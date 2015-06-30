В Королевской опере в Лондоне освистали сцену изнасилования

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Премьера постановки оперы "Вильгельм Телль" Джоаккино Россини в Королевской опере Ковент-Гарден в Лондоне ознаменовалось освистанием зрителями сцены "обнаженки" и изнасилования.

Премьера знаменитой оперы Россини в поставке режиссера Дамиано Микелетто состоялась в понедельник вечером.

В сцене, возмутившей зрителей и критиков, офицеры раздевают и насилуют молодую женщину.

Директор театра Каспер Голтен пояснил, что сцена "освещает грубую реальность, где женщина подвергается насилию во времена войны, а сексуальное насилие - это трагический факт войны".

Королевская опера Ковент-Гарден показала новый уровень упадка Театральный критик Sunday Express

Королевская опера уже выпустила заявление с извинениями за неудобства, причиненные зрителям.

"Постановка намерена создать неудобную сцену, как раз такую, как несколько печальных и жестоких сцен у Россини, - говорится в заявлении театра. - Нам жаль, если кому-то это показалось обидным".

Театральное издание The Stage дало постановке "Вильгельма Телля" одну звезду из пяти. Обозреватель издания Джордж Холл заявил, что освистание сцены изнасилования было "самым громким и самым продолжительным из всех, которые я могу вспомнить на спектаклях на эту тему".

Театральный критик Sunday Express Майкл Ардитти назвал постановку "новым уровнем упадка" театра.

"Нелепый, сенсационный "Вильгельм Телль" завершается неоправданной обнаженной сценой изнасилования. Королевская опера Ковент-Гарден показала новый уровень упадка", - написал критик.

Нарушители сделали нечто неслыханное: они свистели во время музыки. И они делали это громко и долго Обозреватель What's on Stage

Eaves - общественная организация, поддерживающая женщин, пострадавших от насилия, также раскритиковала лондонскую постановку.

В то же время некоторые из критиков назвали досадной реакцию аудитории на постановку.

Обозреватель издания What's on Stage Марк Валенсия отметил, что освистывание премьер постановок - это "нарастающая проблема Ковент-Гарден", в других театрах такого нет.

"Становится стандартной практикой для режиссера практически каждой новой постановки быть осмеянным уже умелыми группами аудитории, протестующими против идей, выходящих за рамки дословного чтения оперы", - заявил он.

Однако в постановке "Вильгельма Телля", добавил обозреватель, "нарушители сделали нечто неслыханное: они свистели во время музыки. И они делали это громко и долго".

Они также свистели и после спектакля - когда постановщики вышли на сцену для поклона.