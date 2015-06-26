Яресько объяснила, что происходит с реструктуризацией

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Если Украина и частные кредиторы так и не смогут договориться о реструктуризации долга в более чем 15 млрд долл., правительство воспользуется предоставленным ему правом ввести мораторий на выплату коммерческих долгов.

Об этом говорится в обращении министра финансов Натальи Яресько, обнародованном на сайте Минфина.

"Правительство стремится найти решение, которое будет удовлетворять все стороны. ... Но правительство понимает, что кредиторы могут не иметь целью достичь согласия, вместо этого будут и дальше блокировать решение этого вопроса", - говорится в документе.

"В таком случае правительство готово использовать существующее законное право для того, чтобы прекратить уплату международным внешним кредиторам, чтобы защитить экономику Украины и сохранить ее финансовые ресурсы до того времени, когда приемлемое соглашение с кредиторами будет достигнуто", - отмечается в обращении.

Как утверждает Наталья Яресько, "бремя нынешней экономической и финансовой ситуации в Украине не должно лежать исключительно на народе Украины, который уже заплатил очень высокую цену за свое европейское будущее", поэтому "усилия по финансовой стабилизации в нашей стране должны быть разделены между тремя группами":

МВФ, который предоставляет Украине $ 17,5 млрд финансирования в рамках программы EFF;

официальными кредиторами ($ 7,2 млрд нового финансирования);

международными коммерческими кредиторами ($ 15,3 млрд, которые должны быть получены в результате проведения долговой операции).

Именно последние, по мнению министра финансов Украины, не демонстрируют достаточно желания найти компромисс.

"Несмотря на сложность нашей ситуации, они три месяца отказывались проводить предметные переговоры об условиях долговой операции", - утверждает министр.

"Вместо этого они (кредиторы. - Ред.) предложили использовать для погашения внешнего долга наши валютные резервы, с тем, чтобы избежать каких-либо финансовых потерь в нынешней ситуации", - говорится в обращении.

Правительство готово использовать существующее законное право для того, чтобы прекратить уплату международным внешним кредиторам Наталья Яресько, министр финансов Украины

Наталья Яресько также отмечает, что другие кредиторы Украины готовы оказывать финансовую помощь, даже если Киеву не удастся договориться с частными кредиторами.

"Политика украинского правительства имеет полную поддержку как МВФ, так и стран "Большой семерки", - заявляет министр.

Украина начала переговоры о реструктуризации долга в 15,3 млрд долл. в марте, сразу после того, как получила первый транш по программе расширенного финансирования с МВФ.

В конце мая Верховная Рада приняла закон, который дает право правительству вводить временный мораторий на выплату коммерческих долгов.

Аргументы кредиторов

Как ожидается 30 июня в Вашингтоне при участии МВФ состоится еще одна встреча украинского министра финансов с представителями кредиторов.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на выводы экспертов Goldman Sachs сообщило, что Киев может рассматривать возможность объявления дефолта в конце следующего месяца, когда наступит время погашения Украиной очередного купона по коммерческому долгу.

Комитет кредиторов, в том числе и в СМИ, обнародовал свою позицию относительно условий реструктуризации, предложенных Киевом.

Кредиторы утверждают, что соглашаются на отсрочку выплат и снижение платежей по купонам, но против списания части основной суммы долга, на чем настаивают украинские власти.

В статье в Financial Times от 17 июня представители комитета кредиторов назвали возможность списания части суммы долга "плохим сигналом для финансового мира и рынков капитала".

"Украине и ее предприятиям еще нужен доступ к финансовым ресурсам, а списание долга может оказаться риском. Мы предлагаем пролонгировать платежи и выплачивать купон только после достижения определенного уровня развития экономики", - говорится в письме кредиторов.

После обнародования заявления Натальи Яресько кредиторы в очередной раз подчеркнули свою готовность к переговорам.

"Комитет настоятельно призывает министра Яресько присоединиться к важной встрече в Вашингтоне на следующей неделе", - сказано в заявлении Комитета кредиторов, которое цитирует "Интерфакс".

Кредиторы также напоминают, что сформулировали свою позицию еще 9 мая, и она, на их взгляд, вполне соответствует критериям МВФ, которые должна выполнить Украина.

В заявлении отмечается, что частные кредиторы предлагают почти $16 млрд экономии платежей для Украины за счет полного отказа от выплаты основного долга до 2019 года, тогда МВФ в период между 2015 и 2018 годами будет погашено $4,4 млрд, а до 2020 года - в общей сложности $8,1 млрд.

Открытым вопросом остается и проблема долга в 3 млрд долл., которые Украина получила от России в конце декабря 2013 года, в последние недели правления президента Януковича. Этот долг оформлен в виде евробондов, а значит, также должен быть включен в переговоры о реструктуризации.

В начале этих переговоров министр финансов заявляла, что к российскому долгу Киев будет относиться так же, как и ко всем остальным.

В то же время Москва последовательно заявляла, что не согласится на какую-либо реструктуризацию, и ожидает полных и своевременных выплат по этому долгу, который подлежит уплате до декабря этого года.

Неделю назад агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что МВФ посоветовал Украине исключить российский долг из переговоров о реструктуризации, и относиться к нему, как к государственному долгу.

Комментируя такую возможность, представитель МВФ Джерри Райс заявил, что несмотря на то, что вокруг этого вопроса существуют различные точки зрения, "это не является предметом обсуждения для нас". Он также напомнил, что на днях Украина погасила купон по этому долгу, а следовательно, "все остается, как есть".

В то же время Наталья Яресько заявила, что Украина, как и раньше, считает долг перед Россией коммерческим, и призвала не спекулировать позицией ключевого кредитора Украины - МВФ в этом вопросе.