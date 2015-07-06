Потенциальный дефолт: только без паники

Копірайт зображення n Image caption Эксперты призывают не бояться дефолта и выражают надежду, что его не будет

Украинское правительство прикладывает все усилия для того, чтобы добиться реструктуризации долгов перед частными кредиторами и не объявлять дефолт - неспособность возвращать полученные кредиты. На этой неделе должен состояться очередной раунд переговоров между министерством финансов Украины и кредиторами об отсрочке выплаты более 15 млрд долларов.

Слово "дефолт" все чаще звучит не только от правительства и экономистов, но и от рядовых граждан, которые опасаются обесценивания гривны и других негативных последствий для экономики страны, которые затронут их семьи.

Опрошенные ВВС Украина эксперты считают, что причин для панических настроений нет и даже объявления дефолта не скажется на кошельках украинцев. Но они также говорят и о рисках, пока - потенциальных.

Почему дефолт "теоретически возможен"

К концу 2015 года Украина должна заплатить более 15 млрд долларов долга по кредитам, которые предоставили предыдущие годы международные коммерческие кредиторы. Украинское правительство настаивает на реструктуризации этих выплат и обещает платить долги по другим кредитам - Международному валютному фонду и официальным кредиторам.

Не исключаю психологического фактора, появления паники. Но ситуация с кредиторами не является тем объективным фактором, который к таким последствиям должен привести Алексей Плотников, доктор экономических наук

Минфин предупредил, что может воспользоваться предоставленным ему правом ввести мораторий на выплату долгов частным заемщикам, если с ними не будет достигнута договоренность. Потребность в реструктуризации правительство проясняет сложной экономической ситуацией из-за конфликта на Донбассе.

В ответ на просьбу Украины кредиторы предлагают использовать на погашение внешних долгов валютные резервы, но правительство не согласно с таким предложением.

"Политика украинского правительства имеет полную поддержку как МВФ, так и стран "большой семерки", - заявляла Наталья Яресько, уверяя, что другие кредиторы Украины готовы оказывать финансовую помощь, даже если Киеву не удастся договориться с частными заемщиками. В частности, министр сообщала, что до конца июля МВФ должен предоставить Украине транш в сумме 1,7 млрд долларов.

Копірайт зображення unian Image caption Эксперты считают, что министру финансов Наталье Яресько удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга

Переговоры о реструктуризации коммерческих долгов должны продолжиться на этой неделе. Наталья Яресько заявляла, что в случае, если договориться не удастся, дефолт, то есть, объявление о несостоятельности выплаты долгов, "теоретически возможен".

Открытой остается и проблема долга в 3 млрд долларов, которые Украина получила от России в конце декабря 2013 года. Министр финансов заявляла, что к российскому долгу Киев относится так же, как и ко всем остальным внешним долгам. В то же время Москва заявляла, что не согласится на любую реструктуризацию и ожидает полных и своевременных выплат по этому долгу до декабря текущего года.

Политический фактор - решающий?

Опрошенные ВВС Украина экономические эксперты считают, что даже в случае, если Украина не договорится с частными кредиторами о реструктуризации долга, последствий для рядовых граждан от технического дефолта ожидать не стоит. Хотя они и говорят о некоторых гипотетических рисках.

Так называемая мягкая реструктуризация, думаю, будет. Здесь есть и политический фактор, и поддержка международных финансовых институтов Василий Юрчишин, Центр Разумкова

Экономисты надеются, что правительству все же удастся договориться, и Украине не придется в одностороннем порядке отказываться от уплаты долгов. Для таких надежд, говорят они, есть немало оснований.

"Так называемая мягкая реструктуризация, думаю, будет. Здесь есть и политический фактор, и поддержка международных финансовых институтов и правительств самых влиятельных стран. Все это играет в пользу Украины. Потому что как основной сценарий я бы рассматривал ситуацию, когда Украине удастся договориться", - сказал ВВС Украина директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Экономист Центра социально-экономических исследований Case Украина Юлия Шибалкина считает, что нынешние действия правительства можно оценивать положительно.

Копірайт зображення EPA Image caption В правительстве убеждены: Международный валютный фонд поддерживает Украину и в дальнейшем будет кредитовать ее

"Если все будет двигаться так, как сейчас, то я не думаю, что населению есть чего бояться. Я говорю об активной позиции Минфина на переговорах с кредиторами. Но если и произойдет дефолт, то МВФ и другие международные структуры будут кредитовать Украину и в дальнейшем. Украина прошла сложный период. Во многих странах реформы начинались тогда, когда дефолт уже произошел. В Украине таким рубежом, по моему мнению, был Майдан. После Майдана НБУ отпустил гривну, она укрепилась (после резких скачков курса. - Ред.) и стабилизировалась. Конечно, мы не можем говорить, что Украина является государственной со стабильной экономикой, но ситуация значительно лучше, чем год назад", - сказала Юлия Шибалкина в комментарии ВВС Украина.

