В метро Киева агитируют против "сатанистов и гомосексуалистов"

Image caption Плакат стоит в переходе между двумя центральными станциями метро

На центральной станции киевского метро человек с помощью звукоусилительной техники проводит акцию против "сатанистов и гомосексуалистов", которые, по его мнению, угрожают Украине.

Он говорит, что его акция не требует согласования с администрацией метрополитена.

В пресс-службе метро, куда ВВС Украина обратилась за комментарием, пока не отреагировали на инцидент.

Акция проходит в конце подземного перехода со станции "Крещатик" на станцию "Майдан Незалежности", которым утром пользуются тысячи людей.

Из колонок громко звучит аудиозапись с текстом, направленным против "сатанистов и гомосексуалистов".

Image caption Мужчина, назвавшийся Виктором Щербиной, одновременно собирает деньги на помощь солдатам

Рядом стоит плакат, призывающий "всех противостоять этому злу".

У него - другой плакат с призывом жертвовать деньги на нужды украинских солдат на Донбассе.

В разговоре с корреспондентом ВВС Украина активист назвался Виктором Щербиной.

Он сказал, что не представляет ни одну организацию. "Я представляю Щербину Виктора Григорьевича", - сказал он.

Мужчина добавил, что не считал нужным согласовывать свои действия с администрацией метрополитена Киева.

Представителей милиции или администрации метро рядом не было.