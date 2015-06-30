Греческий долговой кризис: что будет дальше?

Копірайт зображення Getty Image caption В понедельник в Афинах демонстрация, участники которой хотят сказать "Нет" условиям кредиторов

Правительство Греции убеждает граждан страны отвергнуть предложения кредиторов о проведении реформ, которые чиновники называют унизительными.

Будущее самой Греции и ее дальнейшее пребывание в зоне евро будут определяться в течение нескольких следующих дней.

Референдум, на котором греки должны решить, соглашаться ли на ряд реформ, рекомендованных международными кредиторами страны, назначен на 5 июля.

Премьер-министр Алексис Ципрас агитирует сограждан сказать "Нет", тогда как ряд европейских лидеров отмечают, что на референдуме речь пойдет о выборе греков - оставаться или покинуть зону евро. Так по каким сценариям могут развиваться события дальше?

1. Соглашение в последнюю минуту

Выход, который, безусловно, нравится кредиторам - странам еврозоны, МВФ и Европейскому центральному банку - это политический "прорыв" в результате заключения соглашения о том, что Греция остается в зоне евро и выплачивает свои долги.

Однако соглашение, которое бы позволило Греции получить 1,6 млрд евро и вовремя - до полуночи 30 июня - выплатить МВФ, пока выглядит практически невозможным.

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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сделал последнее предложение греческому премьеру в понедельник, поставив условие, что тот призывает греков сказать "да" на референдуме. Однако, похоже, ответ Афин был отрицательным.

Кроме того, для реализации соглашения нужно, чтобы страны еврозоны реанимировали соглашение о финансовой помощи, срок действия которого так же истекает во вторник.

Но если это является ценой удержания Греции в монетарном союзе, большинство правительств стран зоны евро, скрепя сердце, заплатят ее, хотя некоторым из них придется потом иметь дело с раздраженными парламентами.

2. Ответ "Да" на референдуме

Такого же результата можно достичь и другим путем - когда большинство греков скажут "Да" на референдуме по условиям кредиторов в следующее воскресенье. Такие результаты голосования нарушат те же вопросы по соглашению. Это также будет означать сложную политическую проблему для "Сиризы", лидер которой призвал сказать "решительное "Нет".

Левая партия имеет поддержку своих националистических партнеров по коалиции, "Независимых греков", а также крайне-правого "Золотого рассвета". Главные оппозиционные партии, такие как право-центристская "Новая демократия" призывают сказать "Да".

Два опроса показывают, что большинство греков хотят, чтобы соглашение было достигнуто, и не хотят, чтобы страна вышла из зоны евро. Однако эти опросы проводились до того, как было объявлено о референдуме.

Еще одна проблема, которая возникает при первом и втором вариантах, заключается в том, что даже если правительство во главе с "Сиризой" согласится проводить экономическую политику, приемлемую для еврозоны, поверят ли другие 18 членов монетарного союза, что греки выполнят это соглашение?

Премьер-министр Алексис Ципрас поставил на кон свою репутацию, призывая голосовать против условий кредиторов. Если он проиграет, доверие к нему будет подорвано, и он может уйти в отставку.

3. Ответ "Нет" и хаотичный выход из евро

Этот сценарий будет означать долгий период неуверенности и кризиса, который завершится выходом Греции из зоны евро и возвращением страны к своей национальной валюте, очевидно, со старым названием "драхма".

Сам процесс выглядит довольно запутанным и сложным. Очевидно, Европейский центробанк поставит крест на всех или на большей части кредитов греческим банкам на том основании, что они являются неплатежеспособными.

Параллельно с этим, похоже, будут действовать длительные - дольше, чем сейчас объявленная неделя - ограничения на доступ к банковским счетам. Это очень негативно повлияет на греческую экономику, которая и без того уже вошла в рецессию.

Правительство будет вынуждено начать выпуск национальных денег - электронных и бумажных, - чтобы банковская система смогла возобновить работу.

Но что произойдет с возрожденной драхмой? Общее мнение состоит в том, что эта валюта сразу начнет терять стоимость.

Это также порождает опасность инфляции, поскольку цены на импорт вырастут. Кроме того, стоит ожидать постоянные споры относительно финансовых аспектов контрактов: в какой валюте считать - евро или драхмах? Очевидно, правительство должно действовать быстро, чтобы определить какие-то законодательные рамки для таких расчетов.

4. Ответ "Нет" и выход из евро путем переговоров

Другим сценарием является выход из зоны евро путем переговорного процесса. Этот вариант будет менее разрушительным. Но и при нем клиенты банков столкнутся с тем, что средства на их счетах превратятся из евро в драхмы.

Большим вопросом в обоих случаях, когда на референдуме большинство греков скажут "Нет", будет дальнейшая судьба Греции в Европейском Союзе.

Один из юристов ЕЦБ еще в 2009 году обращал внимание на то, что "выход страны-члена из европейского монетарного союза без одновременного выхода из ЕС, невозможно представить с юридической точки зрения".

Но если Греция, как это выглядит сейчас, не захочет покидать ЕС? Процедуры исключения не существует. К тому же, могут ли другие страны в ЕС настаивать на этом, даже если они "показались" в вопросе пребывания Греции в зоне евро.

Можно изменить действующие соглашения в ЕС. Но это очень сложный процесс с огромным количеством ловушек, включая референдумы, которые должны состояться в некоторых странах-членах. Или же они будут пытаться как-то по-другому выкрутиться из ситуации, в которой нет юридической основы.

Все перечисленные проблемы - очевидно, далеко не исчерпывающий список. Однако возможны и другие варианты. Какой бы путь ни выбрала Греция, пройдет еще много времени прежде чем кризис будет позади.