"Вы дефолта не заметите"

Если дефолт все же будет объявлен, то, отмечает доктор экономических наук Алексей Плотников, это будут отношения государства с кредиторами, которые вряд ли повлияют на потребительский рынок и на курс доллара.

"Я не исключаю психологического фактора, появления паники. Но повторяю: ситуация с кредиторами не является тем объективным фактором, который должен привести к таким последствиям. Что касается курса доллара, то много лет он был фиксированным, сейчас политика НБУ - это свободный курс. К таким колебаний мы должны приспособиться и привыкнуть, потому что это будет происходить и в дальнейшем. Если дефолт будет объявлен, то колебания тоже могут быть, но когда потребительский рынок увидит, что ничего чрезвычайного нет, курс вернется в те пределы, из которых он повышался", - говорит Алексей Плотников.

Мне не очень импонирует позиция Минфина, мол, "вы дефолта даже не заметите". Это слишком оптимистично Юлия Шибалкина, центр Case-Украина

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин также считает, что в случае отказа от уплаты долгов Украина потеряла бы определенные рейтинги и имидж надежного плательщика.

"А значит, могут сократиться объемы инвестиций, как следствие - потеря доходов, потеря рабочих мест. Но - подчеркиваю, это - потенциальные потери", - сказал Василий Юрчишин.

"Мне не очень импонирует позиция Минфина, мол, "вы дефолта даже не заметите", - отмечает экономист из Case-Украина Юлия Шибалкина. - Это слишком оптимистично. Будет, очевидно, определенный ажиотаж среди населения, возможно, люди пойдут в банки снимать гривны и менять на доллары, и это может несколько ослабить национальную валюту. Но прогнозировать, как она будет девальвировать, трудно, поскольку все будет зависеть от того, как правительство анонсирует этот дефолт и как население на это отреагирует. Поэтому здесь необходима осторожность и адекватные, публичные объяснения людям".

По мнению Юлии Шибалкиной, более ожидаемы негативные последствия не для рядовых граждан, а для частных компаний - в случае прекращения переговоров и объявления дефолта в одностороннем порядке.

"Хотя в мире на политическом уровне понимают, что происходит в Украине, но бизнес есть бизнес, это - их деньги. Поэтому дефолт повлияет больше не на население, а на частные компании. Украинским компаниям и так трудно привлекать иностранный капитал, а в случае объявления дефолта им станет еще труднее", - сказала ВВС Украина эксперт.

В то же время, экономические эксперты сходятся на том, что самыми сложными могут оказаться переговоры о возвращении 3 млрд долларов долга России.

"Не исключено, что эти средства придется возвращать за счет международных валютных резервов. Они, соответственно, сократятся. И это может стать определенным психологическим фактором в обществе", - добавляет Василий Юрчишин.

Греческие уроки

Копірайт зображення AFP Image caption Сравнивать Грецию и Украину неуместно, считают эксперты

Президент Петр Порошенко считает, что сравнивать ситуацию в Украине с той, что была в Греции перед объявлением дефолта, неуместно.

По его словам, украинская и греческая власть демонстрируют "принципиально разное поведение".

"Я хочу вам продемонстрировать отличие, что делает украинская власть и - греческое правительство. Мы за этот год консолидировали помощь и солидарность всего мира вокруг Украины - своей ответственной и эффективной политикой. Греция вследствие своего не слишком ответственного поведения оказалась в изоляции, когда она пыталась шантажировать Еврокомиссию", - сказал президент в интервью телеканалу "Україна".

Петр Порошенко также сказал, что Греция должна иметь почти неограниченный доступ к ресурсам Европейского центробанка, к программам ЕС, которые предусмотрены только для стран-членов и в десятки раз превышают те возможности, на которые может рассчитывать Украина.

"В условиях войны, в условиях агрессии, в условиях аннексии, в условиях вывода 25% промышленного потенциала, в условиях вынужденного роста расходов на оборону, мы вышли на позиции, когда мы не допустили задолженности по зарплатам, по пенсиям. И это демонстрирует принципиально разную поведение", - подчеркнул Петр Порошенко.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин также считает, что сравнивать Грецию и Украину вряд ли можно.

"Прежде всего потому, что Греция является членом Евросоюза. Несколько лет назад ей уже оказывали помощь - более 30 млрд евро. Сейчас также идет речь о 15-20 млрд евро помощи. Масштабы совсем другие. Кроме того, Украина должна защищаться от большой внешней агрессии. Греция же находится в относительно комфортных условиях", - сказал Василий Юрчишин.

В то же время, он говорит, что события в Греции должны быть уроком для всех стран, в том числе для Украины: "То, что там происходит, имеет смысл и значение именно как демонстрация того, что когда страна начинает жить по ресурсам, перестает заниматься государственными финансами, то независимо от того, в какой системе она находится, ей очень легко скатиться в кризис, в котором сейчас оказалась Греция".