечают, что полностью недовольны размером зарплаты", - объясняет Руслана Березовская.

Тем, кому зарплату не изменили, реальный доход "скорректировала" инфляция. "Уже почти полтора года зарплаты украинцев существенно не индексируют, оставляя на уровне 2013 года", - говорит Юрий Перч. А по данным "HeadHunter Украина", лишь 6% компаний и работодателей пересмотрели сумму зарплат в соответствии с новым курсом доллара.

Другая проблема - начались задержки выплат. Эту проблему на себе почувствовали 12% офисных работников, а зачастую зарплату задерживают топ-менеджерам.

В прошлом году почти половина украинских компаний не повысила зарплаты в гривнах, а 12% вообще снизили уровень оплаты. Треть работодателей увеличила сумму выплат для своих работников. И только 3% всех компаний смогли повысить зарплаты более чем на половину.

Ситуация с переселенцами

На и без того недостаточное количество вакансий дополнительное давление оказывают переселенцы. Но по словам экспертов, для большинства работодателей негеографическое происхождение кандидата не имеет никакого значения.

Половина украинских компаний готова трудоустроить или уже приняла в свой штат людей с востока Украины, свидетельствуют данные "HeadHunter Украина". Но во внимание принимают квалификацию и опыт сотрудника, а не региональную принадлежность.

И только один из 14 работодателей не готов взять на работу переселенцев даже при наличии вакантных мест. По данным Work.ua, в среднем переселенцам предлагают зарплату в 6 890 гривен.

Однако Елизавета не в восторге от такой ситуации. "Мне несколько неприятно то, что для переселенцев существует отдельная отметка в резюме. Я не понимаю, в чем разница: я переехала из Хмельницкого, а они из Алчевска. Требования должны быть одинаковыми для всех", - объясняет девушка.

Каким будет конец года

Полугодичные поиски Елизаветы пока не принесли результата, но она не опускает руки и старается соответствовать новым требованиям работодателей. Девушка ходит на курсы бухгалтеров и изучает государственное управление в Киевском национальном университете имени Бориса Гринченко.

Есть и другой вариант - полностью изменить направление. Параллельно Елизавета начинает собственный бизнес - организацию торжеств, ведь еще до работы менеджером у нее был подобный опыт.

Большой и средний украинский и иностранный бизнес начинает приспосабливаться к реалиям рынка и планировать активность до конца 2015 года, опираясь на курс валют, который стабилизировался Юрий Перч, холдинг "Анкор"

О том, что дела не так безнадежны, говорят и эксперты. Согласно данным Work.ua, в этом году более половины работодателей планируют увеличивать количество работников. А сокращать штат намерены только 4% компаний.

"Большой и средний украинский и иностранный бизнес начинает приспосабливаться к реалиям рынка и планировать активность до конца 2015 года, опираясь на имеющийся на сегодня курс валют", - заключает Юрий Перч из холдинга "Анкор". Поэтому эксперт ожидает, что в начале следующего года на рынке начнется оживление.

А последние исследования "HeadHunter Украина" констатируют относительную стабильность рынка в мае.

Работодатели разместили на 4% больше вакансий, чем в прошлом месяце, а люди, которые ищут работу, - на 5% больше новых резюме.