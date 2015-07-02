СМИ: курды ищут оружие для борьбы с ИГ

Копірайт зображення Reuters Image caption Курды жалуются, что США не дают им тяжелого оружия для защиты от "Исламского государства"

В четверг, 2 июля, мировая пресса пишет о трещинах во французско-немецком тандеме по урегулированию греческого кризиса, нежелании США давать тяжелое оружие иракским курдам, новой политике Дании в отношении беженцев и мошеннической схеме, которая стоила Молдове 15% экономики.

Оружие для курдов

Британская Telegraph пишет о недовольстве ближневосточных союзников США и Великобритании из-за нежелания западных стран предоставить курдам тяжелое вооружение для более эффективной борьбы с самопровозглашенным Исламским государством. Страны Ближнего Востока, обеспокоенные быстрым продвижением исламистов в Сирии и Ираке, готовы самостоятельно предоставлять оружие курдам в обход решений, принятых в Вашингтоне.

Американцы же отмечают, что все оружие должно выдаваться союзниками через власти в Багдаде, а не непосредственно курдам.

"Если американцы и Запад не готовы делать серьезные шаги для уничтожения "Исламского государства", мы будем вынуждены искать новые пути борьбы с угрозой", - цитирует издание высокопоставленного чиновника одной из арабских стран.

Курдские военизированные формирования достигли успехов, защищая город Эрбиль от боевиков "Исламского государства". Однако они воюют, используя старое советское оружие в то время, как в руки ИГ попали современные американские образцы.

Значительное количество оружия уже закуплено западными странами для дальнейшей передачи курдам, но до сих пор американские командиры, которые следят за всеми военными операциями против ИГ, блокировали поставки, пишет Telegraph.

Строгий Берлин, снисходительный Париж

До последнего времени союз лидеров Германии и Франции в греческом вопросе был монолитным, однако теперь мысли у Ангелы Меркель и Франсуа Олланда диаметрально противоположные, пишет французская Figaro.

Президент Франции считает, что нужно продолжать переговоры с Афинами и "идти до конца", тогда как Меркель отмечает, что никаких дискуссий не может быть до тех пор, пока в Греции не проведут назначенный на воскресенье референдум о предложениях кредиторов.

"Со своей стороны мы не можем обсуждать новый запрос о помощи до того, как состоится референдум", - заявила немецкий канцлер, выступая перед парламентариями.

Между тем, Олланд пытается убедить греческого премьер-министра Алексиса Ципраса в том, что нужно отказаться от референдума или хотя бы не агитировать за то, чтобы на плебисците греки сказали "нет" предложению из Брюсселя. Французский лидер также считает, что не нужно навязывать Афинам слишком жесткие меры экономии.

Такая позиция не находит понимания в лагере немецкого канцлера, где считают, что европейские правила едины для всех членов блока и являются фундаментальными для выхода из кризиса.

Кроме того, Меркель больше не считает нужным "торговаться с Афинами, которые, по ее мнению, уничтожили доверие европейцев к себе", отмечает Figaro.

Копірайт зображення AP Image caption В воскресенье греки должны сказать на референдуме "да" или "нет" условиям, которые выдвинул Брюссель

Помощи станет меньше

Британская Guardian пишет о резком сокращении государственных выплат искателям убежища в Дании. Новое правительство решило почти вдвое уменьшить финансовую помощь тем, кто приезжает в страну в поисках лучшей доли.

Теперь мигранты без детей будут получать 797 евро в месяц, а пары с детьми смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в почти 2200 евро. Тем, кто овладел датским языком на уровне, достаточном для образования или работы, будут выплачивать бонус. Новые правила вступят в силу в сентябре.

Министр интеграции Дании Ингер Стойберг заявил, что резкое сокращение помощи должно привести к снижению количества искателей убежища. В прошлом году страна приняла около 15 тысяч мигрантов, что почти вдвое больше, чем в 2013 году.

Схема на миллиард

Масштабная мошенническая схема, которая стоила Молдове 15% ВВП - в фокусе Guardian. Газета пишет, что астрономическую для небольшой страны сумму в 1 млрд долларов украли из-под носа у британской аудиторской компании Grant Thornton. Эту авторитетную фирму привлекли к аудиту трех крупнейших банков Молдовы, и именно из-за них деньги похитили и вывели на счета за рубежом. В итоге правительству пришлось спасать банки, потратив сумму, равнозначную половине годового бюджета страны. Это привело к падению национальной валюты и рецессии.

Мошенническую схему обнаружили в ноябре 2014 года. Депутат местного парламента Юрий Ширинчук, который вошел в состав комиссии, призванной расследовать преступление, считает, что аудиторская компания проявила халатность. "Все аудиторские отчеты дают положительные оценки. Как можно дать положительную оценку в то время, когда ситуация в этих банках была такой ужасной?", - цитирует депутата британская газета.

В Grant Thornton заявили, что обращали внимание руководства банков и властей на свои сомнения относительно операций, а в отчетах были оговорки относительно выданных кредитов. Тем не менее, г-н Ширинчук отмечает, что не нужно было давать целом хорошие оценки банкам. Он также не понимает, почему властные институты не реагировали, хотя были проинформированы о ситуации в банках.

Еще большим было удивление депутата, когда он узнал, что директора Grant Thornton в Молдове назначили министром экономики.

Между тем, из-за проблем в крупных банках МВФ и Всемирный Банк остановили программы сотрудничества с Молдовой.

Местный руководитель Всемирного банка посоветовал Кишиневу ликвидировать все три банка, поскольку их национализация или рекапитализация может в конечном итоге привести к потере еще большей суммы денег налогоплательщиков, добавляет издание.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC